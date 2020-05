Viikon ikäinen varsa kateissa Ypäjällä, epäillään varastetuksi – "Noin pieni varsa on kannettavissa ja mahtuu auton takakonttiin"

Tamma Omina K.L. ja sen viikon ikäinen orivarsa. Varsa on kadonnut torstaiyön ja perjantaiaamun välisenä aikana.

Kadonneesta varsasta on kirjattu rikosilmoitus, ja tulli on asiasta tietoinen.

Kanta-Hämeessä Ypäjän Jyvämäellä etsitään viikon ikäistä orivarsaa. Kasvattaja huomasi varsan kadonneen perjantaina aamupäivällä kello 11. Viimeisen havainnon eläimestä teki laitumen ohi ajanut Minka Kontunen torstai-iltana kello 23.30. Hän hoitaa etsintää iäkkään kasvattajan puolesta.

Kontusen mukaan he ovat haravoineet lähialuetta noin viiden kilometrin säteellä. Vielä perjantaina yli 20 henkeä etsi eläintä. He kolusivat ojia, metsää ja autiotaloja tuloksetta.

Myös metsästäjä kävi koiran kanssa aluetta läpi, eikä varsaa saati jälkiä petoeläimistä löytynyt. Kaikki jäljet loppuvat metsätien loppuun, josta alkaa asfalttitie.

Minka Kontunen epäilee, että arviolta 30–40-kiloinen varsa on varastettu. Hän on kuullut tapauksista, joissa varsa on varastettu laitumelta.

– Ei tässä ole kauheasti vaihtoehtoja. Noin pieni varsa on ihan kannettavissa ja mahtuu auton takakonttiin. Se ei selviä pitkään ilman maitoa.

Hämeen poliisin tilannekeskus vahvistaa, että asiasta on kirjattu rikosilmoitus perjantaina iltapäivällä. Yle ei tavoittanut tapauksen tutkinnanjohtajaa lauantaina päivällä.

Myös Tulli on tietoinen kadonneesta varsasta. Tullin valvontajohtajan Mikko Grönbergin mukaan eläinten salakuljetukset rajan yli ovat Suomessa hyvin harvinaisia. Grönberg kommentoi yleisellä tasolla, että lähtökohtaisesti salakuljetettava eläin on helpompi havaita rajalla kuin vaikka varastetut työkoneet.

Emän käytös oudon rauhallista

Kadonnut varsa on gotlanninruss-rotuinen poni. Minka Kontusen mukaan varsan valko-ruskea väritys on harvinainen, sillä gotlanninponit ova yleensä yksivärisiä.

Kadonneen varsan emä on käyttäytynyt hämmentävän rauhallisesti.

– Emä on seissyt tietyssä autotielle päin olevassa kulmassa, mutta se ei ramppaa levottomasti. Ihmeellistä, että se on noin rauhallinen.

Kontusen puhelin on soinut taukoamatta neuvoista ja vihjeistä, mutta ne eivät ole johtaneet mihinkään. Minka Kontunen lupasi Facebook-julkaisussaan (siirryt toiseen palveluun) palkkion varsan löytymiseen johtavasta vihjeestä.

Asiasta ensimmäisenä uutisoi Hevosurheilu-lehti. (siirryt toiseen palveluun)