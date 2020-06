Sukupuolineutraalit liikennemerkit ilmestyvät katujen varsille – uusi tieliikennelaki astuu voimaan tänään ja tuo 50 uutta liikennemerkkiä

Normiopasteen myyntipäällikkö Tapani Lovén esittelee jalkakäytävän liikennemerkkejä eri aikakausilta. Kädessä nykyinen ja uusi merkki. Taustalla oleva merkki on vuodelta 1957.

Tänään voimaan tullut uusi tieliikennelaki tuo teiden ja katujen varsille noin 50 täysin uutta liikennemerkkiä. Monet vanhat liikennemerkit muuttuvat. Liikenneturvallisuuden kannalta tärkeää on, että liikennemerkit on mahdollisimman helppo ymmärtää ajonopeudesta riippumatta.

Monissa merkeissä ihmisfiguurit muuttuvat enemmän pallopäisiiksi hahmoiksi. Myös nuolikuviot muuttuvat, ja lisäkilvet saavat lisää korkeutta. Kaikki määräysmerkit muuttuvat.

Suomen suurimman liikennemerkkien valmistajan, Hausjärvellä ja Tampereella toimivan Normiopasteen myyntipäällikkö Tapani Lovén pitää liikennemerkkien uudistamista tarpeellisena. Töitä on tehty hikihatussa.

Uusia merkkejä pikkuhiljaa

Suurin osa vanhoista liikennemerkeistä on voimassa vielä kymmenen vuotta, joten uusia merkkejä ilmaantuu käyttöön pikkuhiljaa. Vain pieni osa merkeistä pitää vaihtaa saman tien. Tällaisia ovat esimerkiksi muutamat kävelyn, mopoilun ja pyöräilyn kieltomerkit.

Yksi merkki maksaa vähintään 70 euroa koosta riippuen. Timo Leponiemi / Yle

– Maailma on muuttunut aika paljon 38 vuodessa. Liikuntamuodot ovat muuttuneet, samoin liikuntavälineet, ihmisten käytös ja ikärakenteet. On hyvä päivittää liikennemerkitkin tälle vuosituhannelle, sanoo Tapani Lovén,

Uusissa liikennemerkeissä korostuu sukupuolineutraalisuus. Ihmisistä on tehty hahmoja. Moottoripyöräilijät ja työmiehet taas ovat saaneet kypärät muistuttamaan turvallisuudesta.

Kunnat suuri merkkien ostaja

Pääteillä vastuu liikennemerkeistä on ely-keskuksilla. Muilla teillä ja katuverkolla kunnat huolehtivat liikennemerkeistä. Tarkkaa tietoa kuntien liikennemerkkien määristä ei ole.

Tapani Lovén sanoo, että pienillä kunnilla voi olla parisataa merkkiä, isoimmilla satatuhatta. Kun Suomessa on reilut 300 kuntaa, voi tehdä jotain arvioita liikennemerkkien kokonaismäärästä.

Kanta-Hämeessä 8 000 asukkaan Hausjärvellä on meneillään kolmivuotinen projekti, jossa kartoitetaan taajama kerrallaan liikennemerkkien kunto. Tekninen johtaja Paavo Vuori arvioi, että huonokuntoisten liikennemerkkien uusiminen maksaa noin 20 000 euroa.

Hausjärven kunta on saanut apua liikennemerkkien kunnossapitoon Normiopasteelta, joka on kartoittanut kamerakuvauksella kaikki kunnan liikennemerkit ja tehnyt arvion niiden kunnosta. Näin merkkien uusiminen voidaan kohdistaa kaikkein huonokuntoisimpiin merkkeihin. Karkeasti arvioiden joka viides liikennemerkki kaipaa uusimista.

Hausjärvellä uusitaan liikennemerkkejä sitä mukaa, kun huonokuntoisia merkkejä havaitaan, kertoo aluemestari Jukka Heikkilä. Timo Leponiemi / Yle

– Kyllä askaretta riittää viikoittain. Löydämme itse teiden varsilta rikkoutuneita merkkejä tai autoilijat ovat ajaneet niitä nurin, mutta meille ei niistä ilmoiteta, toteaa Hausjärven kunnan aluemestari Jukka Heikkilä.

Auraus vääntää liikennemerkkejä

Ely-keskusten hallinnoimilla teillä käytetään liikennemerkkien taustassa kolmemillistä alumiinia kiskokiinninityksellä. Sen sijaan kunnat saavat itse päättää, millaisesta materiaalista liikennemerkit ovat.

Liikennemerkkien tekstikoko puolestaan määräytyy tienopeuden mukaan, kertoo Lovén.

