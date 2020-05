Pussikaljoittelijoiden pizzalaatikot tukkivat roskikset, mutta kaikki roskat eivät edes osu astiaan – millainen näky odottaa puistoissa päättäjäisviikonlopun jälkeen?

Viime viikonloppuna sosiaalisessa mediassa kiersi kuvia todella roskaisesta Koffin eli Sinebrychoffin puistosta Helsingin keskustassa.

Koffin puisto tänä aamuna. Ehdotan ulkonaliikkumiskieltoa kaikille ihmisille ikuisiksi ajoiksi. #helsinki pic.twitter.com/Er6VcWJidw — Tuula Salminen (@TuulaSalminen) 24. toukokuuta 2020

Onko tänä viikonloppuna odotettavissa samaa tai jopa pahempaa, kun lauantaina juhlitaan vieläpä koulujen päättäjäisiä?

Helsingin puistovastaava Pekka Engblomin mukaan väki puistoissa ei ole mitenkään lisääntynyt poikkeusoloista huolimatta – jos verrataan tavanomaisiin kesäviikonloppuihin.

Engblom myös sanoo, ettei ongelma ole niinkään roska-astioiden riittämättömyys, vaan se, ettei niitä käytetä.

– Viime lauantaiaamuna, kun nämä uutiset lähtivät liikkeelle, niin Koffin puistossa maa oli täynnä roskaa, vaikka osa roskiksista olivat tyhjiä, Engblom kuvaa.

Roska-astioita riittävästi, yleisiä vessoja liian vähän

Noutoruokapakkaukset kuormittavat roska-astioita nyt tavallista enemmän. Kun ravintoloissa syöminen ei ole mahdollista, ruoka otetaan mukaan take away -pakkauksissa. Nämä täyttävät roskikset nopeasti etenkin silloin, jos pakkausta ei yritetä painaa pienempään tilaan.

Engblomin mukaan Helsingin suosituimmissa puistoissa, kuten Koffin puistossa tai Kaivopuistossa, roska-astioita on tällä hetkellä riittävästi. Sen sijaan esimerkiksi ranta-alueille ja ulkoilureittien varsille niitä tarvittaisiin enemmän.

– Koko ajan etsimme ratkaisuja, jotta saisimme roskiksia lisää. Osa nykyisistä roskiksista on myös liian pieniä, mutta kun niitä on tuolla ainakin 10 000 kappaletta, niin emme pysty uusimaan kaikkia kerralla.

Toinen ikuisuusongelma tuntuu olevan yleisten vessojen puute. Engblom sanoo olevansa samaa mieltä siitä, että Helsingissä pitäisi olla nykyistä enemmän yleisiä vessoja.

Tilannetta kuitenkin parannetaan jatkuvasti ja Engblomin mukaan tänä vuonna on jo tullut reilut kymmenen uutta vessaa. Bajamajoja hän ei kuitenkaan puistoihin ottaisi.

– Bajamaja on tarkoitettu väliaikaisiin tapahtumiin. Puistoissa ne olisivat liian alttiita ilkivallalle: ne ovat nopeasti kyljellään, jolloin jätteet ja siniset kemikaalit ovat pitkin puistoa.

Täysi miehitys

Tulevaan viikonloppuun ja puistojen siivoukseen Helsingin kaupunki varautuu Engblomin mukaan täydellä miehityksellä.

Koffin puiston lisäksi Helsingissä suosittuja paikkoja piknikille tai pussikaljoitteluun ovat Hietaniemen uimaranta, Vanha kirkkopuisto, Vuosaaren Aurinkolahti ja Lauttasaaren rantakalliot.

Entä ketkä ovat pahimpia roskaajia?

– En halua ketään sormella osoitella, mutta esimerkiksi vappuna, joka on yksi roskaisimmista tapahtumista, puistoissa on suhteellisen ikääntyvää väkeä, eivätkä he sen paremmin käyttäydy kuin nuoretkaan, Engblom toteaa.