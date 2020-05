Minneapolisin pormestari julisti kaupunkiin hätätilan – George Floydin kuolema poliisin käsissä on saanut kaupungin kaaokseen

Minnesotan kuvernööri on kutsunut kansalliskaartin apuun.

Minneapolisin pormestari Jacob Frey on julistanut kaupunkiin hätätilan levottomuuksien vuoksi. Kolme päivää jatkuneet mielenosoitukset alkoivat rauhallisina, mutta yhteenotot virkavallan kanssa ovat muuttuneet väkivaltaisiksi ja mielenosoitukset levinneet ympäri kaupunkia. Hätätila kestää kolme vuorokautta.

Uutistoimisto AP:n mukaan kaupungin julkinen liikenne on pysäytetty turvallisuussyistä.

CNN:n kertoi varhain perjantaiaamuna Suomen aikaa, että useammassa liiketilassa on syttynyt tulipaloja ja mielenosoittajat ovat alkaneet murtautua rakennuksiin ja tuhota omaisuutta.

Mielenosoittajat rakensivat barrikadeja ostoskärryistä Minneapolisissa torstaina. Tannen Maury / EPA

Levottomuudet ovat levinneet myös kaksoiskaupungin toiselle puolelle St Pauliin.

– Pyydän, pysykää kotonanne. Älkää tulko tänne protestoimaan. Keskittykää George Floydiin ja siihen, ettei tällaista tapahdu enää koskaan. Voimme olla kaikki siinä taistelussa yhdessä mukana, St. Paulin pormestari Melvin Carter vetosi ihmisiin Twitterissä.

Minnesotan osavaltion kuvernööri Tim Waltz on kutsunut kansalliskaartin apuun rauhoittamaan tilannetta. Paikallinen poliisi saa CNN:n mukaan niskaansa muun muassa kiviä ja pulloja.

George Floyd kuoli pidätyksen jälkeen

Mielenosoitukset saivat alkunsa, kun julkisuuteen tuli jälleen uusi tapaus, jossa valkoihoinen poliisi käyttää liiallista voimaa mustaa miestä vastaan. Sivullisen kuvaamalla videolla poliisimies painaa polveaan käsirautoihin laitetun ja maassa makaavan 46-vuotiaan George Floydin kaulalle.

Floyd toistaa jatkuvasti, ettei kykene hengittämään, mutta poliisi ei siirrä polveaan paikalla olevien sivullisten huomautuksista ja huudoista huolimatta. Floyd kuoli sittemmin sairaalassa.

Pormestari Frey on kehottanut nostamaan syytteet pidätyksessä mukana olleita poliiseja vastaan. Tilanteessa mukana olleet neljä poliisia on erotettu, ja liittovaltion poliisi FBI on aloittanut tutkinnan tapauksesta.

– Miksi mies, joka tappoi George Floydin ei ole vankilassa? Jos sinä tai minä olisimme tehneet sen, olisimme kaltereiden takana nyt, Minneapolisin pormestari Frey sanoi lehdistötilaisuudessa.

– En nähnyt mitään uhkaa. En nähnyt mitään, mikä osoittaisi, että tuonkaltainen voimankäyttö oli tarpeen, Frey sanoi.

Tapauksen vuoksi on osoitettu mieltä myös esimerkiksi Los Angelesissa ja New Yorkissa.

Hennepinin piirikunnan syyttäjä Mike Freeman kertoi CNN:lle, että hän haluaa tutustua kaikkiin mahdollisiin todistusaineistoihin, ennen kuin nostaa syytteitä tapahtuneesta.

