Herätys: Laumasuoja ei toteudu yli vuoteen, uusi tieliikennelaki voimaan, etätyö lisäsi lepoa ja liikuntaa

Tukholmassa jonotetaan jäätelöä kahvilan ulkopuolella. Ruotsissa on luotettu laumasuojaan, jota ei ole kehittynytkään. Kirsi Heikel / Yle

EU:n tartuntatautivirasto: Laumasuojaa ei saavuteta missään päin maailmaa ennen syksyä 2021

Koronapandemian ensimmäisen vaiheen jäljiltä pohditaan rajoitusten purkua nyt ympäri Eurooppaa. Tilanne on poikinut suuren määrän yhteydenottoja Euroopan unionin tautienehkäisy- ja valvontakeskukseen ECDC:hen. Virasto arvioi Ylelle, että ainakaan laumasuojaa ei tulla missään saavuttamaan ennen ensi vuoden syksyä.

Trump haluaa luokitella Antifan terroristijärjestöksi

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut Twitterissä, että Yhdysvallat suunnittelee äärivasemmistolaisen Antifa-liikkeen luokittelemista terrorijärjestöksi. Trump on syyttänyt liikettä viime päivien protestien ja mellakoiden lietsomisesta väkivaltaisiksi. Osa asiantuntijoista kuitenkin tyrmäsi ajatuksen perustuslain vastaisena. Yhdysvalloissa ainakin noin 40 kaupunkia on ilmoittanut asettavansa ulkonaliikkumiskieltoja poliisiväkivaltaa vastustavien mielenosoitusten vuoksi.

Etätyö lisäsi lepoa ja liikuntaa osalla – osa liikkui entistäkin vähemmän

Etätyön kuormittavuutta mitattiin sykettä seuraamalla. Jani Saikko / Yle

Koronapandemiassa etätyöhön joutuneet eivät stressanneet aiempaa enempää. Päinvastoin levon määrä lisääntyi aiempaan mitattuna, kertovat työn kuormitusta mittaavan yrityksen tilastot. Jotkut toki joutuivat kotona työskennellessään stressaamaan aiempaa enemmän, mutta keskimäärin ihmiset saivat enemmän lepoa ja liikuntaa.

Uusi tieliikennelaki tulee voimaan – muista ainakin nämä!

Uusi tieliikennelaki astui maanantaina voimaan. Derrick Frilund / Yle

Uusi tieliikennelaki tulee voimaan tänään maanantaina. Kokosimme keskeiset muutokset muistilistaksi. Vaikka perusasiat eivät muutu, paljon muuttuu. Nyt lakiin on kirjattu esimerkiksi ennakointivelvollisuus, joka koskee kaikkia tienkäyttäjiä. Toisin sanoen vahinkojen ehkäiseminen on kaikkien vastuulla, vaikka joku toimisi liikenteessä sääntöjen vastaisesti. Lisäksi ajokieltoon johtavia ylinopeuden rajoituksia löysätään.

Lännessä lämpimintä

Viikko alkaa poutaisena. Länsi-Lapissa ja Länsi-Suomen sisämaassa lämpötila kohoaa paikoin 25 asteen tienoille. Idässä on muuta maata viileämpää ja lämpötila jää maanantaina 15 asteen vaiheille. Lue lisää Ylen sääsivuilta.