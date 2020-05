Ulkoministeriö vahvistaa: Al-Holin suomalaisia palaa tänään Suomeen

Leirillä on ollut 11 suomalaista naista ja noin 30 lasta.

Ulkoministeriöstä vahvistetaan Ylelle, että Koillis-Syyriassa al-Holin pakolaisleirille olleita suomalaisia palaa tänään sunnuntaina Suomeen.

Yle on saanut operaatiolle vahvistuksen myös erään leirillä olleen naisen omaiselta. Tämä kertoo, että hänen tyttärensä on palaamassa Suomeen lapsineen . Omaisen käsityksen mukaan he ovat jo poistuneet Lähi-idästä ja ovat matkalla Suomeen.

Asiasta kertoi ensimmäisenä sunnuntaina Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Sisältö- ja viestintäasiantuntija Pekka Shemeikka ulkoministeriön viestinnästä ei tässä vaiheessa kerro enempää asiasta. Ulkoministeriö tiedottaa paluusta myöhemmin tänään.

Leirillä on ollut 11 suomalaista naista ja noin 30 lasta. Naisten ja lasten palauttamisesta on käyty Suomessa kiivasta keskustelua.

Lisää aiheesta:

Ulkoministeri Haavisto al-Holista: ”Pyrimme edelleen kotiuttamaan suomalaiset lapset leiriltä”

Ulkolinja: Ylen toimittajan Antti Kurosen dokumentti "Vuosi al-Holissa"

Yle Syyriassa: Al-Holin naisista vain yksi ei halua palata Suomeen