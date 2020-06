Tekisikö mieli lähteä Japaniin tai edes Tallinnaan? Tässä 9 kirjavinkkiä, joiden seurassa voit matkustaa turvallisesti

1. Japani – Sayaka Murata: Lähikaupan nainen (suom. Raisa Porrasmaa)

Sayaka Murata on Japanin merkittävimpiä nykykirjailijoita, joka on voittanut useita palkintoja. Lähikaupan nainen on ensimmäinen suomennos Suratan tuotannosta.

Tapahtumat sijoittuvat Tokioon. Mikään matkailumainos kirja ei ole, sillä siinä pyöritään enimmäkseen muutaman korttelin sisällä. Sitäkin enemmän kirja kertoo japanilaisesta elämänmenosta ja arvoista.

Päähenkilö on kolmekymppinen nainen, joka ei ole koskaan seurustellut eikä koskaan vaihtanut työpaikkaa. Hän on tehnyt työuransa lähikaupassa ja nauttii työstään. Monotoninen työ antaa turvan ja merkityksen elämälle. Se ei kuitenkaan riitä lähipiirille. Heidän mielestään päähenkilön pitäisi löytää mies ja uusi työ.

Kirja kuvaa, millaisia paineita yhteiskunta asettaa etenkin naiselle ja miten haastavaa on elää omannäköistä elämää.

Kirjan päähenkilö työskentelee tokiolaisessa lähikaupassa eli konbinissa, joka on auki ympäri vuorokauden. Mostphotos

2. Italia – Elena Ferrante: Tyttären varjo (suom. Helinä Kangas)

Elena Ferranten tuorein suomennos ei liity suosittuun Napoli-sarjaan, vaikka siinä paljon samankaltaisuuksia onkin. Napolilaisuus nousee esiin ja tutut nimet vilahtelevat tässäkin kirjassa.

Nimensä mukaisesti kirjan teemana on äidin ja tyttären suhde. Kirjan päähenkilö on Napolissa rantalomalla, mutta leppoisaan lekotteluun alkaa sekoittua psykologisia kierteitä toisensa perään. Päähenkilön päänsisäiset myllerrykset ovat raadollisia ja vangitsevia.

Kirjan pohjalta on tekeillä elokuva.

Elena Ferrante on tämän ajan kuuluisimpia kirjailijoita, mutta hänen henkilöllisyytensä on pysynyt yhä salassa. Vahvana ehdokkaana on italialainen kääntäjä Anita Raja. Hänen miehensä on puolestaan kuuluisa italialainen nykykirjailija Domenico Starnone.

Kirjan tapahtumat keskittyvät Napoliin, mistä myös pizza on kotoisin. EPA/Ciro Fusco

3. Espanja – Fernando Aramburu: Äidinmaa (suom. Sari Selander)

Kirjajärkäle sijoittuu Baskimaalle ja kertoo kahden perheen tarinaa. Romaani kuvaa, miten politisoituminen ja terrorismi jakaa kansaa kahteen leiriin. Kirjaa on kuvailtu viime vuosien suurimmaksi espanjalaiseksi romaaniksi.

Baskimaan historia ja ristiriidat saavat valotusta tässä yli 600-sivuisessa kirjassa. Suuria, uutiskynnyksen ylittäviä tapahtumia kuvataan yksilöiden näkökulmasta.

Romaani osoittaa miten väkivalta ja pelko saavat ihmiset toimimaan arvaamattomalla tavalla. Vaikka baskien terroristijärjestö ETA on lopettanut aseellisen toimintansa, ovat kirjan kuvaamat haavat yhä tuoreita.

Tästäkin kirjasta on suunnitteilla draamasarja.

Bilbao on Baskimaan suurin kaupunki. Sen maamerkki on Guggenheim-museo. LUIS TEJIDO/EPA

4.Yhdysvallat – Elizabeth Strout: Kaikki on mahdollista (suom. Kristiina Rikman)

Jos haluaa kurkistaa amerikkalaisuuden ytimeen, kannattaa lukea Elizabeth Stroutin novellikokoelma. Pienet tarinat ovat arkisia, mutta pääsevät syvälle amerikkalaiseen elämänmenoon. Näin herkullisia ihmishahmoja tulee harvoin vastaan.

Kirjassa on mukana myös Stroutin aiemmin suomennetusta romaanista tuttu Lucy Barton.

Novelleissa Stroutin kyky kuvata ihmistyyppejä pääsee oikeuksiinsa. Hän kirjoittaa vähäeleisesti, mutta tarkasti. Strout kuvaa myötätuntoisesti tavallisia, alemman keskiluokan ihmisiä, joiden elämä ei ole mennyt ihan niin kuin Strömsössä. Samalla hän tulee kertoneeksi paljon myös Amerikasta.

Elizabeth Stroutilta on tänä keväänä suomennettu romaani Olive Kitteridge, josta on nähty myös Emmy-palkittu tv-sarja.

Elizabeth Stroutin novelleissa pääsee amerikkalaisen elämänmenon ytimeen. Mostphotos

5. Viro – Indrek Hargla: Apteekkari Melchior -sarja (suom. Jouko Vanhanen)

Kesä ja dekkarit kuuluvat yhteen. Tallinnaan matkustaminenkin on vielä vähän arveluttavaa, mutta Indrek Harglan keskiaikaan sijoittuvien rikosromaanien parissa pääsee kaupungin tunnelmaan.

