Tays lieventää koronarajoituksia – puolisot pääsevät sairaalaan myös synnytyksen jälkeen

Viikonlopun jälkeen puoliso tai tukihenkilö saa olla taas pidempään tuoreen äidin ja lapsen kanssa.

Puolison tai tukihenkilön läsnäolon rajoituksia synnytyksessä ja synnytyksen jälkeisenä aikana lievennetään kesäkuun alusta alkaen Tampereen yliopistollisessa keskussairaalassa Taysissa.

Vastedes sekä synnytykseen että synnytyksen jälkeiseen hoitoon saa osallistua yksi tukihenkilö, mikäli perhe asuu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueelta tai on lähetetty Taysiin lääketieteellisin perustein, Tays kertoo tiedotteessa.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että puolison tai tukihenkilön läsnäolo on sallittua synnyttäneiden osastoilla ja potilashotellin Perheonnessa. Lisäksi puoliso pääsee mukaan myös sektiosaliin.

Myös muut yliopistosairaalat purkavat rajoituksia. Taysin mukaan koronarajoitusten purku tapahtuu samanaikaisesti useiden muiden sairaanhoitopiirien, kuten TYKSin ja OYSin kanssa. Myös Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirit lieventävät rajoituksia.

Myös Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS on tänään tiedottanut rajoitusten höllentämisestä. HUS avaa maanantaina synnyttäjien tukihenkilöille pääsyn Perhepesähotelliin. Naistenklinikan vieressä sijaitseva Perhepesähotelli on erillään sairaalasta, joten HUSin mukaan rajoitusten purkaminen on turvallisinta aloittaa sieltä. Perhepesähotelli sijaitsee Scandic Hotel Meilahdessa.

Puolisoiden osallistumista synnytykseen rajoitettiin koronaepidemian takia huhtikuun alussa.

Pitää olla täysin terve

Synnytysyksikössä ja synnyttäneiden osastoilla noudatetaan edelleen tavallista tiukempia turvallisuusohjeita.

– Tukihenkilöltä edellytetään, että hän on oireeton eikä ole kahden viikon aikana palannut matkalta. Tukihenkilöitä pyydetään säilyttämään turvaväli hoitohenkilökuntaan. Lisäksi tukihenkilön tulee pysyä synnytys- ja äiti-lapsiyksikössä hoitohuoneessa, eikä sen ulkopuolella tai osastojen yleisissä tiloissa oleskelu ole sallittua, Tays listaa tiedotteessa rajoitustoimia.

Koronavirusepidemian vuoksi asetetut rajaukset pysyvät kuitenkin toistaiseksi ennallaan raskausajan hoitoa antavissa yksiköissä eli äitiyspoliklinikalla, raskauspäivystyksessä, raskaana olevien osastolla, naistentautien poliklinikalla, hormoni- ja lapsettomuuspoliklinikalla sekä Tays Hatanpään äitiysultrassa.

Muut vierailurajoitukset pysyvät voimassa, tapaamiset ulkona mahdollisia

Muut vierailurajoitukset Taysin poliklinikoilla ja osastoilla ovat edelleen voimassa.

Poikkeuksena ovat lapsipotilaat, joilla saa olla mukana yksi aikuinen, sekä kriittisesti sairaat ja saattohoidossa olevat, joiden läheisten vierailuja arvioidaan tapauskohtaisesti.

Taysin mukaan potilaat voivat kuitenkin tavata läheisiään sairaaloiden auloissa, ulkona sekä 1. kesäkuuta alkaen avautuvissa kahviloissa sairaalan alueella.

