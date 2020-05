Ylivieskan kirkon tuhopoltosta jäi vain hiiltyneitä hirsiä, nyt Saku Vuori antaa yhdelle hirrenpätkälle uuden elämän bassona

Lähes valmis basso on jo maalattu –samoilla väreillä kuin Ylivieskan kirkko oli.

Lähes valmis basso on jo maalattu –samoilla väreillä kuin Ylivieskan kirkko oli. Saku Vuori

Pääsiäisenä 2016 Ylivieskan kirkko tuhoutui tuhopoltossa. 230-vuotiaasta puukirkosta ei jäänyt jäljelle kuin muutamia paloja hiiltyneitä mäntyhirsiä.

Keväällä 2019 reilun puolen metrin kappale paksua hirttä lojuu mestarisoitinrakentaja Saku Vuoren pöydällä Jyväskylässä. Puu on mustaa, hiiltynyttä ja halkeillutta – ja satoja vuosia vanhaa. Se on osa Ylivieskan palanutta kirkkoa.

Tästä hirrestä Saku Vuori alkoi työstää bassoa. Saku Vuori

Puun on tuonut Vuorelle asiakas, jonka suvulle vanha kirkko on ollut tärkeä: siellä on vietetty ristiäiset, häät ja hautajaiset.

Nyt hän toivoo, että puusta rakennetaan basso.

– Ryhdyimme katsomaan, että voiko tätä palo- ja vesivaurioitunutta puuta hyödyntää. Siitä oli hankala löytää käyttökelpoista materiaalia, Vuori kertoo.

Jokainen soitin on yksilö

Kitaroiden ja bassojen rakentaminen, säätäminen ja korjaaminen on ollut Vuoren työtä 12 vuoden ajan, ja oma yritys Vuorensaku Guitars hänellä on ollut viimeiset kahdeksan vuotta.

Vuosien varrella huomattava osa työtunneista on kulunut huolloissa, korjauksissa ja muutostöissä, mutta viimeisen vuoden huollot on tehnyt apumies. Se tarkoittaa, että Vuori on voinut keskittyä täysipainoisemmin oman T. Family -mallistonsa rakentamiseen.

Materiaalina Vuori käyttää enimmäkseen mäntyä, josta kitaroita ei ole maailmalla juuri tehty.

– Valitsin männyn siksi, että se on paikallista ja tuttua materiaalia, mutta myös siksi, että voin erottua muista soitinrakentajista, Vuori sanoo.

Ylivieskan hirrestä löytyi riittävästi käyttökelpoista mäntyä soittimen rakentamiseen. Saku Vuori

Vuori rakentaa jokaisen kitaran ja basson itse alusta loppuun. Vuodessa valmistuu parikymmentä soitinta, lähes kaikki tilauksesta. Instrumentteja näkee niin kotimaisten kuin ulkomaistenkin artistien kourissa.

Nimekkäin Vuorensaku-kitaran omistaja lienee ZZ Topin kitaristi-laulaja ja intohimoinen kitarakeräilijä Billy Gibbons, jolle Vuori valmisti kelomäntyisen kitaran nelisen vuotta sitten.

– Gibbons-kitara tulee varmaan olemaan osa tarinaani aina urani loppuun saakka. Tapasin hänet viime kesänäkin, ja hän sanoi, että kitara ei ole kiertuekalustossa, mutta hän on käyttänyt sitä studiossa, Vuori sanoo.

Kitaran mukana Gibbonsille meni myös englanninkielinen käännös Kalevalasta.

– Kysyin, että oletko tietoinen tällaisesta Väinämöisestä? Myöskin pitkäpartainen äijä, joka soittaa muut suohon, Vuori nauraa.

Basson rungon Vuori liimasi kolmesta kappaleesta. Saku Vuori

Kaula hautausmaan vaahterasta

Ylivieskan kirkon hirrestä rakennettu basso on saanut pintaansa vaalean keltaisen värin ja rungon reunoihin valkoiset koristelistat.

– Kirkko oli maalattu tällä värillä, ja sen nurkat ja ikkunanpielet olivat valkoiset. Runko on takaa hiilletty, ja metalliosiin on haettu ikääntynyttä ilmettä, Vuori sanoo.

Myöskään basson kaula ei ole mistä tahansa puusta.

– Se on hautausmaalla kasvanutta vaahteraa, ei sentään Ylivieskan kirkkomaalta, vaan tämä on Tampereelta.

Vaahterakaula on saanut pintaansa luonnollista hieman tummemman sävyn. Saku Vuori

Basso on lähes valmis. Vuori ja hänen asiakkaansa kokoavat sen todennäköisesti ensi viikolla.

– Runkopuu on aloittanut kasvunsa ehkä 1500-luvulla. Nyt sen elämä ja tarina jatkuvat.

Esittelemme basson, kun se valmistuu.