Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti toimeentulotukiuudistuksen – Kelan asiantuntija: "Kyllähän me on jo toivottu, että laki avattaisiin"

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän uudistamaan toimeentulotukilakia. Sen tehtävänä on selkiyttää toimeentulotuen rakennetta ja yhteyttä kuntien sosiaalihuoltoon.

Yle kertoi toissaviikolla toimeentulotukijärjestelmän ongelmista.

Perustoimeentulotukea haetaan tällä hetkellä Kelasta ja täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea kuntien sosiaalitoimista. Pahimmillaan tämä johtaa pallotteluun kahden luukun välillä.

Kolme vuotta sitten toteutetun toimeentulotukiuudistuksen piti selkiyttää järjestelmää, mutta se epäonnistui eniten tukea tarvitsevien kohdalla.

Yle kertoi myös, että ministeriössä valmistellaan lakiuudistusta, joka siis käynnistettiin eilen.

Useita asioita selvitettävänä

Työryhmän asettamisen yhteydessä tuli julkiseksi ministeriön asettaman toimeentulotukiasioiden oikeudellisen asiantuntijatyöryhmän loppuraportti (siirryt toiseen palveluun). Raportin mukaan tulee arvioida, pitääkö Kelan ja kuntien yhteistyötä säännellä aiempaa tarkemmin lainsäädännön avulla.

Lisäksi on selvitettävä, miten eniten tukea tarvitsevien asemaa voitaisiin parantaa. Myös perustoimeentulotuen alentamiseen liittyvää prosessia pitäisi kehittää.

Kolmantena kohtana työryhmä nostaa esiin vastuun välttämättömän toimeentulon ja huolenpidon turvaamisesta. Se kaipaa selkeyttämistä toimeentulotukilain ja sosiaalihuoltolain osalta.

Ylen aiemmin haastattelemat asiantuntijat pohtivat, miksi ongelmiin tartutaan vasta nyt, kun järjestelmä on toiminut jo kolme vuotta, tai miksei lakia uudistettu perusteellisesti jo perustoimeentulotuen Kela-siirron yhteydessä.

Sosiaali- ja terveysministeri Krista Kiuru (sd.) kirjoittaa blogissaan (siirryt toiseen palveluun), että ajankohta lain uudistamiseen on nyt oikea, koska korjattavaa on.

Pientä ja isoa korjattavaa

Kelan ja Kuntaliiton asiantuntijat ovat erittäin tyytyväisiä, että toimeentulotuen uudistus alkaa.

– Olemme iloisia, että lakimuutokset vihdoin lähtevät liikkeelle. Laissa on paljon välttämättömiä uudistustarpeita, joita me toimijat olemme keränneet ja joiden uudistamiselle on aito, pikainen tarve. Se vähän hämmentää, että nyt kokonaisuudistukselle annetaan jälleen ainoastaan yhden vuoden aikajänne, mikä tavoitteet huomioiden kuulostaa epärealistiselta, toteaa Kuntaliiton erityisasiantuntija Ellen Vogt.

– Kyllähän me on jo toivottu, että laki avattaisiin ja sitä parannettaisiin. Reilun kolmen vuoden kokemusten perusteella korjaamisen varaa on ja toimeenpanossa kertynyt hyvää tietoa siitä, mitä olisi korjattava. On jopa hieman pettymys, ettei heti aloitettu itse lainsäätämistyötä, vaan asetettiin työryhmä tekemään ehdotuksia muutoksista, Kelan osaamiskeskuksen päällikkö Pasi Pajula kertoo.

Toimeentulotukilaissa on heidän mukaansa teknisluonteisia pykälien korjaamisia, mutta myös isompia ongelmakohtia. Molemmat puuttuvat kuntien ja Kelan väliseen tiedonkulkuun liittyviin ongelmiin, jotka pitäisi saada korjattua. Pajulan mukaan tämä on sekä lainsäädäntö-, että työvälinekysymys, erityisesti tietojärjestelmien kehittämistä koskien.

Vielä suurempi kysymys on ensisijaisen tuen, kuten työttömyysturvan tai asumistuen riittävyys. Sitä ei toimeentulotukilain uudistamisella saada korjattua.

– Erityisesti asumisen kokonaisuus ja lääkemenojen kokonaisuus pitäisi Kelan mielestä uudistaa, jotta toimeentulotuen tarvetta ja pallottelua luukulta toiselle saataisiin vähennettyä, Pajula toteaa.

Nopeammalla aikataululla

Toimeentulotukea lähdetään nyt uudistamaan nopeammalla aikataululla kuin koko isoa sosiaaliturvan uudistusta, ja tämä on haastavaa, koska toimeentulotuki on viimesijainen etuus.

– Varmasti tähän pitää vielä palata sotu-uudistuksen yhteydessä, koska ensisijainen turva ja toimeentulotuki ovat niin tiiviisti sidoksissa toisiinsa, Vogt pohtii.

Vogt ja Pajula toivovat molemmat, ettei edellisen toimeentulotukiuudistuksen hyviä puolia unohdettaisi. Suurella joukolla toimeentulotuen saajia etuuksien hakeminen on helpottunut huomattavasti, kun he saavat kaikki tuet Kelasta.

Vogt muistuttaa myös, että yhteistyö kuntien ja Kelan välillä on nyt aivan eri tasolla kuin aiemmin.

– Kolmen vuoden aikana on kehitetty myös loistavia yhteistyömalleja, ja tehty valtava työ yhteistyön eteen ja yhteisen asiakkaan hyväksi. Tätä ei saa hukata.