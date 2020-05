Ravintolat aukeavat maanantaina – Lue tästä korona-ajan uudet säännöt

Ydinajatuksena on korostaa hygieniaa ja välttää väenpaljoutta. Ohjeet on pantava hyvin näkyviin.

Ravintolat aukeavat vihdoin maanantaina, mutta eivät ihan miten vain. Ne aukeavat valtioneuvoston asetuksen sanelemalla tavalla. Se taas sanelee tukun rajoituksia ja ehtoja tartuntatautilain mukaisesti.

Perusidea on ollut hyvin tiedossa jo tovin: anniskeluaika on kello 9–22, ravintolat on suljettava kello 23, asiakkaita saa ottaa sisään vain puolet asiakaspaikkojen määrästä, terasseja asiakasmäärän puolittaminen ei koske.

Seuraavassa valtioneuvoston perjantaina antamasta asetuksesta poimitut ravintolan toimintaohjeet (siirryt toiseen palveluun).

Mitä ravintolan pitää tehdä

Ilmoittaa näkyvästi, että koronaoireisena ei saa tulla ravintolaan.

Varata näkyvä mahdollisuus käsien pesuun tai desinfiointiin.

Pitää kalusteet, astiat, ruokailuvälineet, kosketuspinnat ja irtaimisto puhtaina.

Antaa näkyvät ohjeet käsien puhdistamisesta ja riittävän etäisyyden pitämisestä.

Järjestettävä rakenteet, kalusteet ja palvelut siten, että asiakkaat eivät altistu tartunnalle.

Huolehdittava ettei tiloissa synny tungosta.

Tehtävä suunnitelma, josta ilmenevät asiakasmäärät, kuvaukset tartuntatauteja ehkäisevistä toiminnoista ja suunnitelman noudattamista vastaavasta henkilöstä.

Pantava suunnitelma asiakkaiden nähtäville.

Suunnitelman saa yhdistää jo muutenkin ravintolassa oleviin omavalvontasuunnitelmiin.

Suunnitelman noudattamisesta vastaavasta henkilöstä on kerrottava asiakkaalle pyynnöstä.

Lue myös:

Eduskunta hyväksyi ravintoloiden poikkeusrajoitukset – Kiuru: Mikään alue ei voi päästä kuin koira veräjästä