Suosi rantoja ja huvipuistojen ulkolaitteita sekä harkitse tarkkaan, järjestätkö lastenkutsut – asiantuntijoiden vinkit turvalliseen kesään

On kesäkuun ensimmäinen päivä. Kesä on alkanut, koronavirusrajoituksia puretaan ja monilla kolkuttaa ovella jo loma. Monissa kesän tutuissa, aiemmin harmittomissa harrastuksissa piilee kuitenkin tartuntariski, joka on otettava huomioon aktiviteetteja suunnitellessa ja toteuttaessa.

Tässä jutussa käydään yksitellen läpi kaikenlaisia kesäharrastuksia ja -tapahtumia ja kerrotaan, kuinka suomalaiset voivat nauttia kesästään turvallisesti koronavirusepidemiasta huolimatta.

Jäätelön uskaltaa napata matkaan

Pallo vanhan ajan vaniljaa tai useampi rommirusinaa. Suomalaiset rakastavat jäätelökesää, kun kioskeja putkahtelee kadunkulmiin ja aukioille kuin sieniä sateisena syksynä. Vaikka koronavirusriski on olemassa, jäätelöjono on suhteellisen turvallinen paikka tavan tallaajalle.

Tutkija, evoluutiobiologi ja ekologi Tuomas Aivelo Helsingin yliopistosta sanoo jäätelökioskijonon turvallisuuden johtuvan sen sijainnista ulkona.

– Jonossa vaihtuu ilma hyvin, eikä siinä vietetä paljoa aikaa. Tartuntariski on aika pieni, hän sanoo.

Ui mieluiten uimarannalla

Kuusijärven rannalla Vantaalla on harkittu auringonottopaikkojen merkitsemistä nurmikkoon, mutta kävijämäärää ei aiota rajoittaa.

Uimarannat vertautuvat Aivelon mukaan hyvin julkisiin puistoihin. Niillä on paljon tilaa ja muihin ihmisiin on helppoa pitää etäisyyttä.

– Jos vertaa, niin mieluummin uimaranta kuin maauimala, joka mieluummin kuin uimahalli.

Tutkija Tuomas Aivelo toivoo ihmisten käyvän ennemmin uimarannoilla kuin maauimaloissa ja uimahalleissa. Niillä pintatartunta on harvinaisempi. Markku Pitkänen / Yle

Uimarannoilla pintatartunta on epätodennäköinen. Huomio tulee kiinnittää ihmisten läheisyyteen. Uimarannoilla ollaan harvoin lähellä oman seurueen ulkopuolisia ihmisiä.

Maauimalatkin pitävät huolta tartuntojen minimoimisesta. Esimerkiksi Lahden mäkimontun maauimalassa rajataan vierailijat kerrallaan korkeintaan 500 henkilöön.

Suosi huvipuistoissa ulkolaitteita

Ilman koronavirusepidemiaa huvipuistot olisivat olleet avoinna jo pidemmän tovin. Vallitsevan tilanteen vuoksi huvittelu ei ole kuitenkaan ollut mahdollista. Tähän on tulossa muutos kesäkuun alkuviikoilla. Esimerkiksi Helsingin Linnanmäki aukeaa näillä näkymin kesäkuun 12. päivä. Huvipuistossa on varauduttu kuitenkin erikoisjärjestelyin, kuten desinfiointipistein, turvavälimerkinnöin ja rajoitetuin laitepaikoin.

Tutkija Aivelon mukaan pääsääntö on, että ulkotiloissa on turvallisempaa kuin sisällä.

– Kaikki sellaiset keinuttavat ja temputtavat laitteet, jotka ovat ulkona, omaavat pienemmän riskin. Sisätilalaitteissa ja suuremmissa ihmisjoukoissa riski kasvaa.

– Lisäksi huvipuistossa on välillä vaikea jonottaa sopivin turvavälein.

HUSin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen pitää yli kahden metrin turvavälejä suositeltavina. Jonotti sitten hattaraa, pikaruokaa tai laitteeseen. Hyvää käsihygieniaa ei saa unohtaa etenkään ravintoloissa. Yskitään mieluiten nenäliinaan. Ruuhka-alueita tulisi välttää edelleen.

– Ongelmaksi muodostuu lämmin kesä ja se, etteivät ihmiset tiedosta viruksen olemassaoloa. Se on meillä edelleen keskuudessamme ja voi eskaloitua, jos varotoimia ei noudateta.

Osa Linnanmäen laitteista tulee olemaan kokonaan suljettuina, mutta asiasta ei ole vielä tarkemmin hihkuttu.

Lastenkutsut eivät ole paras idea

Kesällä on helpompaa juhlia ulkona, kuin talvella. Sash Alexander / AOP

Aivelon mukaan tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että vaikka virus tarttuu lapsiin suurin piirtein yhtä suurella todennäköisyydellä kuin aikuisiinkin, on heillä pienempi riski levittää virusta eteenpäin.

