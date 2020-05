Herätys: Antibioottiresistenssi syöpääkin vaarallisempaa, protestit jatkuvat Yhdysvalloissa, kevätjuhlat striimataan

Antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien osuutta Etelä-Euroopan koronakuolemiin on arvailtu.

Antibioottiresistenssi etenee – tavalliset infektiot voivat tulevaisuudessa tappaa Suomessakin

Antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit aiheuttavat lähivuosikymmeninä jopa enemmän kuolemaa kuin syöpä. Antibioottiresistenssin osuutta myös koronakuolemiin on arvailtu Etelä-Euroopassa. Suomessa tilanne on vielä hyvä, mutta suunta on alaspäin kaikkien maailman maiden tavoin. Tulevaisuudessa tavallinen virtsatientulehdus voi tappaa, arvioi HUSin ylilääkäri Asko Järvinen.

Minneapolisiin yöllinen ulkonaliikkumiskielto

Mieltä on osoitettu eri puolilla Yhdysvaltoja. Scott Olson / AFP

Ihmiset ovat jatkaneet protesteja eri puolilla Yhdysvaltoja vastustaakseen tummaihoisen George Floydin kuolemaa poliisin käsissä Minneapolisissa. Minneapolisiin on asetettu yöllinen ulkonaliikkumiskielto. Mieltä on osoitettu myös pääkaupungissa Washingtonissa, missä Valkoinen talo suljettiin lyhyesti laajojen protestien takia.

Kiinan ja USA:n voimainmittelö näkyy usealla alueella Aasiassa

Mielenosoitus Hongkongissa 27. toukokuuta. Isaac Lawrence / AFP

Hongkongissa mellakkapoliisin pippurikuulat ja kyynelkaasu ovat lentäneet tälläkin viikolla, kun Kiina sääti torstaina Hongkongin vapauksia rajusti rajoittavan turvallisuuslain. Kiina on keskittynyt näyttämään voimaansa lähialueillaan, kun korona ja Donald Trump vievät maailman huomion. Katso tästä jutusta viisi tulenarkaa aluetta, joilla suurvaltojen voimainmittelö on kiihtynyt Aasiassa.

Kiristyneet välit näkyvät myös Maailman terveysjärjestössä WHO:ssa. Trumpin mukaan Yhdysvallat on tästä päivästä lähtien katkaissut suhteensa WHO:hon. Trump sanoi, että Kiina painosti WHO:ta johtamaan maailmaa harhaan.

Poikkeuksellinen lukuvuosi päättyy – perinteet korvataan luovilla ratkaisuilla

Suvivirttä lauletaan tänään virtuaalisesti. Ismo Pekkarinen / AOP

Peruskoulujen ja toisen asteen lukuvuosi päättyy tänään. Perinteisiä kevätjuhlia ei vietetä, ja todistukset saadaan poikkeuksellisissa olosuhteissa. Moni koulu järjestää päättäjäiset virtuaalisesti ilman yleisöä juhlansa striimaten. Yle juhlistaa koululaisten kanssa kesän alkua kanavillaan pitkin päivää.

Ilmajoella Etelä-Pohjanmaalla lakkiaiset ovat drive in -tilaisuus. Seuraamme päivällä, millaista on odottaa omaa lakitusvuoroaan autoletkassa.

Yksi kevään valmistujista on lähihoitaja Tuukka Karjula, joka piti koulunsa etäjuhlassa puheen.

Tänään tarkenee

Aamu on poutainen ja etelässä laajalti selkeä. Iltapäivällä taivaalle kehittyy monin paikoin kumpupilviä ja paikoin pilvisyys voi lauttaantua. Lämpötila nousee etelässä 20 asteen vaiheille.

