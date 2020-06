"Ranskassa tästä olisi jo tullut oikeuskäsittely", toteaa Kivistössä asuva ranskalainen palveluiden puuttumisesta – tuleeko alueelle vihdoin ostari?

– Suomalaiset eivät tee mitään, Ranskassa tämä olisi jo oikeudessa, sanoo Kivistöstä kodin hankkinut ranskalainen Philippe Guicheteau.

Enää hän ei asuntoa Kivistöstä ostaisi. Guicheteaun mukaan alueella ei ole kuin parturi ja lähiruokakauppa, ei mitään muuta.

Kivistön yleisilme on rakenteilla oleva. Alueelle tulija näkee valmiita ja rakenteilla olevia korkeita kerrostaloja, keskeneräisiä ja pinnoittetuja kiveyksiä ja katuja, katupuita sekä talojen sisäpihoja. Yhden kerrostalon alakerrassa on ravintola, toisessa parturi-kampaamo ja kolmannessa lähikauppa.

Vantaan Kivistön asuinalueen kaupungin järjestämät lähipalvelut on nopeasti kuvattu: peruskoulu, päiväkoti ja neuvola. Muita palveluja ei toistaiseksi vielä ole.

Kävimme kysymässä mitä mieltä paikalliset ovat palveluistaan. Guicheteaun tapaan suurin osa asukkaista kaipaa palveluja lähemmäksi kotiaan.

Iiro Karjalainen

Iiro Karjalainen tuskailee Kivistössä palvelujen ja pysäköintipaikkojen puuttumista. Hän on pettynyt, että asuinalue on edelleen niin keskeneräinen. Pekka Tynell / Yle

– Olen asunut täällä vaimoni kanssa noin kaksi vuotta. Viihtyisä ja mukava paikka, mutta pitäisi kehittyä kovasti. Esimerkiksi ostoskeskuksesta ei tunnu tulevan valmista. Minusta siinä tulisi olla isompia ja pienempiä kauppoja, ravintoloita, muita palveluita ja esimerkiksi kuntosali. Olen pettynyt.

– Pistäkää vauhtia siihen touhuun, ei tässä ole mitään järkeä. Kun katsot tätä katua, niin tästäkin on puolet tehtynä ja puolet on hiekkapohjaa. Sinne tänne nousee uusia taloja, mutta sitä hemmetin ostoskeskusta ei saada tehtyä.

– Parkkipaikat ovat toinen selkeä ongelmakohta. Kadun varsiin on saatu muutamia puolen tunnin tai tunnin paikkoja, mutta pitkäaikaispysäköinnille on olemattomat olosuhteet. Jengi jättää autonsa työmaaparkkeihin. On epävarmaa, milloin siellä aletaan sakottamaan. Autottomuus ei toimi millään Suomessa, täällä on pitkät etäisyydet joka paikkaan. Ihmiset haluavat käydä mökeillään, ei voida olettaa, että he menevät junilla tai busseilla. Se ei ole kaikille mahdollista.

Philippe Guicheteau

Philippe Guicheteau on ostanut asunnon Kivistöstä, mutta harmittelee palvelujen viipymistä. Palvelujen puuttuminen vaikuttaa hänen mukaansa myös alueen asuntojen arvoon. Pekka Tynell / Yle

– Enemmän palveluita tarvitaan, tämä on ihan tylsä paikka. Joudun hakemaan ostokset Myyrmäestä tai tuomaan keskustasta kotimatkalla. Olen ulkomaalainen ja ihmettelen, miksi kukaan täällä ei mene oikeuteen kaupunkia vastaan. Meille luvattiin palveluja, mutta mitään ei tule. Ranskassa tästä olisi jo tullut oikeuskäsittely. Esimerkiksi asuntojen hinnat riippuvat palveluista, ei ainoastaan juna-asemasta. Tällä hetkellä en enää maksaisi asunnosta niin paljon, koska palveluja on niin vähän.

Ilona Forsblom

Kivistössä tarjoilijana työskentelevä Ilona Forsblom kannattaisi kauppakeskuksen tuloa. Se toisi alueelle enemmän ihmisiä. Pekka Tynell / Yle

– Ihan kiva paikka tämä Kivistö on, löytyy peruspalvelut kuten kuppila ja kauppa. Kauppakeskus olisi hyvä saada, saisimme enemmän ihmisiä muuttamaan tänne. Olen ollut täällä töissä alkuvuodesta saakka. Kivistö on ihan mukava paikka, ihmiset tuntevat toisensa. Olin lomautettuna pari kuukautta koronatilanteen takia, joten oli mukava palata omaan työpaikkaan. Käyn töissä omalla autolla. Työnantajalla on meille omat pysäköintipaikat, joten minulla ei ole ollut ongelmia parkkialueista.

