Tästä Minneapolisin mielenosoituksissa on kyse: ”Meistä tuntuu kuin polvi olisi meidän kaikkien niskalla”

WashingtonMielenosoitukset ovat jatkuneet Minneapolisissa, Minnesotassa kolmatta päivää mustien kohtaaman poliisiväkivallan vuoksi. Oikeutta kuolleelle George Floydille vaativia mielenosoituksia on järjestetty eri puolilla Yhdysvaltoja, muun muassa Los Angelesissa, New Yorkissa ja Chicagossa.

Minneapolisin kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Andrea Jenkins sanoi mustien kohtaavan toistuvasti poliisiväkivaltaa, jotka ovat luoneet tunteen, ettei heidän hengellään ole väliä.

– Tuntuu kuin polvi olisi meidän kaikkien niskalla, Jenkins sanoi tiedotustilaisuudessa Minneapolisissa eilen vierellään kaupungin pormestari ja poliisipäällikkö.

Mistä tapahtumat alkoivat?

Poliisi kutsuttiin paikalle elintarvikeliikkeeseen Minneapolisissa maanantai-iltana, kun 46-vuotiaan George Floydin epäiltiin yrittäneen maksaa väärennetyllä 20 dollarin setelillä. Floyd oli jäänyt työttömäksi ravintolan ovimiehen työstään sen jälkeen, kun ravintolat suljettiin koronan vuoksi. Pitkä mies tunnettiin lempinimellä ”Big Floyd”.

Kiinniottotilanne kärjistyi. Silminnäkijät kuvasivat videolle, kun poliisi painoi käsiraudoitettua, maassa makaavaa Floydia polvellaan niskasta maahan useiden minuuttien ajan.

Floyd sanoo useamman kerran, ettei saa henkeä. Kiinniottotilanteessa on mukana myös kolme muuta poliisia, jotka eivät puutu kuristusotteeseen. Minneapolisissa kuristusote on poliisille sallittua voimankäyttöä (siirryt toiseen palveluun), mutta vain tilanteessa, jossa kiinniotettu vastustaa aktiivisesti.

Tapahtumia seurasi vierestä useampi silminnäkijä, jotka videoivat tapahtumia ja osa vaati poliisia lopettamaan.

Floyd todettiin sairaalassa kuolleeksi. Kuolinsyyntutkinta on menossa.

46-vuotias George Floyd kuoli, kun poliisit pidättivät hänet maanantaina. Shutterstock / Rex Features / All Over Press

Miten Minneapolisin poliisilaitos reagoi tapahtumiin?

Minneapolisin poliisipäällikkö Medari Arradondo erotti George Floydin kiinniottoon osallistuneet neljä poliisia. Potkut tulivat nopeasti alle vuorokauden sisällä tapahtumista.

Ripeää erottamispäätöstä ovat kiitelleet paitsi Minneapolisin pormestari myös Yhdysvaltain poliisipäällikköjen liitto.

Minneapolisin poliisipäällikkö on pyytänyt Floydin kuolemaan johtaneita tapahtumia anteeksi ja sanoi keskiviikon tiedotustilaisuudessa, että kaupungissa on toivottomuutta, jonka syntymiseen hänen johtamansa laitos on edesauttanut.

Ennen nousemistaan poliisivoimien johtoon Medari Arradondo oli komisariona mukana jutussa (siirryt toiseen palveluun), jossa Minneapolisin poliisilaitosta syytettiin rasismin tyyssijaksi. Arradondo on itsekin musta.

Vuonna 2015 Minneapolisissa poliisi ampui 24-vuotiasta Jamar Clarkia, joka kuoli myöhemmin sairaalassa. Tapahtumista alkoivat 18 päivää kaupungissa kestäneet Black Lives Matter -liikkeen mielenosoitukset. Poliiseja vastaan ei nostettu syytteitä.

Yhdysvaltalaismedian mukaan Floydia polvella kuristaneesta poliisista oli tehty yli tusinan verran valituksia (siirryt toiseen palveluun), mutta ne eivät johtaneet sanallisia huomautuksia suurempiin seurauksiin.

