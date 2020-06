Luomutuotannon suosio kasvaa pohjalaismaakunnissa – Peltoalan kasvu oli viime vuonna maan kärkeä, vaikka tilojen määrä väheni

Pohjalaisviljelijöiden into luomutuotantoon jatkaa kasvuaan.

Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla peltoalan kasvu oli maan kärkeä viime vuonna, vaikkakin tahti on alueella ja koko maassa edellisvuosista hidastanut.

Luomupeltoala on laajentunut kuudella prosentilla. Alueella on luomupeltoa nyt yli 25 000 hehtaaria, mikä on lähes 13 prosenttia Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan viljellystä peltoalasta.

Maakunnissa Etelä-Pohjanmaalla on kolmanneksi eniten luomupeltoja koko maassa eli runsaat 30 000 hehtaaria. Se on noin 12 prosenttia koko maakunnan viljellystä peltoalasta. Ainostaan Pohjois-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa on luomuviljelyssä olevaa peltoalaa enemmän.

Kuitenkin luomutilojen määrä väheni muutamalla pohjalaismaakunnissa.

Suurinta luomutuotanto on tällä hetkellä pohjalaismaakunnissa nurmissa. Viljoista luonnonmukaisesti viljellään eniten kauraa ja ohraa. Pohjanmaalla luomuohraa viljellään eniten koko maassa, noin 1 300:lla hehtaarilla.

Etelä-Pohjanmaalla on yli tuhat luomulihanautaa, mikä on enemmän kuin missään muussa maakunnassa. Pohjanmaa pitää koko maan kärkipaikkaa puolestaan luomulihasikojen määrässä, niitä on yli 2000.

Lisäksi luomuna tuotetaan maakunnissa myös lampaanlihaa sekä maitoa ja kananmunia.

