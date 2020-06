Suomen ensimmäistä tubettajien kommuunia koetteli korona ja videotähden uupuminen – ”Tavoitteena 300 000 tilaajaa ja elämämme paras kesä”

Etelä-Hämeessä, Hattulan Pekolan kylässä on helmikuusta alkaen asunut seitsemän 20–24-vuotiasta nuorta aikuista isossa omakotitalossa. Talo on nimetty Meemitaloksi.

Kyseessä on Suomen ensimmäinen somevaikuttajien kommuuni. Vastaavanlaiset yhteisöasumiset ovat ulkomailla jo tuttuja Youtuben seuraajille.

Omakotitaloon muuttivat Niko Meuronen ja Santeri "Santtu" Hänninen sekä Ella Hautajärvi, Helmi Kantola, Katja Hiltunen, Veetu Vuori ja Mona Karttunen.

Idea talosta oli Nikon ja Santun, joiden suositulla NikojaSanttu-Youtube-kanavalla on 260 000 tilaajaa.

– Minulla ja Santulla on tavoitteena saada tänä vuonna 300 000 tilaajaa täyteen ja viettää elämämme paras kesä, listaa Niko Meuronen.

Niko Meuronen on tuonut taloon reksiviittavaraston, jotta videoille saadaan väriä ja vaihtelua. Dani Branthin / Yle

Santtu sairastui burnoutiin

Fanien parissa tunnettu kaksikko kutsui taloon viisi muuta tubettajaa. Hulppeassa, valmiiksi kalustetussa omakotitalossa on tilaa 400 neliötä, reilusti pihaa ja oma poreallas.

Kaikki tubettajat maksavat vuokraa omista huoneistaan. Talon väljiä asumisääntöjä laaditaan heimoneuvostossa.

Hyvin alkanut yhteistaival muuttui maaliskuun puolessa välissä koronakaranteeniksi. Vieraita ei taloon huolittu. Samalla myös Santeri "Santtu" Hänninen joutui sairaslomalle työuupumuksen takia.

Mieli ei enää kyennyt lepäämään, sillä tube-videoiden tekijän on vaikea erottaa työ ja vapaa-aika toisistaan. Ideointimylly käy yötä päivää.

– En voinut ikinä edes kuvitella, että minulle voisi tulla jotain burnoutia. Kyllä yllätti, kun se iski kirjaimellisesti vasten kasvoja, väsyneen näköinen Santeri Hänninen tunnustaa.

Santeri Hänninen neuvoo muita tubettajia videoiden leikkaamisessa ja tehosteiden lisäämisessä. Dani Branthin / Yle

Niko Hänninen odottaa Meemitalolle uutta alkua kesäkuussa. Kokoontumispykälien väljennyttyä myös talossa alkaa käydä vieraita. Hänninen muistelee, kuinka heillä oli Santun kanssa mahtava kesä vuonna 2015, kun kaksikko muutti viimeksi asumaan yhteen.

– Silloin meillä oli elämäni paras kesä. Nyt ollaan taas omakotitalossa ja toivotaan, että kesä olisi vieläkin parempi.

Konkarit neuvovat, mikä koukuttaa katsojia

Pekolassa tubettajina tunnetut nuoret tekevät nettiin videoita, joilla on satoja tuhansia seuraajia. Nikon ja Santun perässä tulee Mona Karttunen, joka on saanut kerättyä Mona Ilona -kanavalleen yli 110 000 tilaajaa. Videoita on syntynyt 12-vuotiaasta lähtien.

Talon ilopillereinä ja ahkerina fitness-naisina esiintyvät Ella Hautajärvi ja Helmi Kantola ovat hyvää tahtia lisänneet suosiotaan naispuolisten katsojien parissa, tilaajia heidän kanavallaan on 62 000.

Ella Hautajärvi (oik.) on yhdessä Helmi Kantolan kanssa ahkera kuntoilija. He käyttävät talon alakerrassa olevaa kuntosalia. Dani Branthin / Yle

Santtu ja Niko neuvovat muita kuvauskikoissa ja ennen kaikkea koostamisessa, jotta tuloksena syntyisi lähinnä nuoria katsojia naurattavia ja koukuttavia verkkovideoita.

– Tämä on lähtenyt yllättävän hyvin liikkeelle. Videoilla on paljon näyttökertoja, ja fanit ovat innoissaan. Meemitalolle on esimerkiksi tehty fanisivuja. Jengi on siis innoissaan kaikesta muustakin kuin vain meistä, kertoo Niko Meuronen.

Itsensä saa nolata, mutta ei mielellään toisia

Koronan takia videoita on kevään mittaan tehty paljolti talon oman väen kesken, jokainen kun voi vierailla toistensa videoilla.

Seitsemän tubettajan porukka hakee kommuuniasumisella toisistaan ideointitukea, energiaa ja intoa. Isommassa tiimissä hauskanpito on aina hauskempaa.

Sitä Meemitalossa riittää. Videoilla näkyy miten tubettaja tekevät toisilleen jekkuja ja toteuttavat haasteita. Mitä kreisimpi, sen parempi.

Tämä onnenpyörä on tärkeässä roolissa, kun videoilla käydään haastetaisteluita. Dani Branthin / Yle

Tosin rajat ne on tube-videoillakin.

– Annamme Nikon kanssa vinkkejä minkälaisia videoita kannattaa tehdä ja missä menee hyvän maun raja, mistä voi heittää läppää ja mistä ei, Santtu Hänninen selittää.

– Haluan antaa hyvää viihdettä yleisölle ja myös roolimallia. Vaikka me teemme tyhmiä asioita, niin me nolataan itsemme eikä muita, painottaa Niko Meuronen.

Muista pikkukuvan ja otsikon tärkeys

Jyväskylästä Meemitaloon on muuttanut kaksikko Veetu Vuori ja Katja Hiltunen. He ovat imeneet tietoa ja taitoa Youtube-videoiden teosta kevään ajan. Tulostakin on syntynyt, sillä molemmilla on nyt noin 17 000 tilaajaa.

– Pikkukuva, joka tulee tube-videon yhteyteen, on tosi tärkeä. Se herättää katsojan mielenkiinnon, ja myös otsikko on tärkeä, Veetu Vuori tietää.

Katja on petrannut kuvatun materiaalin leikkaamisessa, jotta katsojan mielenkiinto pysyy yllä.

– Editoinnissa pitää saada tunnin materiaalista koottua kaikista kiinnostavimmat pätkät lyhyeen videoon, Katja painottaa.

Veetu Vuori ja Katja Hiltunen tulivat taloon Jyväskylästä oppimaan tubevideoiden tekoa. Dani Branthin / Yle

Kilpailu videoiden katsojista on tubettajien kesken kovaa ja menestyksen mittari on tilaajien ja katsojien suuri määrä. Se taas houkuttelee sponsoreita, joilta on mahdollisuus saada rahaa.

Nyt kesäkuussa kavereillakin on lupa taas tulla vieraisille Meemitaloon. Sitä talon väki kaipaakin pitkän kevään jälkeen. Monet vierailijat varmasti päätyvät myös Meemitalon uusiin videoihin.

Uutta menoa toi jo viime viikonvaihteessa talon sisätiloihin koottu jättitrampoliini.