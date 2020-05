Poliisiväkivallan nostattamat mellakat laajenevat Yhdysvalloissa – UPI:n Aaltola: "Kriisit yhdistyvät ja ilmassa on täydellisen myrskyn merkkejä"

Yhdysvaltain tilanne on tulenarka. Mellakat saattavat kestää vielä kuukausia ja maa valmistautuu samaan aikaan presidentinvaaleihin.

Viime päivien uutiskuvat ovat näyttäneet Yhdysvaltain rujon puolen. Vihaa ja raivoa kaduilla, kauppojen ryöstelyä, palaneita rakennuksia ja poliisiautoja.

Minneapolisista alkaneet poliisiväkivallan nostattamat mellakat ovat levinneet kymmeniin kaupunkeihin. Pitkin viikkoa on julistettu ulkonaliikkumiskieltoja, joita mielenosoittajat ovat uhmanneet.

Kansalliskaartilaisia partioi kaduilla ja presidentti Donald Trump on harkinnut sotilaiden lähettämistä taltuttamaan mielenosoituksia ja mellakoita.

– Yhdysvaltain tilanne on tulenarempi kuin se on ollut vuosiin, Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola sanoo.

Hän arvioi, että mellakat ovat leviävää sorttia ja ne saattavat siten kestää hyvinkin vielä viikkoja ellei jopa kuukausia. Siksi syksyn presidentinvaaleihin voidaan mennä mellakkatunnelmissa.

Lauantaina mellakat ryöstäytyivät käsistä monessa yhdysvaltalaisessa kaupungissa. Muun muassa Applen liike ryöstettiin Los Angelesissa. Eugene Garcia / EPA

Työttömyys, rasismi ja levottomuus

Tilanteen tulenarkuus johtuu nyt siitä, että Yhdysvalloissa on meneillään monta erilaista kriisiä päällekkäin.

Koronapandemian ja sen tuomien rajoitusten pysäyttämä talous on sysännyt kymmenet miljoonat yhdysvaltalaiset työttömyyteen. Yhdysvaltain turvaverkot ovat tunnetusti olemattomat ja köyhien asema on muuttunut sietämättömäksi.

Mustaihoisen George Floydin kuolema poliisin kaltoinkohtelemana Minneapolisissa maanantaina näytti toisen todellisuuden.

Tilanteesta on kännykkävideo, josta selvästi näkee, että valkoihoinen poliisi painaa polvellaan Floydia niskasta minuuttien ajan ja käytännössä tukehduttaa hänet. Video läpivalaisi poliisivoimissa pesivän rakenteellisen rasismin.

– Ihmiset ovat entistä levottomampia ja kokevat epäoikeudenmukaisuuden tuntemuksia, UPI:n johtaja Mika Aaltola arvioi.

Mielenosoitusten alkulähteillä Minneapolisissa mielenosoittajat ovat saaneet vastaansa myös kansalliskaartin joukkoja. Craig Lassig / EPA

Ilmassa myrskyn merkit

Jos asiaa katsoo Yhdysvaltain historian näkövinkkelistä, niin tässä hetkessä on tavallaan päällekkäin vuoden 1929 laman ja vuoden 1968 kansalaisoikeusliikehdinnän syvät yhteiskunnalliset teemat.

Juuri nämä ajanjaksot ovat määrittäneet Yhdysvaltain poliittista todellisuutta kenties voimakkaimmin.

– Tässä on paljon tällaisen täydellisen myrskyn piirteitä, koska samaan aikaan moni kriisitunnelma yhdistyy hyvin dramaattisesti.

Meneillään olevassa kriittisessä tilanteessa on olennaista se, miten presidentti Donald Trump toimii ja viestii kansalle.

– Yleensä Yhdysvalloissa on presidentti pyrkinyt näissä hetkissä rauhoittamaan tilannetta riippumatta siitä, minkä puolueen presidentti hän on. Kenenkään etu ei ole asioiden kärjistyminen.

Siksi UPI:n johtajan Mika Aaltolan mukaan on silmiinpistävää se, että presidentti Trump on toistaiseksi korostanut lainrikkojien saamista kuriin ja sotilaiden tuomista kaduille.

– Tämä on kieltä, jonka voi nähdä lietsovan mellakointia.

Taistelu sieluista ja tulkinnoista

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola muistuttaa, että myös vuosina 2014–2016 Yhdysvalloissa oli paljon poliisiväkivaltaan ja vähemmistöjen kohteluun liittyvää liikehdintää kaduilla.

Tuolloin republikaanien ehdokas Donald Trump pystyi käyttämään tunnelmaa hyväkseen ja saamaan kannatusta.

– Tämä identitettiturvallisuus on yksi vaalien ajuri, jossa joko pelätään valkoista enemmistöä tai vähemmistöjä. Tässä konservatiivisen ja liberaalin väestönosan identiteetit joutuvat napit vastakkain, Mika Aaltola analysoi.

Olennaista tässä on se, mistä kulmasta ja kuka asiaa katsoo. Aaltola sanoo, että konservatiivisen Fox News -kanavan katsojat ja kuluttajat katsovat hyvinkin niin, että nyt vähemmistöt riehuvat kaupungeissa ja valkoisen väestönosan täytyy varoa.

– Toinen puoli Yhdysvaltoja, siis rannikoiden liberaaleilla alueilla, näkee mielenosoitukset oikeutettuna purkauksena, joka jatkaa kansalaisoikeusliikkeen traditiota.

Aaltolan mukaan nämä kaksi tulkintaa kamppailevat nyt poliittisesta tilasta.

Minneapolisissa mellakoiden ja ryöstelyioden tuho on ollut huomattava. Keskiviikkona paloi muun muassa viinakauppa. Kerem Yucel / AFP

Toimiiko hajota ja hallitse vielä tänään?

Siksi hänen mukaansa saattaa olla, ettei presidentti Donald Trump nyt vaalien ollessa ovella pyrikään rakentamaan siltoja ja parantamaan haavoja, vaan mieluummin kärjistää tilannetta.

– Hän saattaa kokea, että tilanteen kärjistäminen voi olla hänen etunsa.

Mika Aaltola näkee Donald Trumpin tulkinnan tilanteesta hajota ja hallitse -politiikkana - ja valitettavana, että tällainen politiikkaa saattaa nykymaailmassakin vielä toimia.

Syksyn presidentinvaaleihin meno mellakkatunnelmissa saattaa lopultakin hyödyttää lyhyellä tähtäimellä Trumpin linjaa.

– Hän on halunnut näyttää, että Yhdysvallat on kansallismielinen, valkoinen ja kristillinen maa, jossa valkoinen eurooppalaisperäinen väestönosa on kantavana voimana. Sieltä hänen ydinkannatuksensa tulee.

Ulkopoliittisen instituuti johtaja Mika Aaltola kuitenkin muistuttaa, että pitkällä tähtäimellä ihmiset, syntyperästä ja etnisyydestä riippumatta, tahtovat elää rauhanomaisessa yhteiskunnassa.

– Poliitikot, jotka kykenevät yhdistämään kansaa, saavat lopulta kannatusta enemmän kuin kansan erottajat.

Lue myös:

Ainakin nelja kuollut väkivaltaisuuksissa Yhdysvalloissa (31.5.2020)

Trump kutsuu Minneapolisin mellakoijia rikollisiksi ja pormestaria heikoksi (29.5.2020)

Tästä Minneapolisin mielenosoituksissa on kyse: "Meistä tuntuu kuin polvi olisi meidän kaikkien niskalla" (29.5.2020)