Helleraja rikki Satakunnassa, huomenna lämpimintä Lapissa – meteorologi: sää jakautunut rajusti idän ja lännen välillä

Suomi on sään puolesta jakautunut rajusti kahtia. Antti Aimo-Koivosto / Lehtikuva

Loppuviikko on meteorologin mukaan epävakaisempi.

Helleraja rikkoutui ensimmäistä kertaa tänä vuonna tänään maanantaina Kankaanpään Niinisalossa Satakunnassa, jossa mitattiin ennen iltapäivä yhtä 25,1 astetta, kertoo Ilmatieteen laitos. Tämän jälkeenkin lämpötila on kohonnut 25,6 asteeseen.

Helleraja on rikkoitunut ensi kertaa tänä vuonna! Kankaanpää Niinisalo lentokenttä 25,1 °C klo 12:40 😎☀️ #helle #kesäkuu — Ilmatieteen laitos (@meteorologit) 1. kesäkuuta 2020

Ylen meteorologi Anniina Valtosen mukaan myös Lapissa on mitattu reilusti yli 20 lämpöasteen lukemia ja Lapissa helleraja voi vielä maanantaina ylittyä. Hänen mukaansa Suomi on sään puolesta jakautunut rajusti kahtia: lännessä on lämpimintä ja itäosassa maata huomattavasti viileämpää.

– Kylmintä on tänään maan kaakkoisosassa, jossa lämpötila jää 10–14 asteeseen, sanoo Valtonen.

Hänen mukaansa Lappi on huomenna tiistaina ennusteen perusteella Suomen lämpimin paikka. Lämpötila kohonnee maan pohjoisosassa 20–25 asteeseen.

– Idässä lämpötila noussee 16 asteeseen ja muualla maassa ollaan 20 asteen tienoilla.

Loppuviikko sen sijaan vaikuttaa epävakaisemmalta. Valtosen mukaan lämpötila on yleisesti 20 asteen molemmin puolin, mutta sateen sattuessa kohdalle, lämpötila laskee selvästi.

