Yle seuraa koulujen päätösjuhlia – Turusen perhe lähtee todistustenjaon jälkeen jätskille: "Se perinne pitää koronasta riippumatta"

Suomi juhlii koulujen päättymistä poikkeusoloissa. Yle tapasi viidennen luokan päättävän Topi Turusen ja hänen äitinsä Elina Turusen Ruoholahden alakoulun pihalla Helsingissä lauantaina.

Rajoituksista johtuen koulujen päättämiseen riittää tapoja, mutta oppilaiden vanhemmilla ei päätöstilaisuuksiin ole ainakaan Ruoholahdessa asiaa.

– Nuoremmilla näytti olevan pihalla kevätjuhlatilaisuus. Topilla on juhlat oman luokan kesken sisällä koulussa, Elina Turunen kertoi.

Väliin jäävät myös koulun yhteiset kevätjuhlat, kuten kaikkialla Suomessa. Etukäteen asia ei Topi Turusta liiemmin harmittanut.

– Muiden esityksiä olisin voinut katsoa, mutten itse halua hirveästi esiintyä, hän sanoi.

Viidennen luokan päättävä Topi Turunen ja hänen äitinsä Elina Turunen Ruoholahden alakoulun pihalla lauantaina. Yle

Tuleva kuudesluokkalainen arvioi, että koulun penkille on poikkeuksellisten aikojen jälkeen kiva palata. Etäopetusaikakin kyllä menetteli.

– Se oli ihan kivaa, mutta mieluummin olen täällä koulussa ja näen kavereita.

Poikkeuksellinen kevät vaati perheiltä joustoa ja uusien rutiinien opettelua.

– Olihan siinä totuttelemista uudenlaiseen arkeen ja omien töiden tekemiseen siinä samalla. Kyllä se alkoi sujua, ja olihan siinä paljon hyviäkin puolia.

Kesällä on aika vierailla mummolassa ja puuhastella ulkona. Topi Turusen tapauksessa ohjelmassa on myös jalkapalloa. Hänen joukkueensa on aloittanut harjoitukset, mutta normaalia pelaaminen ei vielä ole.

– Siellä on rajoituksia ja turvavälejä. Ei voi ottaa kontaktia. Peleihin haluan päästä pitkän tauon jälkeen, Topi Turunen kertoi.

Kun todistus on saatu käteen, Turusen perhe hakee pikkuveljen mukaan ja lähtee jätskille.

– Se perinne pitää koronasta riippumatta, Elina Turunen iloitsi.

Jätski on monille päättäjäispäivän herkku. Pontus Nyqvist / Yle

Juhlailta huipentuu Ylen tarjoamaan virtuaalikonserttiin

Poikkeusolojen takia suuret kevät- ja valmistujaisjuhlat jäävät tänä vuonna väliin. Suosituksen mukaan oppilaitokset voivat järjestää valmistujaisjuhlan etäyhteyksien avulla, ja todistukset toimitetaan postitse.

Yhdessä voi silti juhlia kotisohvalta Ylen ohjelmien kanssa. Yhteisöllistä kevään juhlintaa on luvassa kaiken ikäisille.

Päättäjäistunnelmiin pääsee, kun muun muassa Mikael Gabriel, Ellinoora ja Olavi Uusivirta pitävät puheet valmistuville Yle Olohuoneessa klo 15 alkaen.

Illalla luvassa on juhlahumua virtuaalisesti järjestettävässä YleXPop 2020 -tapahtumassa. Kuusituntisessa maratonikonsertissa esiintyvät muun muassa Gettomasa, Olavi Uusivirta ja Tuure Boelius. Illan päättää kello 22 alkava Sannin konsertti.

Tuure Boelius on yksi YleXPop 2020 -virtuaalikonsertin esiintyjistä. Berislav Jurišić / Yle

YleXPopin juontavat Viki ja Köpi sekä TheManninen. Yleisö pääsee osallistumaan konserttiin Areenan, chatin ja eri somekanavien kautta.