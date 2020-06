Poliisi on jo tavannut al-Holin leiriltä tulleet naiset – Mitä naisille nyt tapahtuu? Näin poliisi vastasi 9 kiinnostavaan kysymykseen

Suomeen saapui sunnuntaina al-Holin leiriltä kolme naista ja heidän yhdeksän alle 10-vuotiasta lastaan.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) totesi tänään, että Suomen viranomaiset ovat avustaneet al-Holista paenneita perheitä Turkin rajan ylityksessä.

Haaviston mukaan matka al-Holin leiriltä on ollut hyvin vaarallinen, koska naiset ja lapset ovat kulkeneet sotatoimialueen läpi. Haavisto kertoi, että kaikilla perheillä on ollut oma reittinsä, ja he ovat lähteneet eri aikaan leiristä.

Suojelupoliisin viestintäasiantuntija Anni Lehtonen sanoo Ylelle, että suojelupoliisi tekee jokaisesta al-Holin leiriltä Suomeen palanneesta yksilöllisen arvioinnin mahdollisesta turvallisuusuhasta ja sen hallinnasta. Supo kertoo tekevänsä tiivistä yhteistyötä keskusrikospoliisin ja paikallispoliisien kanssa.

Yle esitti yhdeksän kysymystä keskusrikospoliisille.

Kysymyksiin vastaa keskusrikospoliisin rikostarkastaja Mika Ihaksinen.

1. Onko poliisi tavannut al-Holin leiriltä Suomeen palanneet naiset?

Hyvin lyhyesti tapasimme heidät eilen lentokentällä.

2. Mitä naiset kertoivat poliisille tässä kohtaamisessa?

Tästä minulla ei ole kommentoitavaa.

3. Sunnuntaina Suomeen saapui al-Holin leirillä olleet kolme äitiä ja yhdeksän heidän alle 10-vuotiasta lastaan. Missä he ovat tällä hetkellä?

En kommentoi sijaintia.

4. Milloin poliisi pääsee puhuttamaan naisia?

Poliisi pääsee aloittamaan puhuttamiset kahden viikon kuluessa.

Nyt tapahtuu muita toimia muiden viranomaisten toimista. Ja tässä on päällä myös korona-ajan vaatima eristys. Poliisi pääsee aloittamaan puhuttamiset kahden viikon kuluessa. Emme kuitenkaan välttämättä odota jokaisen kohdalla täsmälleen 14 vuorokautta, ennen kuin aloitamme kuulemiset. Joidenkin henkilöiden puhutteluja voidaan aloittaa aiemmin kuin muiden.

5. Mitä poliisin esiselvityksessä tapahtuu?

Esiselvittelyn aikana naisia kuullaan. Sen aikana ei voida tehdä pakkokeinoja. Poliisi ei voi ottaa kiinni henkilöitä.

Poliisi selvittää, ovatko nämä henkilöt syyllistyneet terrorismirikoksiin tai muihin rikoksiin sillä aikavälillä, kun he lähtivät ja palasivat Suomeen. Esiselvityksen jälkeen tehdään päätös, aloitetaanko varsinainen esitutkinta.

On muistettava, että nämä naiset eivät ole yhteismitallinen joukko. Tutkinta tarkoittaa jokaisen kohdalla yksilöllistä harkintaa. He ovat olleet siellä eri paikoissa, eri aikoina ja erilaisissa olosuhteissa, ja sillä on merkitystä.

6. Missä poliisi tekee naisten puhuttamiset?

Paikka tulee määräytymään henkilön sen hetkisen sijaintipaikan mukaan.

7. Eri puolilla Suomeako?

Luultavimmin niin.

8. Jos esitutkinta alkaa, mistä rikoksista naisia voitaisiin epäillä?

En lähde vielä tätä spekuloimaan. Jos henkilöä epäillään terrorismirikoksesta, siihen tarvitaan tutkintamääräys valtakunnansyyttäjäntoimistosta.

9. Onko poliisi kerännyt tietoa naisista, jotka ovat olleet al-Holin leirillä?

Siitä lähtien, kun he lähtivät Suomesta Isiksen alueelle, ja kun heidän henkilöllisyytensä on ollut tiedossa, poliisi on kerännyt heistä aineistoa. Tätä on kerätty juuri sitä varten, että kun he palaavat, niin sitten on tietoa.

Lue lisää:

Ulkoministeri Haavisto: Suomen viranomaiset ovat avustaneet al-Holista paenneita perheitä Turkin rajan ylityksessä

12 suomalaista on iltapäivällä palannut Al-Holin leiriltä Suomeen, mukana alle 10-vuotiaita lapsia – UM: Eivät ole vierastaistelijoita

Yle Syyriassa: Al-Holin naisista vain yksi ei halua palata Suomeen