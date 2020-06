Koronakevät ajoi nuoria itsetuhoisiin ajatuksiin ja päihdehuoliin – Nuortenlinkki tarjoaa tukeaan verkossa

Koronaepidemia rajoitustoimineen on ajanut osaa nuorista itsetuhoisiin ajatuksiin. Apua ja tukea verkossa tarjoavassa Nuortenlinkissä (siirryt toiseen palveluun) on havaittu selkeä muutos virusta edeltäneeseen aikaan.

Viestien sävy on ollut huolestuttava, kertoo Nuortenlinkin kehittämissuunnittelija Taru Hahto A-klinikkasäätiöstä.

– Ahdistus ja itsetuhoisuus korostuvat hyvin vahvasti nuorten ajatuksissa. Esimerkiksi viiltely ja itsensä satuttaminen ovat pyörineet nuorilla monesti mielessä, kertoo Hahto.

Poikkeusolojen aikainen eristyneisyys on syventänyt jo olemassa olleita ongelmia. Karanteenimaiset kotiolot ja etäopiskelun tuomat paineet ovat nousseet monissa keskusteluissa esiin.

– Jos on ollut ahdistuneisuutta tai masentuneisuutta, ovat ne nyt oikein ekstrana kuormittaneet nuoria.

Huhtikuussa sivustolla oli kävijöitä lähes 36 500. Lisäystä vuoden takaiseen on 34 prosenttia. Nuortenlinkin neuvontapalveluun lähetettiin 59 prosenttia enemmän kysymyksiä, ja tarinoita lähes kaksinkertainen määrä viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Toukokuun aikana yhteydenotoissa mentiin jo hieman valoisampaan suuntaan.

Aikuisen ohjausta umpikujasta ulos

Nuortenlinkissä pyritään tarjoamaan positiivisia selviytymiskeinoja ahdingossa oleville nuorille.

Umpikujalta tuntuvassa tilanteessa nuori voi turvautua äärimmäisiin keinoihin, kertoo projektipäällikkö Minna Ilva A-klinikkasäätiöstä.

– Nuoret itse ajattelevat, että heillä on hyvin vähän keinoja lievittää omaa pahaa oloa. Me aikuiset olemme ohjaamassa, miten siinä onnistuu itsensä satuttamisen sijaan, kertoo Ilva.

Nuoret ovat joskus arkoja tulemaan mukaan ryhmächatteihin, mutta ohjatuissa ryhmissä he saavat Ilvan mukaan tarpeellista vertaistukea.

– Kun huomaa, ettei ole yksin siinä tilanteessa, se helpottaa tosi paljon.

Kohtalontovereiden ohella luotettavien aikuisten läsnäolo on tärkeää. Ohjaajat voivat saada kiitosta pelkästä olemassaolostaan.

Tärkeintä on, että nuori tulee kohdatuksi ja kuulluksi, sanoo Nuortenlinkin Taru Hahto.

– Toki rohkaisemme ja kannustamme nuorta, ja pyrimme mielellämme ohjaamaan häntä erilaisten palveluiden pariin, Hahto toteaa.

Minna Ilva vakuuttaa myös, että päivittäinen kannattelu, tsemppaus ja kuuntelu verkkoryhmissä on nuorille erittäin merkityksellistä.

Nuoria kannustetaan muun muassa ulkoilemaan, liikkumaan ja harrastamaan. Helpotus voi löytyä myös musiikin kuuntelusta tai lemmikin hoivaamisesta.

Päihteiden käyttö huolestuttaa nuoria

Ongelmista on usein helpompi avautua kuuntelevalle aikuiselle anonyymisti kuin kasvokkain.

Sosiaalinen media on ollut Kankaanpäässä nuorisotyötä tekevän Terhi Lehikoisen pääasiallinen työkalu poikkeuskevään ajan. Ahdistusta ja viruspelkoa enemmän esiin ovat nousseet päihteet nimimerkkien suojista.

– Nuoret ovat olleet huolissaan omasta, kavereidensa ja perheensä päihteiden käytöstä, summaa Lehikoinen.

Terhi Lehikoinen on päässyt keskusteluissa nuorten kanssa entistä syvemmälle näiden voidessa ottaa yhteyttä nimettömänä. Pipsa Uutto-Rajakallio / Yle

Terhi Lehikoinen korostaa, että asiat ovat hyvin suurimmalla osalla kankaanpääläisistä nuorista, mutta huoli perheen tulevaisuudesta lomautusten ja etätöiden keskellä askarruttaa silti monia.

Poikkeusolojen aiheuttamiin ongelmiin on tarjottu ratkaisuja tekemällä päihteisiin ja terveyteen liittyviä videoita sosiaaliseen mediaan.

Etätöiden ja lomautusten on arvioitu lisänneen alkoholin kulutusta jonkin verran. Perhepiirissä tapahtuva tissuttelu nouseekin esiin keskusteluissa nuorten kanssa. Lehikoinen arvioi poikkeusolojen tuoneen jo pidempään jatkuneen tilanteen näkyviin.

– Nyt kun on oltu tiiviimmin perheen kesken, on kiinnitetty huomiota siihen, kuinka paljon alkoholia kuluu esimerkiksi iltaisin. Nuori on huomannut, että vanhemmat ehkä hakevat helpotusta alkoholin kautta.

