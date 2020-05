Ammattipaperit ovat Tuukka Karjulalle askel kohti unelmaa – koulun etäjuhlassa puhunut lähihoitaja oli ainoa, joka tänä keväänä sai rehtorilta ruusun

Juhlavaatteiden hankkiminen jäi tänä keväänä ammattiin valmistuneilta pääosin väliin. Miksi hankkia pukua, koska korona esti valmistujaisjuhlat?

Tuukka Karjula on kuitenkin hommannut puvun ja solmion, sillä hänen kohdaltaan juhlia ei peruttu.

Tuoreen lähihoitajan opinahjo, Keski-Pohjanmaan ammattioppilaitos, järjesti perjantaina päivällä striimattavat virtuaalijuhlat, joissa Karjula oli yksi puhujista. Hän sai myös rehtorilta ruusun.

– Kyllähän sitä tietysti aina jännittää, kun joutuu tietyllä tapaa enemmän esille, kuin mitä normaaleissa juhlissa olisi joutunut. Mutta tykkään kyllä, että minut valittiin puhumaan, myhäilee vastaleivottu ammattilainen.

Esiintymisjännityksestä huolimatta Tuukka Karjulan kevätjuhla oli varmasti ikimuistoisempi kuin monella muulla ammattiin valmistuneella. Osa valmistujista kun on saanut tai saa todistuksensa postitse ja juhlatunnelmaa on kukin saanut viritellä kotonaan virtuaalijuhlia tietokoneen ääressä seuratessaan.

– Mun mielestä on vähän harmi, että juhlat jouduttiin järjestämään virtuaalisesti. On tietysti tärkeää, että ne saadaan yleensä järjestettyä, mutta siinä on omanlaisensa tunnelma, kun kaikki valmistuneet opiskelijat ovat juhlasalissa. Juhla on monelle iso juttu, harmittelee Tuukka.

Ajatellaan niin, että juhla ei ole fyysinen tila, vaan tunne ja mielentila, ja nostatetaan henkeä kaikesta huolimatta. Sirkku Purontaus

Samoilla linjoilla on Keski-Pohjanmaan ammattiopiston rehtori Sirkku Purontaus:

– Nyt jää kokematta se ihana tunnelma, joka syntyy, kun satoja opiskelijoita perheineen kokoontuu Kampushallille. Mutta ajatellaan niin, että juhla ei ole fyysinen tila, vaan tunne ja mielentila, ja nostatetaan henkeä kaikesta huolimatta.

Rehtorin toive oli, että valmistuneiden kodeissa juotaisiin kakkukahvit ja kukitettaisiin se oma tuore ammattilainen, kun kouluilla ei pystytty.

Koronakevät vaikutti

Kun koronavirus muutti kaikkien suunnitelmat alkukeväästä, ammattioppilaitoksilla opiskelu vaikeutui.

Toisilla jopa valmistuminen viivästyi. (siirryt toiseen palveluun)

Esimerkiksi ravintola- ja catering-alalta oli miltei mahdotonta saada työpaikkaa, jossa olisi voinut harjoitella tai osoittaa ammatillista osaamistaan.

Lähihoitajaopiskelijat sen sijaan ainakin Keski-Pohjanmaalla pääsivät hyvin työpaikoille harjoittelemaan ja näyttämään osaamistaan. Osa käytännön tunneista oppilaitoksella jäi kuitenkin pitämättä. Työpaikoilla korona näkyi.

– Työssä oli tarkat suojavälinesäännöt. Virus huolestutti siellä aluksi, mutta koska tällä alueella on tartuntoja ollut melko vähän, enää ei ole ollut pelkoa takaraivossa, toteaa Tuukka Karjula.

Unelma-ammattiin eli lääkärin ammattiin mennään lukion kautta, joten päädyin ammattilukioon kolmoistutkintoa suorittamaan. Se oli hyvä päätös, vaikka lukiojaksot ovat olleetkin rankkoja ja päivät pitkiä. Tuukka Karjula

Hoitajaksi, lääkäriksi vai opettajaksi?

Suurin osa lähihoitajan töitä tekevistä on naisia. Sen Tuukka Karjulakin huomasi aloittaessaan lähihoitajan opinnot Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa. Hän oli luokkansa ainut poika.

– Alussa oli vaikeaa, koska en ollut tottunut tyttöporukoihin. Pian huomasin, että tytöt ovat samanlaisia kavereita kuin pojatkin, naurahtaa Tuukka.

Nyt hän onkin valmis suosittelemaan alaa muillekin pojille. Alalta ainakin löytyy helposti töitä, jopa ensimmäisen vuoden opiskelijalle.

– Tyttöjen kanssa selviää kyllä. Kannattaa hakea alalle!

Puku päälle ja kameroiden eteen! Tuukka Karjula harjoitteli juhlapuhettaan paljon, sillä kameroiden edessä esiintyminen jännitti hiukan.

Kokkolan Kälviällä asuvan yläkoululaisen mielessä ei alun alkaen ollut halu ryhtyä lähihoitajaksi, vaan haaveena oli lääkärin ammatti. Lähipiirissä sattui kuitenkin sairastumisia ja onnettomuuksia, jolloin hoitaminen nousi pinnalle ja alan opiskelu alkoi kiinnostaa.

– Unelma-ammattiin eli lääkärin ammattiin mennään lukion kautta, joten päädyin ammattilukioon kolmoistutkintoa suorittamaan. Se oli hyvä päätös, vaikka lukiojaksot ovat olleetkin rankkoja ja päivät pitkiä.

Ammattiin valmistuneet ovat voineet paperit saatuaan huokaista helpotuksesta, kun lukeminen on ohi. Tuukka Karjulan opinnot jatkuvat kuitenkin taas syksyllä. Edessä ovat ylioppilaskirjoitukset 2021.

– Kyllä nyt voi vähän hengähtää, kun toinen koulu on jo käyty!

Ylioppilaskirjoitusten jälkeenkin Karjulan on tarkoitus opiskella, ehkä lääketieteellisessä tai ehkä liikuntatieteellisessä. Opiskelujen aikana hän sai seurata liikunnanopettajan työtä läheltä ja kiinnostui siitäkin alasta.

Ensin kuitenkin juhlistetaan valmistumista. Perheellä on todellakin syytä iloita, sillä Tuukan isoveli Teemu saa käteensä autonasentajan paperit.

Keski-Pohjanmaan ammattiopiston rehtori Sirkku Purontaus tuli striimin myötä opiskelijoiden kotiin. Kalle Niskala / Yle

