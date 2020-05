Suomalaisopettajan koronayllätys: Etäkurssille ilmestyivät Bob Dylanin, James Brownin ja Eric Claptonin kanssa soittaneet rumpalilegendat

Lehtori ja rumpali Tommi Rautiainen on ottanut koronakeväästä ammatillisesti irti lähes kaiken mahdollisen. Hän ei jäänyt katselemaan sivusta, kun hallitus rummutti rajoituksista ja poikkeusoloista.

Sen sijaan Helsingin Metropolia-ammattikorkeakoulussa opettava Rautiainen sopi ensialkuun oppilaidensa kanssa joka-aamuisista etäpalavereista. Niiden aikana opettaja piti yllä motivaatiota ja yhteishenkeä.

Sitten oli aika viedä idea seuraavalle tasolle.

Rautiainen on pitkän linjan muusikko, joka opiskeli 1990-luvulla Manhattan School of Musicissa New Yorkissa. Neljässä vuodessa hän loi mittavat kontaktiverkostot legendaarisiin amerikkalaisiin rumpaleihin. Monen kanssa yhteydenpito on jatkunut kolmekymmentä vuotta.

Tommi Rautiaiselle (kuvassa) se kaikkein merkittävin rumpalitapaaminen oli Toton herrasmiesrumpali Jeff Porcaro (1954–1992) Helsingissä vuonna 1987. – Siitä tavallaan löysin linjan elämälle, Rautiainen kertoo. Tommi Rautiaisen kotialbumi

Rautiainen päätti kysäistä parilta tutulta, tulisivatko he etäyhteyden päähän pitämään oppituntia.

– Sanoin oppilaille, että nähdään Zoomissa kello 21. Vinkkasin vielä, että kannattaa tulla paikalle, koska mulla on yhteyksiä maailman huippurumpaleihin, Rautiainen hymähtää.

Opiskelijat eivät olleet uskoa silmiään, kun he tulivat paikalle. Etäyhteyden päässä odotti Rautiaisen opettaja New Yorkin ajoilta, muun muassa Miles Davisin kanssa soittanut John Riley.

– Sen jälkeen osallistumisprosentti on pysytellyt lähellä sataa. Oppilaat ovat olleet innoissaan ja aina odottaneet seuraavaa kertaa.

Jaco Pastorius -dokumentista tuttu Peter Erskine piti tuntia Zoomissa

Seuraavia kertoja on riittänyt.

Videoyhteyden päässä ovat olleet muun muassa Bob Dylanin rumpalina soittanut Jim Keltner, Manhattan Transferista tuttu Cliff Almond sekä Quincy Jonesin, Aretha Franklinin, James Brownin ja Miles Davisin sessiorumpali Chris Parker.

Suomesta mukana ovat olleet muun muassa Rautiaisen opettaja Jukkis Uotila ja entinen oppilas Teppo Mäkynen.

Tämän viikonlopun mentoreita ovat muun muassa Eric Claptonin ja Bee Geesin sessiomuusikkona soittanut Steve Gadd sekä hiljattain Areenassa julkaistussa Jaco Pastorius -dokumentissakin nähtävä Peter Erskine.

– Tapasin Erskinen New Yorkissa, kun hän oli pitämässä meille mestarikursseja ja soittamassa koulun big bandissa. Hän on loistava esimerkki monipuolisesta muusikosta, joka paitsi soittaa rumpuja myös säveltää, soittaa ja tuottaa musiikkia ja lisäksi opettaa ja luennoi. Se on sitä, mitä tänä päivänä kaikilta muusikoilta vaaditaan.

Erskine oli ensitapaamisesta saakka Rautiaiselle helposti lähestyttävä ihminen.

– Hänellä oli aikaa mulle, täysin tuntemattomalle tyypille. Hän jutteli ja oli kiinnostunut asioistani.

Tower of Power -yhtyeen David Garibaldi (alhaalla vasemmalla) on yksi Rautiaisen kontakteista. Everett Collection / AOP

Suora linkki Michael Jacksonin ja Madonnan hitteihin

Lauantai oli Rautiaisen oppilaille yhtä juhlaa. Zoomin päässä oli John JR Robinson, jota kutsutaan maailman eniten levyttäneeksi rumpaliksi. Hänen ansioluettelossaan on muun muassa Madonnan ja Michael Jacksonin hittejä.

– Saimme esimerkiksi kuulla, miten menevät Michael Jacksonin Rock with You ja Steve Winwoodin Higher Love. Ne ovat molemmat listaykkösiä.

Rautiainen ei ole kuullut, että Suomessa olisi järjestetty vastaavia etätunteja soitonopiskelijoille. Itse asiassa sana on kiirinyt Amerikassa, ja nyt toimettomiksi koronatilanteen takia jääneet rumpalilegendat ottavat jopa yhteyttä suomalaislehtoriin ja pyytävät päästä mukaan.

– Toivon tietysti, että tilanne palautuu mahdollisimman nopeasti niin sanotusti normaaliksi, mutta näitä etätunteja aion järjestää myös tulevaisuudessa. Ehkä ei ihan tällaista, että viikossa on kahdesta neljään vierasta, mutta kuitenkin.

JR Robinsonia kutsutaan maailman eniten levyttäneeksi rumpaliksi. Hän jakaa oppejaan eteenpäin muun muassa Youtube-videoilla. YouTube / dw drums

Sessiot rumpalilegendojen kanssa alleviivaavat Rautiaisen mukaan sitä, mistä musiikissa lopulta on kyse.

– Risto Skrikberg ja Jukkis Uotila näyttivät minulle mallia, että musiikissa kaikki oppi jaetaan kaikille. Se on vain hyvästä.

Tärkeintä on pitää kiinni siitä, mistä tykkää

Sessioiden aikana vierailevat tähdet paitsi näyttävät esimerkkejä rumpusetillä tai harjoitusalustalla myös kertovat uristaan ja tärkeiksi kokemistaan asioista. Monien kanssa ollaan perusasioiden äärellä, siinä, miten pidetään fyysistä kuntoa ja soittimen hallintaa yllä sekä huolehditaan näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa.

– Oppilaat ovat saaneet kullan arvoisia vinkkejä omaan tekemiseensä ja samalla huomanneet, että maailman huippurumpaleilla on monia yhdistäviä tekijöitä keskenään.

Opiskelijat saivat kuulla arvokkaita anekdootteja Ringo Starrista (kuvassa), kun Zoomissa vieraili rumpali Jim Keltner. Ullstein Bild / AOP

Opiskelijoille tärkein kontakti on Rautiainen itse. Häneltä löytyy paljon annettavaa, kun kysymys on rumpujen soitosta tai sen oppimisesta.

– Perustekniikan lisäksi tärkeintä on soittaa sellaisia komppeja ja musiikkityylejä, mistä itse tykkää, ja samalla opiskella rumpusetin historiaa: kuka on soittanut mitäkin, ja miten? Niiden kanssa pääsee pitkälle.