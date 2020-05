Kreikka avaa ovensa pian muun muassa suomalaisturisteille – näiden Euroopan maiden matkailijoille ei vielä saapumislupaa heru

Kreikka avaa ovensa kahden viikon kuluttua turisteille kaikkiaan 29 eri maasta.

Kesäkuun 15. päivästä lähtien maahan pääsee jälleen 16 EU-maasta. Näiden maiden joukossa ovat muun muassa Suomi, Saksa, Tanska, Itävalta ja Baltian maat, kirjoittaa BBC. (siirryt toiseen palveluun)

Suomen hallitus ei kuitenkaan suosittele tällä hetkellä ulkomaanmatkailua.

Kreikan turismista vastaavan ministeriön mukaan tervetulleita maahan ovat lomailijat niin ikään Kiinasta, Japanista, Australiasta, Uudesta-Seelannista, Etelä-Koreasta, Israelista ja Libanonista kuun puolesta välistä lähtien.

Koronaviruksen pahiten kurittamista maista - kuten Britanniasta, Ranskasta, Italiasta ja Espanjasta - ei päästetä vielä matkailijoita Kreikkaan.

BBC:n mukaan Kreikassa avataan toistaiseksi ainoastaan Ateenan ja Thessalonikin lentokentät.

Ministeriön mukaan osa matkailijoista saatetaan testata koronaviruksen varalta heidän saapuessaan maahan.

– Tavoitteenamme on se, että voimme kutsua tervetulleeksi jokaisen turistin, joka on voittanut pelkonsa ja jolla on mahdollisuus matkustaa maahamme, kertoi turismiministeri Harry Theoharis.

Kreikassa pantiin täytäntöön tiukat liikkumisrajoitukset jo koronaepidemian alkuvaiheessa. Maassa on raportoitu tähän mennessä 175 koronaviruskuolemaa ja reilut 2 900 tartuntatapausta.

Lue myös:

Kotimaassa voi nyt matkustaa, päätti hallitus – lue uudet turvallisuusohjeet tästä

Turismi korona-aikaan – tässä sinulle muistilista suosituksista, jos pohdit kesämatkailua Euroopassa

Jatkuva matkustaminen ei ole tervettä, ymmärsi matkabloggari Veera Papinoja, kun korona pysäytti lähes kaiken lentoliikenteen