Tulevaisuudessa Kivistö on 30 000 asukkaan kaupunginosa

Vantaan kaupungin mukaan Kivistöön on tavoite saada nopealla aikataululla lisää palveluja. Syksyllä avautuu esimerkiksi lähikirjasto kerrostalon kivijalkatilaan, mutta kirjaston henkilökuntaa ei ole vielä palkattu.

Kivistön keskusta-alueella asuu tällä hetkellä noin 10 000 asukasta, koko Kivistön alueella 16 000. Vantaan kaupunki on suunnitellut Kivistöön lisäasutusta, joten määrä voi kohota jopa noin 30 000 asukkaaseen.

Monen asukkaan mukaan lähikauppa alkaa käydä pieneksi jo nyt.

Jami Kuivasmäki

Nykyisin kivistöläinen Jami Kuivasmäki kaipaa pikaisesti lisää palveluja asuinalueelleen. Hänen mukaan alueelta puuttuvat peruspalvelut kuten apteekki ja kohtuuhintainen ruokakauppa. Pekka Tynell / Yle

– Olen asunut täällä noin kaksi ja puoli vuotta. Tämä on keskeneräinen ja ei vaikuta valmistuvan. Eniten nyppii kauppakeskuksen puuttuminen ja peruspalveluiden puuttuminen, kuten apteekki ja Kela. Sen vuoksi täällä asuu paljon nuoria, koska ei tänne voi vanhemmat muuttaa peruspalveluiden puuttumisen takia. Itse käyn Myyrmäessä tai Martinlaaksossa, jos tarvitsen apteekkia, Kelaa tai lääkäripalveluja. Kuljen yleensä junalla tai autolla.

– Toivoisin kauppakeskukseen peruspalveluja, liikkeitä, apteekin, isomman päivittäistavarakaupan, että täällä olisi kilpailua. Lähikauppa on kallis, siellä on ryöstöhinnat.

Satu Ma

Satu Ma sekä lapset Jimmy ja Lily ulkoilevat paljon eri puolilla Kivistön asuinalueella. Pekka Tynell / Yle

– Muutimme tänne marraskuussa, alueena tämä on ihan kiva ja rauhallinen. Palveluita voisi olla enemmän, erityisesti olen kaivannut terveyspalveluita. Myös isompi kauppa olisi tärkeä saada. Se helpottaisi perheen arkea, kun kolmas lapsi syntyy pian. Kesän olemme vauvan syntymän jälkeen pitkälti täällä kotona Kivistössä.

Sara Mäenpää

Seinäjoelta Vantaalle muuttanut Sara Mäenpää viihtyy uudella asuinalueella, mutta kaipaa lisää palveluja. Pekka Tynell / Yle

– Olen asunut täällä vasta pari kuukautta, muutin Seinäjoelta. Oikein mukava paikka asua. Isompi kauppa olisi hyvä saada, tuo lähikauppa käy pieneksi, sillä täällä asuu niin paljon ihmisiä. Kirjasto olisi myös mukava saada lähemmäksi. Olen käyttänyt aika paljon koulun kirjastoa Tikkurilassa, mutta sinne on matkaa. Terveysasema on Martinlaaksossa ja isommat ostokset olen hakenut Myyrmäestä.

Pekka Rintala

Kivistön lähellä töissä käyvä Pekka Rintala ei näe tarvetta isolle kauppakeskuskselle Kivistöön. Hänen mielestään kauppakeskus Jumbo on niin lähellä, ettei ostovoima riitä. Pekka Tynell / Yle

– Tämä alue on muuttunut paljon, olen ollut töissä tässä lähellä 15 vuotta Åbyn yritysalueella. Nopeasti tämä on rakentunut, aiemmin tässä oli ihan tyhjää.

– Varmasti täällä tarvitaan palveluja lisää. Jos tämä on ainut ruokakauppa alueella, niin vähittäiskauppa saisi olla astetta suurempi tämän kokoiseen paikkaan. Suomessa asuu noin 5,5 miljoonaa ihmistä, joten ostovoima ei kasva kovin paljon. Liikaa tehdään isoja kauppakeskuksia. Jos teet kauppakeskuksen toisen viereen, niin se on vaan joltakin toiselta pois. Jumbo on niin lähellä, että itse en lähtisi rakennuttamaan tänne uutta ja jos olisin yrittäjä, en laittaisi liiketilaa tänne. Pelkään, ettei ostovoima riitä. Aika paljon kauppa siirtyy myös verkkoon. En liputa ison kauppakeskuksen puolesta.

