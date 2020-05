Vierekkäin voi istua, mutta toisten pulloista ei juoda – näin koulujen päättymistä aiotaan juhlia tai jättää juhlimatta

Tampereella koulujen päättymistä on juhlittu perinteisesti Pyhäjärven rantamaisemissa. Hotelli Rosendahlia ympäröivällä puisto- ja ranta-alueella näkyi alkuiltapäivästä enimmäkseen lapsiperheitä ja aikuisia auringonottajia.

Alkoholi tai juhliminen ylipäätään ei kuulunut tamperelaisen Aapo Salosen, 15, suunnitelmiin koulujen päättäjäisviikonloppuna. Tuomas MacGilleon / Yle

Aapo Salonen, 15, otti aurinkoa kavereidensa kanssa Pyynikin uimarannalla. Päivän ja illan suunnitelmat olivat selkeät, eikä niihin kuulunut kaupungilla juhliminen.

– Rantailua ja energiajuomia, sitten menen varmaankin kotiin pelaamaan.

Kahdeksannen luokan ja etenkin etäopetuksen päättyminen tuntui mukavalta.

– Muuten korona ei ole juuri vaikuttanut omaan tekemiseen, kun en hirveästi liiku missään isoissa kokoontumisissa. Rippijuhlatkin ehdittiin pitää ennen kuin rajoitukset alkoivat.

Toiviaisen sisarukset Nella ja Jemina pelaavat koripalloa, Roni Tiikkaja jalkapalloa. Kaikki odottavat innolla kesäloman lisäksi ensi viikkoa ja harjoitusten alkua. Tuomas MacGilleon / Yle

17-vuotiaat Nella Toiviainen ja Roni Tiikkaja olivat päivällä Rosendahlin rannassa Jemina Toiviaisen, 10, kanssa.

Lukion ensimmäisen luokan päättävä pariskunta aikoi poiketa paikalla myös illalla. Suunnitelmat olivat vielä hieman auki.

– Tullaan käymään ja yritetään pitää turvavälit kunnossa. Sitten haetaan ehkä ruokaa ja käydään vielä kaupungilla, Nella Toiviainen sanoo.

Koulu päättyi tänä vuonna hänen mukaansa hieman vaivihkaa, kun lukiot jatkoivat etäopetusta loppuun asti. Kevät on muutenkin ollut kummallinen.

– Onhan elämä ollut paljon varovaisempaa, kun on pitänyt miettiä mitä voi ja ei voi tehdä, Tiikkaja sanoo.

Nuoret pitivät todennäköisenä, että joukkokokoontumisista ja etäisyyden pitämisestä lipsutaan illan mittaan. Toiviainen kuitenkin uskoi, että suurin osa nuorista käyttää järkeään myös juhliessa.

– Ehkei se haittaa jos istuu vierekkäin, mutta en usko että kukaan esimerkiksi juo toisten pulloista.

Nuoriso-ohjaajat varautuvat kiireeseen

Pyynikillä rakennettiin iltapäivällä SPR:n selviämisasemaa ja ensiapupistettä. Illalla nuoria auttamassa ovat myös 50 Tampereen kaupungin nuoriso-ohjaajaa. Nuorisopalveluilla on oma teltta, josta saa kuunteluapua tai vaikkapa pullon vettä.

Kohdennetun työn johtava koordinaattori Tiina-Liisa Vehkalahti arvelee Pyynikin illasta tulevan kiireisen.

– Valitettavasti pelkään, että meillä on kädet täynnä töitä. Nuoriso-ohjaajilta tulleiden viestien mukaan väkeä on tulossa paljon, huhujen mukaan myös muutamaan muuhun paikkaan. Ilta sen näyttää, mutta varmasti on paljon enemmän nuoria liikkeellä kuin vappuna.

Susanna Ettala lähtisi luultavasti juhlimaan isommalla porukalla, jos riskiä koronavirustartunnasta ei olisi. Nadja Mikkonen / Yle

Jyväskylässä koulujen päättäjäispäivä on muuttunut asteittain aurinkoisemmaksi. Keskustassa moni oli jo aloitellut vapaapäivän herkuttelemalla.

17-vuotias Susanna Ettala pääsi lukion toiselta luokalta ja oli urheasti saapunut nauttimaan pikaruoka-ateriaa kävelykadulle kaverinsa kanssa puluista ja lokeista huolimatta.

– Juhlimme kaverin kanssa kesän alkua, Ettala sanoo.

