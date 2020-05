Sairaalaklovnit pääsivät pitkästä aikaa ilahduttamaan lapsia nosturin avulla – katso video kuplakylvystä

Tampereen yliopistollisen sairaalan lastenosaston ikkunoiden äärellä oli torstaina paljon väkeä.

Sairaalaklovnit pääsivät pitkästä aikaa ilahduttamaan lapsia. Korona-aikaan lapset ovat päässeet klovnien kanssa tekemisiin vain videopuheluiden kautta.

Taysin lastensiiven ikkunoiden taakse nostettiin klovneja nostureilla, tarkoituksena tarjota turvallisesti iloa koko sairaalan pienille potilaille.

Kuplakylpyä eri kokoisilla saippuakuplilla oli tekemässä myös Vieno Orvokkinen. Kuinka monta kuplaa tuli?

– Kolmekymmentätuhattamiljoonaa kertaa neljä kertaa kolme pilkku kaksikymmentäviisi potenssiin. Laske siittä, aika monta, vastaa Orvokkinen ja hymyilee leveästi.

Vastaavana hoitajana torstaina ollut Saila Mäkinen on todistanut monta kertaa kuinka suuri merkitys klovneilla on ympäristössä, jossa odotetaan vaan seuraavia lääkkeitä tai verikokeiden tuloksia.

– Uusin juttu on, että klovnit menevät toimenpiteisiinkin lasten kanssa. Se on auttanut pelkoihin paljon. Se on hienoa. Kyllä he tuovat iloisen katkon päivään niin lapsille kuin henkilökunnalle.