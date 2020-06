Uusi tieliikennelaki on nyt voimassa – tiedä ainakin tämä!

Muista, että perusasiat tieliikenteessä pysyvät ennallaan. Enimmäkseen muutokset ovat tarkennuksia tai selvennyksiä, ja joukossa on myös lievennyksiä aiempiin säädöksiin.

Kaikki tienkäyttäjät

Ennakointivelvollisuus

Uuteen lakiin on kirjattu, että tienkäyttäjän on ennakoitava toisten toimintaa vaaran tai vahingon välttämiseksi. Toisin sanoen, vaikka tekisi kaiken sääntöjen mukaan, on pyrittävä reagoimaan myös muiden toimintaan.

Vaikka joku kulkisi liikenteessä sääntöjen vastaisesti, voi vahingon silti estää esimerkiksi pitämällä turvaväliä.

Autoilijat

Turvaväli

Lakiin on kirjattu, että ajoneuvon nopeus ja etäisyys toisiin on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää. Auto on saatava pysähtymään tien näkyvällä osalla. Käytännössä puhutaan siis turvavälistä.

Ylinopeus

Aiemmin ylinopeus on ollut ajokieltoon mahdollisesti johtava rikkomus, jos rajoituksen on ylittänyt seitsemällä kilometrillä tunnissa. Nyt riketili karttuu, jos 60 km/h rajoitusta rikkoo vähintään 10 kilometrillä tunnissa tai jos korkeammissa nopeuksissa rajoitusta rikkoo vähintään 15 kilometrillä tunnissa. Jos näitä rikkeitä tulee vuoden sisällä kolme, joutuu määräaikaiseen ajokieltoon. Jos ajokortti on ollut lompakossa alle kaksi vuotta, kaksi rikettä vuodessa riittää hyllytykseen.

Pysähdy suojatien eteen, jos näkyvyys on rajoittunut

Sääntö on tuttu: suojatien eteen pysähtynyttä ajoneuvoa ei saa ohittaa. Mutta nyt tätä kohtaa on muokattu niin, että suojatien eteen pitää hidastaa tai pysähtyä, jos näkyvyys on rajoittunut ylipäätään. Toisin sanoen, jos suojatien edessä on kulkuneuvoja, menossa suuntaan tai toiseen, on syytä vähintäänkin hidastaa.

Parkkikiekko ei ole pakollinen

Pysäköintiajan voi jatkossa ilmoittaa vapaasti, eli esimerkiksi kirjoittaa vaikka paperilappuun. Ajan pitää olla kuitenkin selvästi havaittavissa.

Väistä myös 60 km/h -alueella!

Pysäkiltä lähtevää bussia pitää väistää, jos tiellä on enintään 60 kilometriä tunnissa -nopeusrajoitus. Väistää pitää vaikka välissä olisi pyöräkaista.

Pyöräilijät

Pakollinen takavalo

Kesäkuun alusta lähtien pyörän takaosassa tai esimerkiksi kypärässä pitää olla taaksepäin punaista valoa näyttävä valaisin hämärässä tai pimeän aikaan.

Pyörätiet ovat yksisuuntaisia

Pyörätiet ovat jatkossa lähtökohtaisesti yksisuuntaisia. Kaksisuuntaiset pyörätiet merkitään erikseen lisäkilvellä.

Väistä, vaikka välissä on pyöräkaista!

Myös pyöräilijän pitää väistää pysäkiltä lähtevää bussia, vaikka olisikin pyöräkaistalla. Jos bussia lähtee ohittamaan oikealta kyydistä nousseita matkustajia on varottava.

