Italian alueiden epäillään peukaloivan koronatietoja, jotta yhteiskuntaa ei suljettaisi uudestaan

Italiassa terveysalan asiantuntijat epäilevät, että alueet saattavat peukaloida tietoja uusista koronatartunnoista, jotta ne välttäisivät uudet rajoitukset.

Yksi epäillyistä on Lombardian alue, jota koronaepidemia on kohdellut Italiassa pahiten.

Italiassa on alettu purkaa tiukkoja rajoituksia, jotka määrättiin keväällä koronaepidemian ryöpsähdettyä. 3. kesäkuuta on tarkoitus sallia italialaisten vapaa liikkuminen kotimaassaan sekä turistien tulo maahan.

Hallitus on kuitenkin varoittanut, että joitakin alueita voidaan pitää edelleen suljettuina, jos niissä on suuri tartuntariski.

Terveysalan säätiö GIMBE sanoo, että on perusteltuja syitä epäillä alueiden syyllistyvän temppuihin, jottei niitä suljettaisi uudelleen.

"Liikaa outoja asioita"

Säätiön johtaja Nino Cartabellotta sanoo Radio 24:n haastattelussa, että Lombardian tiedoissa on kolmen kuukauden aikana ollut liikaa outoja seikkoja. Ihmisiä on hänen mukaansa muun muassa tilastoitu parantuneiksi, kun he ovat päässeet sairaalasta, vaikka he olisivat olleet edelleen sairaita.

Lisäksi tietojen ilmoittamisessa on ollut epätavallisia viiveitä myös epidemian toistaiseksi pahimman vaiheen väistyttyä.

Joinan päivinä on myös testattu selvästi normaalia vähemmän ihmisiä. Cartabellottan mukaan tästä saa vaikutelman, että Lombardia pyrkisi välttämään uusien tapausten paljastumista.

Lombardian alueen edustajat kiistävät epäilyt jyrkästi. Heidän mukaansa ne ovat vakavia, loukkaavia ja ennen kaikkia vääriä.

Syytöksiä myös muilta asiantuntijoilta

Perjantaina italialaislehti La Stampa kuitenkin kirjoitti, että kymmenet virologit ovat viime viikkoina arvostelleet koronatietojen epäjohdonmukaisuuksia, koska ne antavat tartuntamääristä liian alhaisen kuvan.

Messagero-lehden haastattelema tartuntatautiasiantuntija Luigi Toma puolestaan sanoi, virustartuntojen jäljittämisessä ja seurannassa on jotain pielessä Lombardiassa, mutta myös Piedmontissa ja Liguriassa.

Myös Italian hallitusta neuvova Maailman terveysjärjestön WHO:n asiantuntija Walter Ricciardi on sanonut, että on syytä epäillä, etteivät joidenkin alueiden tiedot ole luotettavia.

Italian eteläiset alueet Campania, Sardinia ja Sisilia ovat uhanneet, etteivät ne päästä alueilleen pohjoisitalialaisia tai määräävät nämä karanteeniin.

Italiassa on kuollut koronaan yli 33 000 ihmistä, joista liki puolet Lombardiassa. Lombardian tartuntaluvut ovat edelleen olleet maan suurimmat.