Palveluja saa vielä odottaa Vantaan Kivistössä. Naapurustokaan ei ole ihan vielä valmis. Alueelle kaavaillaan lisärakentamista jopa 30 000 uudelle asukkaalle. Pekka Tynell / Yle

Vantaa kaavailee Kivistöön lähipalvelukeskusta

Kivistön palvelut ovat kutistuneet alkuperäisistä suunnitelmista rajusti. Kivistöön kaavailtiin jopa Tammiston kauppakeskus Jumboakin suurempaa kaupan keskittymää, mutta nyt ollaan päätymässä huomattavasti pienempään ostoskeskukseen. Nyt kaavailtu 2–3-kerroksinen lähipalvelukeskus olisi kooltaan maksimissaan 10 000–30 000 kerrosneliömetriä.

– Kivistön ongelmana on ollut unelma liian suuresta kauppakeskuksesta, joka on viime vuosina osoittautunut yhä epätodennäköisemmin toteutuvaksi. Se ongelma rauenneessa sopimuksessa oli pielessä NCC:n, HOK-Elannon ja Keskon kanssa, sanoo kaupunkiympäristön apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä Vantaan kaupungilta.

Lähipalvelukeskukseen tulisi päivittäisruokakauppoja, apteekki ja muita palveluja. Kaupunki toisi siihen terveys- ja sosiaalipalveluja, kirjaston ja nuorisotilat.

Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee palvelukeskuksen kilpailuehdotusta tiistaina. Vantaan virkamiesjohdon tavoitteena on saada kilpailun avaaminen kaupunginhallitukseen vielä ennen juhannusta.

Kivistön keskuksesta ovat kiinnostuneita kaupallisista toimijoista HOK-Elanto, K-ryhmä, Tokmanni ja Lidl, rakennusliikkeistä YIT ja Lehto sekä sijoittajista Nrep.

Uusi palvelukeskus nousee lähelle jo rakennettuja asuintaloja, joten julkisuudessa keskusteluissa ollut uhanalainen lahokaviosammal ei rajaa rakentamista, apulaiskaupunginjohtaja Penttilä sanoo.

– Vantaan kaupunki on maamme johtava lahokaviosammalkaupunki. Olemme tehneet koko kaupunkia koskevan selvityksen, jossa Vantaalta on löydetty voimakkaita esiintymiä. Sen vuoksi Kivistön asemakaavoitetuilla alueilla lahokaviosammal voi väistyä, koska sen siirtoistutus ei ole järkevää. Suojellaan sitten niitä parhaita paikkoja puistoina ja metsäisinä alueina lähellä Kivistöä, Penttilä toteaa.

Vantaan Kivistön yleisilme on keskeneräinen. Osa rakennuksista on valmiita, osa vielä tekeillä. Pekka Tynell / Yle

Lahokaviosammal ja muita harvinaisuuksia

Vantaalla lahokaviosammalen esiintymistä on selvitetty kattavimmin koko maassa. Kaupunki on teettänyt useana vuonna selvityksiä uhanalaisen sammalen esiintyvyydestä kaupungin alueilla. Vantaa on jättänyt muun muassa uusia suojelualuevarauksia yleiskaavaan.

Kuusivaltaisessa ympäristössä, kosteissa paikoissa ja pitkälle lahonneissa puissa viihtyvä lahokaviosammal on uhanalainen laji, eikä sitä voi selvitysten perusteella siirtää muualle.

– Uusimpien tutkimusten mukaan sammal ei ole ihan niin harvinainen kuin on luultu, mutta tietämys lajin esiintyvyydestä on vielä puutteellista, sanoo luontokartoittaja Olli Manninen.

Kyseistä sammalta kasvaa Etelä- ja Keski-Suomen lisäksi Keski-Euroopassa vuoristokuusimetsissä. Lisäksi muutamia havaintoja on tehty Venäjällä ja Pohjois-Amerikassa vastaavilla havumetsävyöhykkeillä, joihin Suomi kuuluu. Esiintymiä on kuitenkin tehty toistaiseksi hyvin vähän.

Uhanalainen lahokaviosammal on pieni, noin kynnen pään kokoinen, vain noin 1,5–2 senttimetriä korkea. Olli Manninen

Vantaalla lahokaviosammalta on löytynyt Kivistön alueen lisäksi myös Asolasta Rekolanmetsästä, Hakunilasta Ruukinpyörönpuiston alueelta, Rekolasta Elmon alueelta sekä Pohjois-Nikinmäestä Karppipuiston ja Siimapuiston alueilta. Vantaan kaupunki on kaavaillut kaikille näille alueille asutusta. Harvinaisen sammalen lisäksi alueilta on löytynyt myös muun muassa liito-oravia ja uhanalaisia kääpälajistoa.

Lue myös:

Kivistö laajenee kehäradan eteläpuolelle – uusia asuntoja 1500 ihmiselle

Suomeen on rakennettu ennätystahtiin uusia koteja – pian vauhti hiipuu, sillä rakennusluvat sukeltavat jo jyrkästi

"Perheellinen ihminen vain tarvitsee nykypäivänä auton" – Kaupungit haluavat vähentää yksityisautoilua, mutta parkkipaikkojen puute raastaa monia