Eljas Kemppainen on lukenut lehtensä aamukahvipöydässä yli 40 vuotta, mutta kohta se loppuu – näin käy tulevaisuudessa monille muillekin

Eljas Kemppainen muutti Ouluun vuonna 1976. Siitä lähtien paikallinen maakuntalehti Kaleva on ollut hänelle aamun kohokohta joka päivä.

Oulun Kaijonharjussa eläkepäiviään viettävä 73-vuotias Kemppainen hakee lehden postiluukusta yleensä seitsemän aikaan aamulla ja siirtyy lukemaan sitä kahvipöydän ääreen.

– Siinä saattaa mennä tuntikin, kun pyörittelen ja lueskelen lehteä. Kyllä se tulee katsottua aika tarkkaan läpi, sanoo Kemppainen.

Mutta viime viikolla lehden mukana tullut kirje uhkaa muuttaa Kemppaisen tuttuja aamurutiineja.

Kirjeessä kerrottiin, että nyt jo yöllä kahden jälkeen kotiin tullut sanomalehti siirtyy jaettavaksi Postin päiväjakeluna kello 12–15 välisenä aikana. Viikonlopun lehdet siirtyvät jaettavaksi maanantaille päiväpostin mukana.

– Ensin tuntui, että olikohan tämä kirje tullut oikeaan osoitteeseen, kun asun aika lähellä keskustaa, Kemppainen toteaa.

Lukijoiden kritiikki sai aikaan muutoksen

Kalevan päätoimittaja Sanna Keskisen mukaan lehden jakaminen kyseiseen jakopiiriin, osaan Kaijonharjua ja osaan Linnanmaata, on liiketoiminnallisesti kannattamatonta. Alueet sijaitsevat noin kuuden kilometrin päässä Oulun keskustasta.

– Vaikka ollaan näinkin lähellä kaupungin keskustaa, jakelukustannukset ovat kovat.

Jakelukustannukset ovat yksi sanomalehtien suurimmista kulueristä tänä päivänä. Esimerkiksi päivälehdillä jakelun osuus on noin 30 prosenttia kaikista kuluista.

Kalevan kesäkuun 16. päivä muuttuva jakelu koskee vain yhtä jakopiiriä.

Jakelumuutosten taustalla on se, että yliopiston ympäristössä asuu paljon nuoria. Alueella on hyvin vähän printtilehden tilaajia, ja nuoret lukevat lehtensä mieluummin digiversiona.

– Jakelumuutokset koskettavat aika pientä joukkoa tilaajista, reilua 160 taloutta, toteaa Keskinen.

Harmistuneita yhteydenottoja on tullut tilaajilta jonkin verran, mutta sosiaalisessa mediassa asia on puhuttanut enemmän. Ja sillä on ollut vaikutusta.

Saatu palaute on vaikuttanut siihen, että osa jakelumuutoksista päätettiin perua. Lauantain ja sunnuntain lehdet jaetaan edelleen varhaisjakeluna viikonloppuisin tilaajille.

"On vain ajan kysymys, milloin tämä alkaa olla toivotonta touhua"

Ihmisten lukutottumukset digitalisoituvat, ja jaettavien sanomalehtien määrä tulee supistumaan ajan myötä, kertoo Sanomalehtien liiton järjestöpäällikkö Ilona Hannikainen.

Hannikainen arvelee, että muutos tapahtuu pikkuhiljaa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Kuitenkin tänä päivänä monille on hyvin tärkeää saada printtilehti kotiinsa.

– Paperista lehteä lukevat ihan kaikki suomalaiset. Printtilehti tuo edelleen sanomalehtien tuloista yli 80 prosenttia. Mutta mitä nuorempi henkilö on kyseessä, sitä enemmän lehden lukeminen on digipainotteista, Hannikainen toteaa.

Ikä ei ole kuitenkaan ratkaiseva asia.

– On vanhempaa väestöä, joka käyttää hyvin sujuvasti digipalveluita. Toisaalta on myös nuorempaa väestöä, jotka haluavat lukea lehden printtiversion.

Ilona Hannikaisen ja Sanna Keskisen mielestä tällä hetkellä olisi tärkeää miettiä keinoja, millä voitaisiin taata sanomalehtien jako kuluttajille aamuisin. Keskinen heittäisi pallon poliitikoille, jotka miettivät Postin roolia.** _ _**

– On vain ajan kysymys, milloin tämä alkaa olla toivotonta touhua Postille, jakeluyhtiöille ja sanomalehtikustantajille. Nyt eri toimijat jakavat lehtiä ja kirjepostia peräkanaa useaan kertaan päivässä samoihin paikkoihin samalla, kun jaettavan kokonaismäärä laskee digitalisaation myötä, sanoo Kalevan päätoimittaja Keskinen.

Miten käy aamurutiinien?

Kalevan tilaajana Eljas Kemppaisella on käytössään myös lehden digipalvelut, mutta näköisversio ei ole juuri kiinnostanut. Varsinkin kun puhelimesta luettuna teksti on hänelle liian pientä.

– Lehdestä löytyy heti kohta, mitä on halunnut lukea. Digiversiossa menee helposti sekaisin. Ja kun hipaisee väärää kohtaa, juttu katoaa jonnekin, sanoo Kemppainen.

"Paperilehden voi ottaa uudelleen käsiin ja sieltä löytää heti sen, mitä haluaa," sanoo Eljas Kemppainen aamukahvipöydässä. Marko Väänänen / Yle

Tuleva jakelumuutos harmittaa printtilehteä lukemaan tottunutta miestä kovasti. Arjen lehdet ovat hänelle viikonlopun lehtiä tärkeämpiä.

– Näillä näkymin paperilehti jää tilaamatta. Kai se täytyy opetella käyttämään sitä digilehteä.

