Alavuden entisen seurantalon syttymissyytä selvitetään – poliisi pyytää silminnäkijöiltä vihjeitä

Alavuden entisen nuorisoseurantalon syttymissyy on vielä hämärän peitossa. Parhaillaan on menossa palosyyntutkinta. Poliisi ei toistaiseksi epäile rikosta.

Sunnuntai-iltana palaneen talon rauniot syttyivät uudestaan palamaan maanantaina puolenpäivän aikoihin.

– Se on haitannut tutkintaa, toteaa viestintäpäällikkö Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitokselta.

Appelin mukaan talossa ei ollut sähköä, joten sähköistä tulipalo ei ole syttynyt.

– Palosyytutkinnassa selvitetään syttyikö luonnollisista syistä vai oliko muita syitä.

Poliisi toivoo myös yleisöltä vihjeitä. Jos talon lähettyvillä on nähty liikeellä ihmisiä tai muuta epäilyttävää, poliisi pyytää lähettämään viestiä siitä osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi (siirryt toiseen palveluun).

Omistaja epäilee tuhopolttoa

Kuortaneentiellä sijainnut entinen seurantalo tuhoutui täysin tulipalossa. Talo on ollut viime kesästä lähtien Riihon Käyttökone Oy:n omistuksessa.

– Se hankittiin ulosoton kautta lähinnä myyntitarkoituksessa. Suunnitelmissa oli remontoida talo varastokäyttöön, selvittää Terho Riiho.

Riiho sanoo, että suunnitelmat menivät nyt kokonaan uusiksi. Ennen omistajanvaihdosta kaksi vuotta kylmillään ollutta taloa ei ollut vakuutettu.

– Se oli tarkoitus vakuuttaa siinä vaiheessa, kun remontti käynnistyy.

Viime aikoina talo on ollut vain varastokäytössä. Palossa tuhoutui talon lisäksi jonkin verran Riihon itsensä ja hänen sukulaisensa irtaimistoa.

Riiho pitää varmana, että talo ei ole syttynyt mistään luonnollisesta syystä.

– Siellä on ollut joku porukka sisällä ja tulitikkuja on käytetty. Joko talo on sytytetty tahallaan tai sitten se on syttynyt vahingossa, pohtii Riiho.

Palomiehillä riitti töitä savuavilla raunioilla vielä maanantaina iltapäivällä. Tuomo Rintamaa / Yle