Paikka valittiin, koska se on hyvä kohta sekä auringonpaisteen että ihmisten katselun kannalta. Illalla Ettala aikoo juhlia lähinnä kotona ja omassa seurassa. Jos koronarajoituksia ei olisi, hän lähtisi todennäköisesti rannalle isomman porukan kanssa.

– Harmittaa se pikkuisen, mutta on se ihan okei, Ettala miettii.

Emma Viinikainen (edessä) ja Jenna Malinen aikoivat juhlia leipomalla kakkua Viinikaisen kotona. Nadja Mikkonen / Yle

Kaverukset Jenna Malinen, 15, ja Emma Viinikainen, 14, ovat myös viettämässä aikaa Jyväskylän keskustassa. Molemmilla on jäätelötötteröt kädessään, ja takana on kahdeksannen luokan urakointi loppuun.

– Nyt on ihan hyvät fiilikset, kun saa nähdä paria kaveriakin. Pystyy jotain tehdä kesälläkin, Malinen sanoo.

Viinikainen on samaa mieltä. Hän iloitsee siitä, että pääsee liikkumaan muuallekin kuin vain kodin sisällä. Molemmat ovat jo tottuneet korona-arkeen, vaikka se tuntui aluksi oudolta.

Kaveruksilla ei ole iltabiletyssuunnitelmia, vaan molemmat suuntaavat Viinikaisen luokse yökylään leipomaan kakkua.

Noelle Hyvönen, 17, ja Marjut Toopakka, 20, ovat tulleet keskustaan tapaamaan toisiaan ensi kertaa, mutta ovat ennestään tavanneet netissä. Toopakka opiskelee toisen asteen koulussa ja käy oppilaitoksella myös kesän aikana, joten täysin tyhjää kesälomaa ei ole tiedossa. Kysyttäessä kavereiden kokoontumispaikoista on molemmilla vastaus tiedossa:

– Suurin piirtein kaikki ovat Tuomiojärven rannalla ryyppäämässä. Se on vakiopaikka koulujen loputtua, Hyvönen sanoo.

Toopakkakin uskoo, että kaikki ovat juomassa. Kummallakaan ei ole vastaavia aikeita itsellään.

– Selvin päinkin voi olla hauskaa, Toopakka toteaa.

Ilta jatkuu yhdessäolon merkeissä.

Yhdeksännelle luokalle siirtyvät Kevät Kurjenpuu (ensimmäinen oikealta), Emma Tavi (oikealla takana) ja Helmi Hyttinen (ensimmäinen vasemmalta), Saaga Hellaakoski ja Lotte Ruokomäki juhlistivat koulujen päättymistä pizzalla ja mansikoilla. Sara Salmi / Yle

Helsingissä Sinebrychoffin puistossa istuskelleet entiset kahdeksasluokkalaiset kieltävät koronan vaikuttaneen juurikaan illan suunnitelmiin.

– Ei meillä sen suurempia suunnitelmia ollutkaan, he naurahtavat.

Tyttöjen mukaan koulujen aukeaminen vaikutti siihen, että moni saattoi kokea tilanteen ikään kuin normalisoituneen. Tällöin myös turvavälit unohtuvat helpommin.

– Olen nähnyt, että monet hengaavat aika isoissa porukoissa, Lotte Ruokomäki sanoo.

Kesältä tytöt odottavat etenkin rippi- ja protuleirejä, niitä kun ei tyttöjen helpotukseksi ole peruttu.

Nikke Mäkinen (vas), Alex Jäntti (keskellä) ja Mikko Liuksiala nauttivat kesän lämmöstä. Sara Salmi / Yle

Tallinnan yliopistossa kauppatieteitä opiskelevat Nikke Mäkinen , Alex Jäntti ja Mikko Liuksiala myöntävät, että ilmassa on selkeästi kesäloman tuntua.

Siitäkin huolimatta, että loma yliopistosta ei välttämättä tarkoita lomaa töiltä.

– Tarkoitus on puistossa nauttia tästä säästä, Jäntti kertoo suunnitelmista tälle illalle.

– Flow’n mukaan, Mäkinen jatkaa.

Kolmikon mukaan turvavälien muistaminen tuntuu olevan toisille vaikea asia muistettavaksi ja erityisesti nyt, kun kesäinen keli hellii.

Korkeakouluopiskelijalle kesäloman alku ei ole aivan yhtä suuri juhlanpaikka kuin nuoremmalle ikäpolvelle.

Mäkinen, Jäntti ja Liuksiala uskovat, että nuoret intoutuvatkin tänään juhlimaan koronatilanteesta huolimatta.

– Ilmeisesti vappuna oltiin niin kiltisti, joten kyllä nyt varmasti pitää jo päästä pois kotoa, he pohtivat.