Lapissa tulvavedet saartavat taloja ja sorsat uivat pyöräteillä – veden nousu näyttää kuitenkin toistaiseksi pysähtyneen

Markku Lemmetyn kesäasunto Rovaniemen Vitikanpäässä on monelta suunnalta veden saartama. Antti Ullakko / Yle

Kemijoen ja Ounasjoen risteyksessä Rovaniemellä tulvavedet on saartaneet taloja, katkoneet teitä ja peittäneet alleen peltoja ja pyöräteitä. Lapin pelastusjohtaja Markus Aarton mukaan kyse on yksittäisistä taloista, eikä laajamittaista vahinkoa vielä ole koitunut.

Veden pinta ei Lapin ELY-keskuksen johtavan vesitalousasiantuntijan Timo Alaraudanjoen mukaan Rovaniemellä enää lähipäivinä nouse vaan pysynee sunnuntaiaamupäivän tasolla. Alaraudanjoen mukaan Kittilässä jäädään näillä näkymin vuoden 2005 suurtulvan lukemista, vaikka lähelle mennään. Kittilän ja Ivalon tilanteeseen vaikuttaa ratkaisevasti se, millä vauhdilla lähipäiviksi ennustettu lämpöaalto sulattaa jäljellä olevat lumet.

Rovaniemellä tukalimpia paikkoja tällä hetkellä on Ounasjoen ja Putaan välissä oleva kapea Vitikanpää. 80-vuotias Kaarina Koski ei pääse pihaltaan mihinkään. Pihapiiri on veden ympäröimä ja tiellä monen kymmenen sentin vesikerros.

– Veneellä yritettiin lähteä, mutta ei se onnistunut kun tie on kuitenkin asfalttia. Saappaanvarret taas eivät ole tarpeeksi pitkät, Koski kertoo puhelimessa.

Kosken pihaan on rakennettu hiekasta tulvavalleja, joista yksi näyttää osittain falskaavan.

– Jos vesi vielä nousee, niin mitä tässä tekee. Maatakaan ei voi tuoda enää lisää, kun tie on poikki.

Markku Lemmetty tunnustelee kepillä tien reunoja, jotta ei mulahda ojaan ja metrin syvyiseen veteen. Annu Passoja / Yle

Mökkiläinen kiertää vesiesteet naapurin kautta

Sähköt ja vesijohdot toimivat, ja ruokaa Koski kertoo varanneensa useaksi päiväksi. Yöllä hän havahtui siirtämään ruohonleikkuria veden valtaamasta autotallista, mutta muuten hän kertoo nukkuvansa yönsä rauhasta.

– Kahluusaappaat jalkaan ja tänne polskimaan, Koski vitsailee hyväntuulisena ja tarkkailee samalla pihalla uivia sorsia.

Ounasjoen vesi on noussut myös nuolemaan helsinkiläisen Markku Lemmetyn kesäasunnon muovilla suojattuja seinustoja.

– Terassin alla on vettä, mutta talo on rakennettu pilareille, joten jos tilanne pysyy tällaisena niin me kyllä selviämme.

Lemmetyn saappaanvarret kestävät kävellä veden vallassa olevaa asfalttitietä, mutta tarkkana pitää olla. Lemmetty tunnusteleekin pitkän muovikepin kanssa tien reunoja, sillä asfaltin reunalta putoaa metriseen veteen. Reitti mökille kulkee nyt naapurin tontin ja tulvavallin suojaaman takapihan kautta.

Vuosikymmeniä suvulla ollut mökki on kokenut monenlaista tulvaa, mutta ihan tällaista ei koskaan. Autotalli on täysin veden vallassa ja polttopuut mennyttä.

– Autotallissa on maapohja, joten se kuivuu aikanaan. Mutta ei vesi ole koskaan näin korkealla ollut.

Vesiskoottereiden aallot lyövät suojattuihin seiniin

Vesimassoja on moni tullut ihmettelemään ja Lemmetty alkaa olla kypsä huviajelijoihin, joiden vuoksi keskeltä katkaistu tie ruuhkautuu. Myös vesiskoottereilla ajelijoista on todellista riesaa.

– Vesiskootterit aiheuttavat sellaista aaltoliikettä tähän rantaan, että se vaikeuttaa meidän toimintaa.

Lemmetty laskeskelee, että mökin kastuminen on ehkä parinkymmenen sentin päässä, sen verran pilareissa on varaa. Ylimääräisiä aaltoja ei todellakaan kaivata.

Kaarina Kosken pihassa venevaja on jo puoliksi Ounasjoessa. Juha Marttila

Myös Lapin pelastuslaitos on muistuttanut vesiskoottereiden aiheuttamista ongelmista. Turvallistakaan ajelu ei ole, koska vedessä kelluu uppotukkeja ja karkuun lähteneitä laitureitakin. Palotarkastaja Tuomas Korhonen kertoo pelastuslaitoksen käyneen poimimassa myös veneitä ajelehtimasta.

– Tosi paljon vesi nostaa myös metsistä muoviroskaa. Pulloja kelluu ja kaikenlaista muutakin menee paljon.

Korhonen aloitti sunnuntain työvuoronsa kiertämällä Rovaniemen pahimpia tulvariskialueita. Vitikinpään lisäksi Vaaralassa on joitain taloja saarroksissa. Lauantaina vesi nousi myös Kuusamontielle, mutta nyt sen suojaksi on rakennettu penkkaa ja tie on käytössä.

Korhonen kertoo, että pelastuslaitoksella ei ole yön tai sunnuntaiaamupäivän aikana ollut tulvaan liittyviä tehtäviä Rovaniemellä. Lauantaina pelastuslaitos kävi auttamassa talojen muovituksessa muutamia, joiden suojavallit olivat pettäneet.

Tarja Suopajärven taloyhtiö rakensi tulvavallin suojakseen. Pekka Viinikka / Yle

Kiireellä lisää rumpuputkia

Veden nousun hidastumisen on huomannut myös Lainaanrannassa Kemijokea tarkkaileva Tarja Suopajärvi. Hän on hallituksen puheenjohtaja Tukkihaminan taloyhtiössä, joka päätti rakentaa tulvavallit omin rahoin yhdessä naapurikerrostalon kanssa.

Vesi on noussut jo tulvavallille saakka. Ilman vallia vesi olisi sisäpihalla asti.

– Suojaukset ovat hyvin pysyneet ja pumput pumppaavat sadevesiviemäreitä tyhjiksi. Meillä ei ole mitään hätää, Suopajärvi kertoo.

Joku hallituksen jäsenistä käy muutaman tunnin välein tarkastamassa pumput, sadevesiviemärit, sähkökeskuksen ja lämmönjakohuoneen. Kaikki on toistaiseksi hyvin ja Suopajärvellä on aikaa katsella, mitä veden peittämällä pyörätiellä tapahtuu.

– Tiira tuossa nappasi juuri kalan !

Laajamittaisia vahinkoja Rovaniemellä syntyisi pelastusjohtaja Markus Aarron mukaan, jos vesi nousisi vielä 10-20 senttiä. Rovaniemen kaupunki jatkoi sunnuntaina valmisteluja tulvavahinkojen torjumiseksi. Ounasjoen itäpuolentielle asennetaan lisää rumpuputkia, jotta Putaan pintaa saataisiin laskettua.