VR alkaa myydä maskeja ja käsidesiä junamatkustajille – Toimitusjohtaja: "Maskipakkoa ei ole, mutta saa käyttää"

Koronapandemia on aiheuttanut eri puolilla Eurooppaa varotoimia joukkoliikenteessä. Tällaisia ovat esimerkiksi kehotus välttää kaikkea julkista liikennettä Ruotsissa tai maskipakot esimerkiksi Espanjassa, Italiassa, Itävallassa, Puolassa, Ranskassa, Saksassa ja Tshekissä.

Suomessa joukkoliikenteen erityisjärjestelyissä on oltu toistaiseksi maltillisia, eikä esimerkiksi maskien kanssa ole menty pakkolinjalle. Päinvastoin, sosiaali- ja terveysministeriölle annetussa maskiselvityksessä niiden hyödyt todettiin melko olemattomiksi.

Jotain kuitenkin tapahtuu. Finnair on ilmoittanut, että sen hiljalleen alkaville lennoille on asiaa vain maskin kanssa.

Myös VR on miettinyt maskien käyttöä kaukojunissa, mutta millekään pakkolinjalle ei ole lähdetty, sanoo VR Groupin toimitusjohtaja Rolf Jansson.

– Meillä ei ole maskipakkoa, mutta maskia saa käyttää.

Janssonin mukaan VR on tehnyt asiakaskyselyn, jossa vain 17 prosenttia piti maskia tarpeellisena.

Pakon sijaan VR aikoo kuitenkin auttaa asiakkaitaan maskiasiassa: maskit nimittäin tulevat myyntiin junissa.

– Lähiviikkoina käsidesi ja maskit ovat tulossa myyntiin junissa, Jansson sanoo.

– Tällä hetkellä ohjeistus on, että saa käyttää maskia. Ja kun maskit tulevat myyntiin junissa, niin kaikki jotka haluavat käyttää maskia, pystyvät niitä hyödyntämään, Jansson sanoo.

Jansson korostaa, että vertailu Suomen ja muiden maiden käytäntöjen välillä on vaikeaa.

– Pitää muistaa, että olosuhteet ovat hyvin erilaiset eri maissa – myös koronan suhteen. Myös junaliikenne on erilaista. Junat täyttyvät ihan eri tasolla kuin Suomessa ja kun Suomessa esimerkiksi yksi paikka on myyty kymmenestä, yhdeksän vapaata paikkaa on asiakkaan ympärillä.

Janssonin mukaan lipunmyynnin algoritmi myy paikat siten, että etäisyydet muihin matkustajiin maksimoidaan.

Lue myös:

Ylen kysely: Suurin osa suomalaisista ei pidä maskipakkoa tarpeellisena

Voiko Finnair estää pääsyn koneeseen, jos asiakas ei suostu käyttämään maskia? Näin vastaa juristi – Entä tuleeko maskipakko myös juniin?