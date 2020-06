Näin ensimmäiset museot avautuivat, asiakkaat iloitsivat: "Ihanaa päästä ihmisten ilmoille"

Kuukausien koronatauon jälkeen museot ja galleriat voivat jälleen avata ovensa yleisölle.

Helsinkiläinen Tuula Miettinen kiiruhti taidemuseo Amos Rexiin heti ensimmäisten joukossa.

– Lähdin heti kun pystyin. Käyn museoissa paljon muutenkin ja minulla on museokortti.

Miettinen tuli katsomaan Generation 2020-näyttelyä, joka esittelee yli 80 nuoren taiteilijan teoksia.

– Olen nähnyt tämän aikaisemminkin, mutta tulin uudestaan. Huomenna menen Kiasmaan, hän sanoo.

Myös helsinkiläinen Maiju Falenius on ahkera museoissa kävijä.

– Olen ollut maaliskuun puolesta välistä lomautettuna, joten oli ihanaa päästä ihmisten ilmoille, hän toteaa.

Amos Rexin työntekijät Iia Palovaara ja Elsa Hessle käyttävät koronaviruksen takia suojamaskeja. Jyrki Lyytikkä / Yle

Museoihin ei jonoja eikä tungosta

Koska suurin osa museoista on normaalisti kiinni maanantaisin, vain osa aukesi tänään.

Amos Rex ja Suomen kansallismuseo olivat ensimmäisten joukossa. Vielä tänään maanantaina kummassakaan ei ollut ruuhkaa.

Kansallismuseon ylijohtaja Elina Anttila kertoo, että heidän ensimmäiset asiakkaansa olivat juuri aloittaneet kesälomansa ja ehtineet jo kaivata museon avautumista.

– Onneksi saatiin museot auki, Anttila sanoo.

Hänen mielestään pitkittyneessä koronatauossa on ollut se hyvä puoli, että nyt huomataan, miten tärkeitä paikkoja museot ovat.

– Uskon, että tauko on vaikuttanut kulttuuripalveluiden arvostamiseen. Huomataan, miten ne ravitsevat mieltä. Museot voivat tarjota kaivatun vaihtelun ja virkistyksen elämään.

Anna oli maanantaina Kansallismuseon ensimmäinen asiakas. Jyrki Lyytikkä / Yle

Vaikka Kansallismuseossa oli vielä päivällä rauhallista, Elina Anttila luottaa, että kesällä museot täyttyvät kotimaan matkailijoista.

– Kun ulkomaille matkustamisen vaihtoehto puuttuu, liikutaan kotimaassa. Monesti matkustuskohteita valitaan sen mukaan, että paikkakunnalla on kiinnostavia museoita.

Kansallismuseossa henkilökunnan ja museovieraiden välissä lipunmyyntitiskillä on turvalasi. Jyrki Lyytikkä / Yle

Museon henkilökunnalla ilon päivä

Yleisöpalvelupäällikkö Jari Harju oli vastaanottamassa ensimmäisiä museovieraita Helsingin kaupunginmuseossa aamupäivällä.

Suurin osa tulijoista oli nuoria aikuisia. Jonoa museoon ei ollut. Harju uskoo, että loppuviikosta tulee olemaan vilkkaampaa.

Esillä on näyttely Kaupunkiruokaa.

– Luulen, että osa on todella odottanut museoiden avautumista. Sitten on niitä, jotka seuraavat tilannetta muutaman päivän ja tulevat museoon, kun kuulevat, ettei tarvitse pelätä ryysistä.

Jari Harju muistuttaa, että tilanne on uusi myös henkilökunnalle.

– Voi olla, että kun päivä on pulkassa, nostamme henkilökunnan kanssa maljan. Tätä päivää on odotettu kauan.

Älä tule sairaana

Kaikki museot muistuttavat asiakkaitaan, että niissä huolehditaan nyt erityisen tarkkaan yleisön turvallisuudesta.

Museoissa on tehty useita järjestelyjä, ettei koronavirus leviäisi. Yleisöä päästetään sisälle rajoitetusti, kulkureittejä on suunniteltu uusiksi, lippuluukuille rakennettu turvalaseja, käytössä on käsidesipulloja.

Pääsylippu kannustetaan ostamaan jo ennakkoon netistä. Lisäksi vieraita muistutetaan, ettei näyttelyihin saa tulla sairaana.

Löydät ohjeet turvalliseen museovierailuun täältä (siirryt toiseen palveluun).

Kansallismuseossa muistettiin noudattaa turvavälejä. Jyrki Lyytikkä / Yle

Valttina museon syrjäinen sijainti

Korona-aikana voi museo kerrankin hyötyä siitä, ettei se sijaitse ruuhka-Suomen vilkkaimmalla paikalla.

Tänään avanneet Serlachius-museot Mäntässä ovat ottaneet sen valtikseen. Nettisivuillaan ne muistuttavat sijaitsevansa isojen asutuskeskusten ulkopuolella ja eristäytynyt sijainti on suojannut museoita virukselta.

– Meillä on useita rakennuksia ja monia erilaisia tiloja sekä laajat puistoalueet, joten vieraamme hajaantuvat luonnostaan laajalle alueelle, eikä ruuhkia pääse syntymään, museosta muistutetaan.

Helsingin keskustakirjasto Oodissa istumapaikkoja on vähennetty, jotta väljyys säilyisi. Jyrki Lyytikkä / Yle

Kirjastoissa voi jälleen hengailla

Myös kirjastot ovat palailemassa normaaliaikaan. Kirjojen lainaaminen on ollut mahdollista jo muutaman viikon, mutta nyt niissä voi jälleen viettää aikaa, lukea lehtiä, opiskella ja työskennellä.

Helsingissä keskustakirjasto Oodissa on jo melkein kaikki tilat asiakkaiden käytössä. Kirjastossa voi jälleen käyttää asiakastietokoneita, tulostaa, kopioida ja skannata.

Oodin johtaja Anna-Maria Soininvaara kertoo, että kirjastossa on tänään ollut leppoisa tunnelma eikä tungosta.

– On todella lohdullista ja hienoa, kun jälleen palataan normaaliin. Se on yksi askel eteenpäin.

– Kirjasto ei ole mitään ilman asiakkaita ja iloitsen, kun nyt voimme palvella asiakkaita, Soininvaara jatkaa.

Jouka oli isänsä kanssa lainaamassa kirjoja Oodissa. Jyrki Lyytikkä / Yle

Kirjaston henkilökunta ja vartijat pitävän huolen, ettei ihmisiä keräänny liian tiiviisiin porukoihin.

– Onneksi Oodi on niin iso, että kävijät hajaantuvat tasaisesti eri puolille kirjastoa.

Lue tästä , miten kirjastossa huolehditaan asiakkaista.

Ennen museokierrokselle lähtemistä kannattaa tarkistaa niiden aukioloaika, että ei tee turhaa reissua.

Esimerkiksi Helsingissä Ateneumin taidemuseon ja Nykytaiteen museo Kiasman näyttelyihin pääsee huomisesta alkaen. Ne ovat olleet koronaepidemian takia suljettuina valtioneuvoston maaliskuisen linjauksen mukaisesti.

Myös kirjastojen palveluissa voi olla rajoituksia.

