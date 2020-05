Suvivirsi sai "koronasäkeistön", joka ei kaikkia miellyttänyt – tältä se kuulostaa

Suvivirsi on perinteisesti kuultu koulujen kevätjuhlissa, mutta tänä vuonna koronavirusepidemia on muuttanut juhlajärjestelyjä.

Perinteisestä kesänaloituksesta päästiin kuitenkin nauttimaan ainakin Lappeenrannassa. Viime vuoden Seinäjoen Tangomarkkinoiden finaalisti Silla Pöyry esitti virren pankin katolla kaupungin keskustassa.

Tällä kertaa kuultu Suvivirsi ei ollut kuitenkaan täysin perinteinen. Suvivirsi oli saanut ylimääräisen "koronasäkeistön".

Säkeistö syntyi kilpailusta

"Vaik alkais kesät, talvet toisiaan muistuttaa / tai valon aikaa päästäis yhdes ei juhlimaan / Sä anna meidän, Luoja, oppia luottamaan / ett kirkkauttas pysty / ei varjot voittamaan."

Suvivirteen lisätty säkeistö on kirkkonummelaisen Tuuli Charalambousin käsialaa. Hän voitti ehdotuksellaan Vantaankosken seurakunnan leikkimielisen kilpailun.

Charalambous on harrastanut sanoittamista jo vuosia, mutta tähän saakka tekstit ovat päätyneet lähinnä omaan pöytälaatikkoon. Nytkään kilpailun voittanutta sanoitusta ei paineta virsikirjaan.

– Tietysti Suvivirsi on minulle kovin tuttu sävelmä. Siitä tulee mieleen lapsuuden juhlat, kevät ja yhteisöllisyys. Innostuin siitä ajatuksesta, kuinka voin sanoittaa tätä kevättä ja eristyksen aiheuttamaa vaikeaa aikaa, Charalambous kertoo.

Tuuli Charalambous sanoitti Suvivirteen seitsemännen säkeistön. Ilkka Klemola / Yle

Vantaankosken seurakunnan pastorin Jere Hämäläisen mukaan seurakunnan oli alunperin tarkoitus järjestää keväinen ulkoilmatapahtuma, jonka suunnitteluun haluttiin ihmisiä mukaan.

– Mietin, mikä on keväistä, no Suvivirsi tietysti. Entä miten ihmiset voisivat tuoda siihen sisältöä? No, tehdään kilpailu ja etsitään uusi säkeistö, Hämäläinen kertoo kilpailun synnystä.

Kaikkiaan kilpailuun tuli 62 ehdotusta uudesta säkeistöstä. Suosio yllätti Hämäläisen.

– Olin Helsingin piispan Teemu Laajasalon kanssa sopinut, että hän saa kolme parasta ehdotusta tuomaroitavaksi. Alussa jännitti, saadaanko edes kolmea kasaan, pastori nauraa.

Kaikkia uuden säkeistön luominen ei kuitenkaan miellyttänyt.

Kilpailu kirvoitti palautetta

Seurakunnalle tuli monenlaista palautetta kilpailusta. Pastori Jere Hämäläisen mukaan kaikkea palautetta yhdistää se, että Suvivirsi on monelle rakas ja tärkeä laulu.

– Osa vierasti ajatusta, että siihen kajotaan, vaikka se ei ollut tarkoitus. Uutta säkeistöä ei olla lisäämässä virsikirjaan.

Suvivirttä lauletaan usein koulujen kevätjuhlassa ja se onkin monelle merkki kesän alkamisesta. Yle

Hämäläisen mukaan palautteissa pohdittiin esimerkiksi sitä, tekeekö uusi säkeistö kunniaa virren alkuperäiselle käännökselle. Suvivirsi suomennettiin 1700-luvun alkupuolella, jolloin Suomessa elettiin nälkävuosia.

– Selvästi enemmän tuli kuitenkin positiivista palautetta, että kiva idea.

Suvivirren muuttaminen ei sinällään ole mikään uusi ilmiö. Virsikirjastakin löytyy muun muassa avioliiton vihkimiseen soveltuva virsi 822, joka on tehty Suvivirren sävelmään.

"Muutos tekee hyvää"

Lappeenrannassa virren esittäneen Silla Pöyryn mielestä uusi säkeistö on todella hyvä.

– Aluksi säikähdin, että oho, uusi säkeistö, mutta toisaalta muutos tekee hyvää.

Silla Pöyrylle Suvivirren esittäminen oli suuri kunnia. Kalle Purhonen / Yle

Virsi kuultiin myös Yle Radio Suomen Lauantaitalkoot-ohjelman päätteeksi. Pöyryn mukaan virren esittäminen on hänelle suuri kunnia.

– Suvivirsi herättää minussa mukavia ajatuksia kesästä ja lämmöstä. Kun Suvivirsi kaikuu, myös työt loppuvat, sanoo Pöyry.