Miksi sitten monet liikennemerkit ovat vinossa? Siihen Tapani Lovénilla on vastaus.

– Monet liikennemerkit ovat liian matalalla. Merkin tai sen lisäkilven alareunan pitäisi olla vähintään 220 senttiä korkealla. Matalammalla oleville merkeille aura-autojen heittämä raskas lumikuorma on sellainen rasite, että se vääntää niitä vinoon.

Jussi Hinkka kiinnittää kiinnityskiskoja liikennemerkintaakse. Merkkien kiinnitys voi tapahtua joko läpivienneillä tai kiskoilla. Timo Leponiemi / Yle

Uudistuksella vaihteleva vastaanotto

Lovén sanoo, että kunnissa liikennemerkkien uudistus on otettu vaihtelevasti vastaan. Osa on ollut kauhuissaan, osa pitänyt tarpeettomana ja osa on ollut innoissaan.

– Pelkoa muutoksesta on luonut se, että tällaisen muutoksen edessä työntekijät eivät ole työuransa aikana ennen olleet.

Yksi merkittävä lisätyö on se, että tiedot kaikista liikennemerkeistä, ajoratamaalauksista ja liikennevaloista pitää siirtää Digiroad-alustalle.

– Kunnissa työntekijöitä ei ole valjastettu siihen, mutta me voimme tehdä sen kuntien puolesta.

Tapani Lovén on valmistautunut uusien liikennemerkkien tuloon lukemalla jo joulunpyhinä uutta 700-sivuista tieliikennelakia. Vaikka liikennemerkit muuttuvat, kaikkia niitä ei ole vielä voitu laittaa tuotantoon, koska niiden mitoituksista ei ole saatu tarkkaa tietoa.

Kaisa Kivekäs ja vanhanmallinen tietyömaan merkki. Uudessa merkissä työntekijällä on kypärä ja hiekkakasakin on pienempi. Timo Leponiemi / Yle

– Väylävirastolla kaikki merkit pitää olla tietynlaisia ja siellä on hyvinkin tarkat määräykset muun muassa reunanauhan paksuudesta. Esimerkiksi viitoista ei näitä tietoja ole saatu. Sen vuoksi toimituksia ei päästä tekemään, kun emme voi laittaa merkkejä tuotantoon, harmittelee Lovén.

Erilaisia heijastavuuksia

Liikennemerkeissä yksi tavoite on, että ne ovat selkeitä ja helposti ymmärrettäviä. Lisäksi niiden tulisi näyttää samoilta päivänvalossa kuin pimeällä autonvaloissa. Tämän vuoksi niissä käytetään erilaisia kalvoja. Ensimmäiset heijastavat liikennemerkit otettiin Suomessa käyttöön jo vuonna 1959.

Himmeimpiä kalvoja käytetään pimeillä ja valaisemattomilla teillä, kirkkaampia valtateillä ja valaistuilla katualueilla. Ajoradan yläpuolisissa opasteissa ovat kaikkein kirkkaimmin loistavat merkit.

Vuonna 2008 käyttöön otetut prismaattiset kalvot toivat liikennemerkkien heijastavuuteen yllättävän ongelman. Eri suunnista katsottaessa merkki saattoikin näyttää hieman erilaiselta, kertoo Tapani Lovén. Tätä korjaa se, että uusissa liikennemerkeissä yksityiskohtia on yksinkertaistettu, kun esimerkiksi ihmisistä on tehty pallopäisiä hahmoja.

– Pallopäät näkyvät paremmin samansuuntaisina eri suunnista. Voi kyllä mennä muutama sukupolvi ennen kuin näistä uusista merkeistä löytyy sellaista nostalgisuutta, jota vanhoissa merkeissä näkyy.

Uusissa liikennemerkeissä ihmiset kuvataan hahmoina. Niin myös uudessa suojatien merkissä. Timo Leponiemi / Yle

Höyryveturi säilyy merkissä edelleen

Vaikka suurin osa merkeistä muuttuu, jotain jää ennalleen. Junaratoja koskevat liikennemerkit säilyvät ennallaan. Esimerkiksi legendaarinen höyryveturi pysyy. Jos se korvattaisiin pendolinolla, sitä ei välttämättä tunnistaisi junaksi, arvelee Normiopasteen myyntipäällikkö Tapani Lovén.

Uuden tieliikennelain ja liikennemerkkien uudistamisen tavoite on parantaa liikenneturvallisuutta.

– Mutta kadun ja tien käyttäjät ratkaisevat sen omalla käytöksellään. Vuoden päästä ollaan varmasti viisaampia, onko turvallisuus parantunut, huomauttaa Lovén.

Aiheesta voi keskustella tiistaihin klo 23:een asti.