Mielenilmaukset George Floydin kuolemasta ovat levinneet moniin Yhdysvaltain kaupunkeihin. New Yorkissa osoitettiin mieltä 28. toukokuuta. Justin Lane / EPA

Onko poliiseja syytetty?

George Floydin kuolemaan johtaneita tapahtumia tutkii minnesotalaisviranomaisten kanssa myös liittovaltion poliisi FBI. Tiedotustilaisuudessa eilen molemmat vetosivat kansalaisiin, että nämä antaisivat tutkinnalle aikaa.

Potkut saaneita poliiseja ei ole pidätetty eikä heitä vastaan ole nostettu vielä minkäänlaisia syytteitä. Moni, mukaan lukien Minneapolisin pormestari Jacob Fray ovat ihmetelleet asiaa.

– Miksi kiinnioton tehnyttä poliisia ei ole vangittu? Jos minä olisin tehnyt tuon, olisin jo putkassa, Fray kummasteli MSNBC-kanavan haastattelussa.

Neljä erotettua poliisia on ilmoittanut käyttävänsä Yhdysvaltain perustuslain viidennen lisäyksen suomaa itsekriminointisuojaa. Toisin sanoen he eivät aio tehdä yhteistyötä tutkijoiden kanssa.

Mielenosoitus vai mellakka?

Kolme päivää ja yötä Minneapolisissa jatkuneissa mielenosoituksissa päivät ovat sujuneet rauhallisesti.

Pimeyden laskeuduttua mielenilmaus on jo kahtena yönä äitynyt mellakoinniksi, jossa on ryöstelty kauppoja ja poltettu rakennuksia. Perjantain vastaisena yönä myös kaupungin kolmannen poliisipiirin asemarakennus sytytettiin tuleen.

Mellakoitsijat polttivat torstaina liiketilan vastapäätä 3. piirin poliisiasemaa, jossa George Floydin pidättäneet poliisimiehet työskentelivät. Tannen Maury / EPA

Kaupungin pormestari Jacob Fray on sanonut, että mielenosoituksiin on täysi oikeus, mutta viha ei saa kohdistua kaupungin tuhoamiseen, vaan järjestelmän muuttamiseen.

Kaupungin poliisipäällikön mukaan paikkoja ryöstelleistä ja tuhonneista moni on ollut muualta kuin Minneapolisista.

Miten suuressa vaarassa Yhdysvaltain mustat poliisin käsissä ovat?

Poliisien käsissä vuonna 2014 kuolleen Eric Garnerin äiti Gwen Carr puhui Minneapolisissa torstaina 28. toukokuuta. Kansalaisoikeusaktivisti Al Sharpton kuuntelee vasemmalla. Eric Garner kuoli samantyyppisesssä tilanteessa kuin George Floyd. Craig Lassig / EPA

Yhdysvalloissa mustat, erityisesti mustat miehet ovat huomattavasti suuremmassa vaarassa poliisin kanssa kuin valkoiset. Rutgers yliopiston tutkimuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) mustalla miehellä on 2,5-kertainen riski kuolla poliisikohtaamisessa valkoiseen mieheen verrattuna.

Saman Rutgersin yliopiston tutkimuksen mukaan noin yksi tuhannesta mustasta miehestä voi odottaa kuolevansa poliisin käsittelyssä.

Oireellista Yhdysvaltain synkälle tilanteelle on, että kuusi vuotta sitten Eric Garner kuoli poliisin kuristusotteessa New Yorkissa. Hän käytti tismalleen samaa ilmausta kuin George Floyd Minneapolisissa: En saa henkeä.

Aiheesta aiemmin:

Minneapolisin pormestari julisti kaupunkiin hätätilan – George Floydin kuolema poliisin käsissä on saanut kaupungin kaaokseen 29.5.2020

Mielenosoitukset mustan miehen kuolemasta poliisin käsissä jatkuvat Minneapolisissa – Pormestari vaatii syytteitä poliisia vastaan 28.5.2020

Miehen kuolemaan johtanut pidätys järkyttää USA:ssa – FBI ryhtyi tutkimuksiin silminnäkijävideon tultua julki 27.5.2020