Historialliset romaanit sijoittuvat 1400-luvulle ja päähenkilönä on neuvokas apteekkari, jolta luonnistuu myös salapoliisin työ. Pienessä hansakaupungissa sattuu ja tapahtuu, ja usein joku pääsee hengestään.

Kirjoissa kuivattuja Tallinnan keskiaikaisia rakennuksia on onneksi säilynyt, joten tapahtumapaikoille pääsee fiilistelemään oikeasti, kun matkustaminen on taas turvallista.

Indrek Hargla on kotimaassaan palkittu ja tunnettu kirjailija. Suomeksi on saatavilla kuusi Apteekkari Melchior -sarjan dekkaria.

Normaalina kesänä Tallinna kuuluisi monien suomalaisten matkasuunnitelmiin. Eila Haikarainen/YLE.

6. Saksa – Volker Kutscher: Mykkä kuolema (suom. Veera Kaski)

Lisää historiallisia dekkareita. Syksyllä Yle näyttää kolmannen kauden suosikkisarjasta Babylon Berlin. Se perustuu Volker Kutscherin toiseen rikosromaaniin, jossa pääosassa jatkaa komisario Gereon Rath. Tapahtumat sijoittuvat 1930-luvun Berliiniin.

Murhaselvittelyjen lisäksi pääosassa on komisario Rathin mutkikas yksityiselämä ja traumaattinen menneisyys.

Gereon Rathin tarina on jatkunut saksaksi usean kirjan verran, mutta suomeksi on toistaiseksi saatavilla vain kaksi käännöstä.

Gereon Rathin Berliini näytti hyvin erilaiselta verrattuna nykyhetkeen.

7. Norja – Maja Lunde: Sininen (suom. Katriina Huttunen)

Norjan kaunis luonto, vesiputoukset ja vuonot ovat lähtökohtana Sinisen tapahtumille. Maja Lunde punoo taidokkaasti yhteen kaksi tarinalinjaa, joista muodostuu koskettava kokonaisuus.

Kirja on dystopia, sillä se kertoo tulevaisuudesta, jossa juomakelpoista vettä ei enää ole. Lunden kuvaamat näkymät ovat pelottavan tosia.

Maja Lunde saavutti kansainvälisen menestyksen jo ensimmäisellä ilmastoaiheisella kirjallaan Mehiläisten historia. Sininen on ilmastokvartetin toinen itsenäinen osa.

Norjan luonto ja vesivarat ovat lähtökohtana Maja Lunden romaanille. yle/Elina Toivonen

8. Venäjä – Kristiina Vuori: Viipurin valtiatar

Kristiina Vuori kirjoittaa historiallisia viihderomaaneja, joiden taustalla ovat yleensä todelliset hahmot ja tapahtumapaikat. Viipurin valtiatar kertoo Gunilla Besestä, joka hallitsi Viipuria kahden vuoden ajan 1500-luvulla. Bese asui luonnollisesti Viipurin linnassa, joka on monille suomalaisille tuttu matkakohde.

Besestä ei ole juuri jäänyt tietoja jälkipolville, joten Vuorella on ollut vapaus luoda hahmosta mieleisensä. Sen verran kuitenkin tiedetään, että Bese oli vahva nainen – niin oikeassa elämässä kuin romaanissakin. Hän neuvotteli itselleen hyvät tilukset Ruotsista ennen kuin luopui Viipurin hallinnasta.

Vuori vieraili linnassa kirjoitusprosessin aikana, joten romaanin sivuilla pääsee astimaan linnan tunnelmia. 1200-luvulla rakennetusta linnasta on vielä jäljellä alkuperäisiäkin rakenteita, vaikka linna on toki muuttunut aikojen saatossa. Viime vuosina linnaa on restauroitu.

Gunilla Bese hallitsi hetken Viipurin linnaa. Nella Nuora / Yle

9. Iso-Britannia – Anu Kaaja: Katie-Kate

Anu Kaajan hulvaton, mutta painavaa asiaa sisältävä uusin romaani kertoo noin kolmekymppisestä Katie-Katesta. Hän ajelehtii Lontoossa, kunnes törmää iäkkääseen brittipariskuntaan. He näkevät Katessa ilmiselvän Kate Middletonin kaksoisolennon.

Romaanin avulla pääsee kertaamaan Britannian hovin vaiheita ja seuraamaan hetki hetkeltä Dianan ja Charlesin häitä.

Kaaja suomii prinsessakulttuuria hauskasti ja kovalla kädellä. Prinsessojen lisäksi kirjassa käsitellään suorasukaisesti pornoa ja millaista naiskuvaa se tarjoaa. Hurjalla vimmalla kirjoitettu teos on enemmän manifesti kuin romaani.

Anu Kaajan romaanin päähenkilö ajelehtii Lontoossa. All Over Press

Lue lisää:

Olisiko nyt aikaa klassikoille vai kiinnostaisiko, miten tartuntatauteja on kuvattu kirjallisuudessa? Kokosimme vinkkilistan kirjoista