Se, että lapset tartuttaisivat toisiaan, on siis pienempi riski kuin se, että aikuiset tartuttaisivat lapsia. Juhlissa tulee ottaa huomioon kaksi tekijää: kuinka lapset toimivat, ja kuinka paljon tilanteessa on mukana aikuisia. Aikuisten käsienpesusta ja astioiden jakamisen välttämisestä on myös helpompi pitää huoli kuin lasten toiminnasta.

– Kun on lapsista kyse, on aina mahdollisuus opettaa hygieniaa. Heille tulisi kertoa, ettei samoja ruokailuvälineitä tulisi jakaa. Myös käsienpesua on hyvä painottaa, Aivelo sanoo.

Kesä mahdollistaa erilaisten ulkojuhlien viettämisen muita vuodenaikoja paremmin. Aivelo suositteleekin, että lasten syntymäpäiväjuhlat järjestettäisiin mahdollisuuksien mukaan ulkotiloissa. Juhlissa tulisi löytää järkevä tasapaino yleisen hygienian huolehtimisen ja mahdollisimman luontevan leikin välillä.

HUSin Ruotsalainen suosittelee kaikkia pohtimaan edelleen tarkkaan, järjestääkö lastenkutsuja ollenkaan.

– Vaikka pienillä lapsilla on tautia vähemmän, on tarttuvuus kuitenkin mahdollista. Käsihygienia on heidän kohdallaan erityisen tärkeää, sillä varsinkin pienet lapset koskettelevat mielellään joka paikkaan. Pitäytyisin enimmillään kymmenen hengen juhlissa.

– Hyvä käsihygienia ja turvavälit ovat lastenkin kohdalla isossa asemassa, mutta hankalaahan se monesti on, koska lapset eivät aina käyttäydy ohjeiden mukaisesti. Jos juhlat järjestää, tulee varotoimien merkitys muistaa.

Myös Ruotsalainen kehottaa järjestämään juhlat ennemmin ulkona kuin sisällä. Ikääntyneiden ja riskiryhmäläisten suhteen varotoimien tulee olla selkeät. Ulkonakin tulee olla yli kahden metrin turvaväli.

– Nyt, kun annettiin perheille mahdollisuus tavata ikääntyneitä ulkona, unohdettiin joissain tapauksessa turvavälit kokonaan, Ruotsalainen sanoo.

Ruotsalainen toivoo ihmisten käyttävän kasvomaskeja ikäihmisten seurassa.

Aivelon mukaan myös alueellinen tartuntariski on hyvä huomioida, kun pohtii, tulisiko juhlia järjestää ja millä tavalla. Esimerkiksi Helsingissä ja Uudellamaalla on suurempi riski saada virus kuin pienillä paikkakunnilla.

Nauti terasseista nyt, älä alkusyksystä

Ihmisiä Lasipalatsin Laiturin terassilla Helsingissä 1. kesäkuuta. Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Terasseihin pätevät pitkälti samat teesit kuin muihinkin ulkotiloihin. Muiden ihmisten läheisyyttä on helpompi välttää ulkona kuin sisällä.

– Yleisesti ottaen terasseista kannattaa nauttia nyt, eikä lokakuussa, kun etäisyyden pitäminen ravintoloissa on hankalampaa. Jos ollaan vieri vieressä, riski on aina olemassa. Mitä väljempi terassi, sen parempi, Aivelo sanoo.

Ruotsalainen korostaa ravintoloiden roolia ihmisten suojelemisessa. Ihmisiä ei tule istuttaa lähekkäin. Jos tiskille jonotetaan, ravintoloiden tulee huolehtia, että ohjeistus on kunnossa.

– Ihmiset tekevät valintoja, mutta jokaisella tulisi olla vastuunkantoa muista ihmisistä ja toimia ohjeiden mukaan.

Kun musiikin volyymia laitetaan kovemmalle, alkavat ihmiset myös puhua kovempaa ja siirtyä lähemmäs seuralaisiaan. Voimakkaassa puheessa pisaroita syntyy rauhallista jutustelua enemmän.

"Kaikessa toiminnassa on riskejä"

HUSin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen haluaa huomauttaa, että vaikka Suomi nyt hieman avautuukin, ei koronavirus ole keskuudestamme mihinkään kadonnut. Positiivisia tapauksia on päivittäin.

– Edelleen, vaikka 50 ihmisen kokoontuminen sallitaan, ei tilanne ole varotoimenpiteiden osalta muuttunut mitenkään. Hyvin nopeasti on pahimmillaan riski, että epidemia ottaa kiihtymisen askeleita, Ruotsalainen sanoo.

– Huomioiden kolmen kuukauden ajanjakso, jossa tautitapauksia ja altistuneita on ollut erityisesti juhlissa, pyydän väestöä noudattamaan varotoimia. Emme halua palata entiseen. Odotan myös hallitukselta linjausta ja suositusta kasvomaskin käyttöön ruuhkapaikoissa, kuten kaupoissa ja liikennevälineissä, koska se on myös yksi tärkeä tapa muiden ohella torjua tätä epidemiaa.

Suositusta maskien käytöstä toivoi myös Helsingin yliopiston uhkaavien infektiotautien yksikön apulaisprofessori Tarja Sironen tänään radion Ykkösaamun haastattelussa.

