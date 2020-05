Ypäjän orihevoset pääsivät kesälaitumelle ja taistelu johtajuudesta alkoi - Tätä hetkeä on odotettu!

Ypäjän Hevosopiston Siittolanmäellä on noin 250 hevosta.. Ensimmäisenä laitumelle pääsevät nuoret oriit. Tanner tömisee ja kaviot lentävät, kun oriit ottavat mittaa toisistaan. Lauman sisäinen hierarkia alkaa syntyä heti. Oriit käyvät kamppailun johtajuudesta. Johtajakilpailua ne saattavat käydä viikkoja.

Ypäjän hevosten jokakeväinen laitumelle kirmaisu oli tänä vuonna erityinen koronan takia. Pitkä talvi pilttuussa on takana. Kevät on ollut hyvin työläs myös opiston 30 hengen työyhteisölle.

Valmennuskeskuksen johtaja Pirkko Herd nauttii laitumelle pääsy päivästä. Dani Branthin / Yle

Ypäjän tallit ovat normaalisti oppimisympäristönä Hevosopisto Oy:n opiskelijoille. Opiskelijat hoitavat hevoset ja muun muassa tekevät tallityöt, jota on paljon. Koronaepidemian tuomien rajoitusten vuoksi opiskelijat ovat olleet etätöissä, mikä puolestaan on merkinnyt sitä, että hevosopiston henkilökunta on valjastettu käytännön töihin.

Nuoren hevosen kasvu tapahtuu laitumella

Laidun on hevosen kehitykselle elintärkeä. Nuori ori pääsee laumassaan liikkumaan vapaasti, kirmailemaan ja ennen kaikkea olemaan vapaasti lajitovereiden seurassa. Varsa tai nuori hevonen kasvaa usein huomattavasti kesän laidunkauden aikana.

Ammattikäytössä olevalle tai ratsuksi tai ravihevoseksi koulutettavan eläimen kehitykselle on myös tärkeää, että eläin pääsee nollaamaan itsensä laidunkesän aikana pitkän pilttuutalven jälkeen..

Laitumella hevonen myös pääsee nauttimaan luontaisesta ravinnosta, tuoreesta rehusta ja voi syödä omaan tahtiinsa silloin kun sitä huvittaa. Hevonen syökin laitumella paljon, jopa 16 tuntia vuorokaudessa.

Satojen hevosten hoito-ohjeet tehtiin kaiken varalta

Siltä varalta, että henkilökunta sairastuu, ja arvokkaiden hevosten hoito joudutaan jättämään ulkopuolisten harteille, Hevosopistolla on laadittu iso pino ohjeita ja videoita töiden tekemiseksi.

Jokainen hevonen on vaatinut omat ohjeensa, koska jokainen hevonen on erilainen. Hevosopiston valmennuskeskuksen johtaja Pirkko Herd kertoo, että Siittolanmäellä on käyty läpi kaikki mahdolliset ongelmatilanteet ja niistä on laadittu ohjeistus.

Laumassa painitaan, pusketaan ja ärhennellään. Dani Branthin / Yle

– Yksittäistä hevosta varten tehty ohje, missä kerrotaan, mikä on hevosen nimi, missä on sen karsina, minne tarhaan se pitää viedä. Ohjeissa on kerrottu, onko kyseessä villimpi yksilö ja millä tavalla se mahdollisesti käyttäytyy. Kaikki on avattu numeroin, kartoin ja kaikin mahdollisin keinoin, kertoo valmennuskeskuksen johtaja Pirkko Herd.

