Menisikö autokoulu enää läpi? Moni liikennesääntö muuttuu huomenna – testaa, osaatko ne

Vaikka perusasiat pysyvät ennallaan, tuo uusi tieliikennelaki mukanaan ison joukon ihan uusia velvoitteita kaikille tiellä liikkujille.

Tarjolla ei ole pelkästään tiukennuksia, vaan moneen lainkohtaan tulee myös lievennyksiä. Uusia liikennemerkkejäkin tulee peräti 50.

Tässä on 13 kysymystä, joihin nyt pitäisi tietää oikea vastaus. Liikennevisa alkaa tästä.

Eikä tässä vielä kaikki!

Nyt sait Liikennevisan tehtyä. Visassa eivät luonnollisestikaan olleet mukana kaikki uuden tieliikennelain mukanaan tuomat muutokset. Maalaisjärjellä pärjää liikenteessä edelleenkin mainiosti, kun vain muistaa olla huolellinen, kohtelias ja tarkkavainen.

Yksi merkittävä uudistus laissa on ennakointivelvollisuus. Se tarkoittaa, että kaikkien tienkäyttäjän on osattava ennakoida, mitä seuraavaksi saattaa tapahtua, ja toimittava sen mukaisesti. Jokainen on nyt velvollinen liikkumaan niin, että vaaranpaikkoja tai vahinkoja ei tulisi ja että kaikille annetaan mahdollisuus sujuvaan ja turvalliseen liikkumiseen.

Tässä lisää luettavaa kaikille meille, niin pyöräilijöille, kävelijöille kuin autoilijoillekin:

