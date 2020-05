Lakki päähän virtuaalisesti, mutta perinteisellä kaavalla – Ylioppilas Frans Salminen: “Tuntui juhlalliselta, vaikka ollaankin kotosalla”

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion uudet ylioppilaat viettävät tänään lakkiaisiaan. Tavallaan juhlitaan jo toista kertaa. Ylioppilaat ovat nimittäin saaneet koteihinsa katsottavaksi videon lakituksesta, jota on kuvattu viime viikosta lähtien.

Kuulostaako oudolta? Palataan ajassa pari päivää taaksepäin.

On torstai-ilta. Frans Salminen seisoo kotinsa olohuoneessa. Yllään hänellä on puku ja vieressä odottavat ylioppilaslakki sekä punainen ruusu. Salminen valmistautuu lakitukseen, mutta ei ole lähdössä koululle tai juhlasaliin, vaan suuntaa pöydälle viritetyn tietokoneen eteen.

– Ei ole ihan sellainen lakitus, jota odotettiin silloin, kun kolme vuotta sitten tultiin lukioon, Salminen sanoo.

Toisaalta, eipä ollut koko abikevätkään sellainen kuin oli odotettu. Ylioppilaskirjoitukset jo itsessään toivat kiirettä, mutta kun aikatauluja tiivistettiin, joutuivat abiturientit laittamaan lukusuunnitelmansa uusiksi.

– Kyllä siitäkin selvittiin loppujen lopuksi ja nyt ollaan onneksi kohta laittamassa lakkia päähän.

Salminen siirtyy tietokoneen ääreen ja hätistelee isänsä pois kameran edestä. Paikalla videopuhelussa on koko Salmisen ryhmä ja ryhmänohjaaja.

Edellisen ryhmän kuvausaikataulu on viivästynyt, joten ryhmä juttelee niitä näitä. Mitä kuuluu, miten pääsykokeet ovat menneet. Eräs lukiolainen kysyy, kauanko lakituksen kuvaamisessa mahtaa vielä mennä. Hänen olisi pian palattava tauolta takaisin töihin.

Ei ihan tavallinen lakitus.

Vihdoin kuvaus alkaa. Aiemmin viikolla koulussa on kuvattu rehtori Riikka Lindroosin tekemä ylioppilaiden nimien luku. Nimet luetaan nyt myös videopuhelussa ja jokainen ylioppilas pääsee vuorollaan hetkeksi parrasvaloihin.

Alkuviikosta Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiolla kuvattiin nimien luku. Paula Collin / Yle

Kun rehtori lukee Frans Salmisen nimen, hän nostaa ruusun eteensä ja nyökkää. Ilme on vakava.

Pian kuuluu rehtorin suusta tuttu lausahdus.

– Ylioppilaat, lakki päähän.

Kaikki nostavat lakkinsa päähän ja katsovat hetken hiljaisina kameraan. Ja sitten se on ohi. Salminen hengähtää, hymyilee, sulkee videopuhelun ja ottaa lakin pois päästään.

– Se tuntui juhlalliselta, vaikka ollaankin ihan näin kotosalla. Kyllä se tuntui vähän lakkiaismaiselta, niin voisi sanoa, Salminen sanoo lakituksen jälkeen.

Virtuaalilakitus on nyt paras vaihtoehto

Torstai-iltana Frans Salmisen ja muiden ylioppilaiden kodeissa kuvattu lakitusosuus on kuitenkin vain pieni osa lopputulosta, joka julkaistiin koko koulun katsottavaksi tänään yhdeltä.

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion virtuaalilakituksen kaava on nimittäin täysin sama kuin normaalissakin lakituksessa. Suomen lipun saapuminen, pätkä Suvivirrestä, rehtorin puhe, uuden ylioppilaan puhe ja paljon paljon muuta.

– Me olemme vanha, perinteitä ylläpitävä lukio ja halusimme tämänkin kevään ylioppilaille antaa mahdollisuuden kokea se yhteisöllisyys ja juhla, mikä toukokuun lopussa tai kesäkuun alussa yleensä on, rehtori Riikka Lindroos sanoo.

Valtaosassa muistakin lukioista lakitus on tänä vuonna järjestetty etänä. Sitä suositteli Kuntaliitto. Etälakitukset ovat olleet vaihtelevia: se on voinut tarkoittaa esimerkiksi rehtorin videotervehdystä. Monissa kouluissa viralliset juhlat järjestetään syksyllä, mutta osa lukioista halusi suosituksista huolimatta jo nyt järjestää juhlan koululla.

Frans Salminen odottaa parhaillaan tuloksia oikeustieteellisen pääsykokeiden ensimmäisestä vaiheesta. Nyt lukemisesta pidetään kuitenkin pientä taukoa, kun valmistumista juhlitaan perheen kesken - juhlatamineissa silti, totta kai. Paula Collin / Yle

Frans Salmisen mielestä pitkän ja perinteisen kaavan mukaan tehty lakitus on tässä tilanteessa paras vaihtoehto. Heidänkin koulussaan tosin juhlistetaan ylioppilaita vielä elokuussa, jos koronarajoitukset sen sallivat.

– Moni on silloin saanut opiskelupaikan tai on armeijassa, eikä pääse siihen tilaisuuteen. Tämä pitkä lakitus etänä on hyvä vaihtoehto, Salminen sanoo.

Lue myös:

Onnea kevään ylioppilaille! Katso Ylen ylioppilaskoneesta, kuka saa valkolakin

Osa ylioppilaista saa lakkinsa koulussa toukokuun lopussa – valtaosalle todistus tulee kuitenkin postissa ja juhlat aikaisintaan elokuussa

Kymmenettuhannet nuoret ovat ansainneet valkolakkinsa – kolme heistä kertoo, millaista oli kirjoittaa ylioppilaaksi koronakeväänä