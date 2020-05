Järvenpäässä kadonneen miehen tapauksessa epäillään henkirikosta – useita henkilöitä vangittu

Epäillyt on vangittu Länsi-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan käräjäoikeuksissa. Kuvituskuva.

Keskusrikospoliisi on ottanut useita henkilöitä kiinni liittyen Järvenpäässä kadonneen miehen tapaukseen. Noin kolmikymppisestä miehestä tehtiin viimeinen havainto Järvenpään Peltolantien lähistöllä 8. marraskuuta 2019.

KRP epäilee kiinniotettuja osallisuudesta henkirikokseen. Epäillyt on vangittu sunnuntaina 24.5. ja torstaina 28.5. Länsi-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan käräjäoikeuksissa.

Tutkittava rikosnimike on tällä hetkellä tappo, mutta nimike voi vielä muuttua esitutkinnan edetessä.

– Koskisen katoamiseen liittyy sellaisia seikkoja, joiden mukaan asiassa on ollut syytä epäillä henkirikosta. Esitutkintaa on tehty keväästä saakka ja se on vielä kesken, kertoo tutkinnanjohtaja, sanoo rikoskomisario Sanna Springare Keskusrikospoliisin tiedotteessa.

Esitutkinta jatkuu seuraavaksi esimerkiksi kuulemisilla ja todistusaineiston läpikäynnillä. Vihjeitä ja havaintoja Koskisen katoamiseen liittyen voi edelleen lähettää sähköpostitse osoitteeseen rikosvihje.krp@poliisi.fi (siirryt toiseen palveluun) tai soittaa numeroon 0295 418 622.