Vanhempien tissuttelu ei ole nuoren syytä

Valitettavan usein nuori kokee syyllisyyttä vanhempiensa juomisesta. Tilanteeseen liittyy monesti häpeää, salailua, sättimistä ja pahimmillaan henkistä väkivaltaa.

Katja Halinen / Yle

Nuortenlinkin ohella A-klinikkasäätiöllä on oma Varjomaailma (siirryt toiseen palveluun)-kanava nuorille, joiden elämää lähipiirin päihteiden käyttö varjostaa. Palvelussa oli kävijöitä huhtikuussa yli 50 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

Et ole yksin, apua on saatavilla, on projektipäällikkö Minna Ilvan mukaan tärkein viesti nuorille. Hänen vastuualuettaan A-klinikkasäätiössä on lasten ja perheiden arkeen vaikuttava päihteidenkäyttö.

– Nimenomaan se ei ole sinun syysi. Aikuiset ovat vastuussa omista teoistaan ja nuori ei myötävaikuta juomiseen.

Kokemuksen mukaan nuoret pyrkivät välttelemään näitä tilanteita, ja Ilvan mukaan ei olekaan nuoren asia puuttua vanhempien juomiseen. Motivaatio juomisen vähentämiseen tulee löytyä vanhemmalta itseltään.

– Sopivassa tilanteessa vanhemman ollessa selvin päin voi nostaa rohkeasti esiin, miltä se itsestä tuntuu, hän kuitenkin vinkkaa.

Minna Ilva muistuttaa tasavallan presidentin suojelemasta Perherauhan julistus -kampanjasta (siirryt toiseen palveluun). Sen sivuilta löytyy 63 tukea tarjoavaa tahoa, myös nuorille.

Kodittomien nuorten tilanne huolestuttaa Sininauhasäätiötä

Erityisen vaikea tilanne on syystä tai toisesta kodittomiksi jääneiden nuorten keskuudessa.

Ahdistuksen ja yksinäisyyden aiheuttaman masennuksen lisääntyminen on havaittu myös asunnottomuus- ja päihdetyötä tekevässä Sininauhasäätiössä. Monet palvelut ovat olleet epidemian aikaan huonosti saatavilla tai kokonaan suljettuina.

Helsinkiläisen asunnottomille nuorille tarkoitetun kohtaamis- ja tukipiste Nuolen ohjaajat ovat kuvailleet kävijöiden olevan nyt "reppanoita", kertoo toimitusjohtaja Kimmo Karvonen.

– He ovat olleet nälkäisiä ja vähän likaisia kun ei ole paikkaa, missä peseytyä. Sinänsä päihteitä ei ole käytetty enemmän, mutta on ehkä käytetty eri aineita kuin aikaisemmin.

Amfetamiinin käytön on jätevesitutkimuksissa havaittu lisääntyneen koronakevään aikana. Kimmo Karvonen yhtyy arvioihin, joiden mukaan rajojen sulkeutuminen on vaikuttanut huumeiden katukauppaan.

Sininauhasäätiö-konserni laajentaa kesäkuussa monia toimintojaan koronatilanteen sallimissa rajoissa. Nuolikin on jälleen auki myös yöaikaan 8. kesäkuuta alkaen.

Koko kuva koronakeväästä kirkastuu vasta myöhemmin

Koronakevään todelliset vaikutukset näkynevät vasta myöhemmin. Eristäytymisen aikana esimerkiksi lastensuojeluilmoitusten määrä on vähentynyt monilla paikkakunnilla.

Tarkempaa tietoa alkaa kertyä jälleen palveluiden hiljalleen auetessa. Poikkeuskevään seuraukset voivat pahimmillaan olla kauaskantoisia.

Perusopetuksen jatkuminen kouluissa toukokuun viimeisinä viikkoina oli ensimmäinen askel normalielämään. Kesäkuussa palataan jo harrastusten ja nuorten palveluiden pariin.

– Luulen nuorten avun tarpeen tulevan selkeämmin esille, kun on myös perheen ulkopuolisia aikuisia nuoren elämässä ja lähellä. Tukea elämäänsä tarvitseville on hyvä päästä arkisten asioiden äärelle. Päästään taas nuorisotaloille ja muiden palveluiden pariin, sanoo Nuortenlinkin Taru Hahto.

Nuori, kerro kuinka poikkeusolot vaikuttivat henkiseen hyvinvointiisi kevään aikana. Aiheuttiko eristysaika tai koronavirus itsessään ahdistusta? Kuinka olet käsitellyt tunteitasi? Tarvitsetko apua ajatusten selkeyttämiseen?

Aikuinen, onko nuorten hyvinvointi herättänyt sinussa huolta?

Voit esittää kysymyksiäsi ja mietteitäsi jutun keskusteluosiossa. Keskustelu on auki keskiviikkoon kello 23 asti, ja viestien lähettäminen onnistuu Yle Tunnuksella.

Nuortenlinkin asiantuntijat Taru Hahto ja Minna Ilva A-klinikkasäätiöstä ovat luvanneet vastata kysymyksiin meidän välityksellämme.

