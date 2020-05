Herätys: Lähteekö korona leviämään, sairaanhoitopiirit talouskurimuksessa, Uuden-Seelannin reipasotteinen pääministeri on supersuosittu

Koronarajoituksia höllennetään huomenna – mitä tartuntatilanteelle tapahtuu?

Pahin skenaario olisi tartuntamäärien äkillinen nousu. Asiantuntijat eivät kuitenkaan usko tartuntojen lähtevän kovin jyrkkään kasvuun, mutta sairaaloissa siihenkin varaudutaan. Ihmisten toivotaan jatkavan suositusten noudattamista, vaikka rajoituksia puretaankin. Hallitus on valmis puuttumaan tilanteeseen tarvittaessa hyvinkin nopeasti.

Maailmassa on todettu jo yli kuusi miljoonaa koronavirustartuntaa. Virukseen liitettyjä kuolemia on raportoitu vajaat 370 000. Lue uusimmat tiedot koronaviruksesta tästä jutusta.

Sairaanhoitopiirit huolissaan: Valtion lupaama tuki on “liian vähän ja liian myöhään”

Kuntaliitto pelkää, ettei valtio auta tarpeeksi sairaanhoitopiirejä. Jasmine Urwäder / Yle

Koronatilanne on aiheuttamassa sairaanhoitopiirien talouteen historiallisen suuren, arviolta 620 miljoonan euron alijäämän. Sairaanhoitopiirien mielestä valtion pitäisi kattaa se kokonaan. Kuntaliitto epäilee, että tuki jää vain murto-osaan toivotusta.

Yhdysvalloissa pyydettiin kansalliskaarti apuun rauhoittamaan protesteja

Protestoijia viinakaupan edessä 28. toukokuuta, Minneapolis. Kerem Yucel / AFP

Useissa Yhdysvaltojen osavaltioissa kansalliskaartin on määrä liittyä rauhoittamaan protesteja, joissa osoitetaan mieltä afroamerikkalaisten kohtaamaa väkivaltaa vastaan. Mielenosoitukset saivat alkunsa, kun musta mies kuoli aiemmin tällä viikolla pidätystilanteen jälkeen Minnesotan Minneapolisissa.

Kriisistä toiseen – Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern on huippusuosittu

Ardern on taitava esiintyjä. Hänen tapansa puhua on empaattinen ja luonnollinen. Bianca de Marchi / EPA

Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern on karismaattinen politiikan supertähti, jonka kolmivuotiselle pääministerinuralle on mahtunut paljon: verinen terrori-isku, tuhoisa tulivuorenpurkaus ja nyt koronakriisi. 39-vuotias työväenpuolueen pääministeri on äärimmäisen suosittu, niin kotimaassaan kuin ulkomaillakin. Mutta mikä on hänen suosionsa salaisuus?

Miehitetty Falcon 9 -raketti laukaistiin avaruuteen

Presidentti Donald Trump seurasi laukaisua yhdessä varapresidentti Mike Pencen sekä tämän puolison Karen Pencen kanssa. BILL INGALLS / NASA HANDOUT/ EPA

SpaceX-yhtiön Falcon 9 -raketti on laukaistu matkaan onnistuneesti Yhdysvalloissa. Lento on ensimmäinen yksityisen yrityksen toteuttama miehitetty avaruuslento Maan kiertoradalle. Kyseessä on myös Yhdysvaltojen ensimmäinen miehitetty lento sitten vuoden 2011. Crew Dragon -kapseli kuljettaa kaksi astronauttia kansainväliselle avaruusasemalle, jonne aluksen on määrä telakoitua tänään.

Nyt on kohujuttu! Heidi Hautala avaa kahta mennyttä skandaalia

Heidi Hautalan oviremontista nousi kohu vuonna 2013. Markku Ulander / Lehtikuva

Poliittisista kohuista on tullut arkipäivää. Entinen ministeri Heidi Hautala (vihr.) avaa kahta takavuosien kohua, joiden keskiössä hän oli.

Lämpötila nousee vielä eilisestäkin

Ilmatieteen laitos

Sää jatkuu poutaisena ja monin paikoin aurinkoisena lukuun ottamatta Lappia, jossa tulee hajanaisia sadekuuroja. Lämpötila kohoaa hieman lauantain lukemista.

