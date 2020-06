Naivistit Iittalassa on tänä kesänä nimensä mukaisesti villi, vapaa ja värikäs

Perinteinen naivistisen taiteen näyttely Hämeenlinnan Iittalassa avautuu tänä keväänä poikkeuksellisesti vasta kesäkuussa. Koronan vuoksi taidetta pääsi ihailemaan aluksi poikkeusjärjestelyin, sillä toukokuussa kesänäyttelyyn saattoi varata ajan yksityisnäyttöihin.

Torstaina 4. kesäkuuta tilanne helpottuu. Tosin rajoitusten mukaisesti Iittalan vanhalle puukoululle otetaan koko kesän ajan 30 henkilöä kerrallaan, jolloin eri puolilta Suomea tulevat näyttelyvieraat voivat pitää reilut välit toisiinsa.

– Meillä on käynyt kesässä noin 20 000 ihmistä, joten tein sellaisen laskelman, että jos meillä käy 30 henkilöä tunnissa, niin me pystytään ottamaan kokonaisuudessaan tänä kesänä 21 000 ihmistä. Tämähän tarkoittaa tietysti sitä, että se kävijämäärä olisi tasaista, kertoo Naivistit Iittalassa -säätiön asiamies Ulla Heinonen.

– Yleensä meillä on se kaikista ruuhkaisin aika juhannuksesta heinäkuuhun eli nyt olisi tietysti hienoa, jos ihmiset lähtisivät heti kesäkuun alussa katsomaan näyttelyä, niin voitaisiin välttää ne kaikista suurimmat ruuhkat.

Hyvän mielen näyttely

Naivistit Iittalassa -kesänäyttelyn teemana on tänä vuonna villi, vapaa ja värikäs (siirryt toiseen palveluun). Hyvän mielen näyttelyssä on esillä teoksia kaikkiaan 50 taiteilijalta, joista kuusi on ensimmäistä kertaa mukana Naivistit Iittalassa - kesänäyttelyssä.

– Tänä vuonna tänne on tullut noin 600 uutta teosta ja niistä noin 400 on esillä näyttelyssä. Lisäksi aulashopissa on 200 teoksen vaihtuva näyttely. Kaikki teokset on tehty Iittalan kesänäyttelyä varten, kertoo Ulla Heinonen.

Heinosen kuvailun mukaan teokset ovat yleensä täynnä yksityiskohtia ilman perspektiiviä. Niissä on iloa tai surua, mutta paljon värejä.

Kesävieraana on tänä vuonna japanilaislähtöinen Yasushi Koyama, joka yhdessä Brasiliasta Suomeen muuttaneen Luciana Marianon kanssa tuo kansainvälistä väriä näyttelyyn. Taiteilijat asuvat Suomessa, Koyama Helsingissä ja Mariano Pirkkalassa.

Villi, vapaa ja värikäs-näyttely on esillä Iittalan vanhalla puukoululla elokuun loppupuolelle saakka.