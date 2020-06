Matkailijat katosivat Ahvenanmaalta – nyt odotetaan kotimaanmatkailijoiden löytävän saarimaakunnan

Pari kuukautta miltei suljettuna ollut Maarianhaminan satama heräsi eloon toukokuun viime päivinä. Viking Linen ja Tallink Siljan alukset olivat matkustusrajoitusten takia poikenneet vain Långnäsin satamassa itäisellä Ahvenanmaalla.

Turku–Tukholma-linjalla liikennöi keväällä vain osa aluksista kuljettamassa rahtia. Matkustajia ei juurikaan ollut. Nyt suosituksia on hieman helpotettu, mutta edelleen ruotsinlaivoille otetaan vain puolet sallitusta matkustajimäärästä.

Laivayhtiöt ovat lomauttaneet henkilöstöään ja alukset toimivat minimimiehityksellä, koska alusten useimmat ravintolat ovat kiinni eikä viihdepalveluita ole tarjolla.

Kun koronapandemia iski, niin matkailijat peruivat kokousmatkansa ja luokkaretkensä Ahvenanmaalle. Keväällä mökkivuokraajien määrä on ollut tavanomaista pienempi, kun osa kalastusmatkailijoista on jättänyt saarimaakunnan vedet.

Maarianhaminan satamassa on ollut hiljaista matkustusrajoitusten aikana. Markku Sandell / Yle

Miten käy kesäsesongin?

Visit Ålandin toimitusjohtaja Lotta Berner Sjölund kertoo matkailijoiden kyselyjen lisääntyneen viime aikoina. Ruotsalaisturisteja ei kuitenkaan ole odotettavissa ainakaan ennen heinäkuun puoliväliä matkustusrajoitusten takia.

Ruotsalaismatkailijoiden tuloon suhtaudutaan myös hieman epäillen. Tihein koronatartuntojen alue naapurimaassa on Tukholman seudulla, mistä Ahvenanmaalle saapuu yleensä runsaasti väkeä.

– Kesä on maakunnan matkailuyrittäjille todella tärkeä. Silloin tehdään yleensä 75 prosenttia liikevaihdosta, toimitusjohtaja sanoo.

Autolautoilla on toistaiseksi ollut hiljaista, kun matkustajaliikenne on ollut vähäistä rajoitusten takia. Lassi Lähteenmäki / Yle

Ahvenanmaan länsirannikolla Eckerössä matkailuyritystä pyörittävä Janina Lindström vahvistaa kesän merkityksen. Hän ei kuitenkaan vielä ole palkannut kesätyöntekijöitä eikä avannut ravintolaa epäselvän tilanteen takia.

– Loppukesä näyttää aika hyvältä vielä, koska monet ehkä uskovat, että korona lähtee pois, naurahtaa Lindström.

Uskaltavatko suomalaiset matkustaa?

Monen maakunnan yrittäjän tapaan Janina Lindström toivoo suomalaisten matkailijoiden löytävän nyt Ahvenanmaan. Heidän lukumääränsä on kasvanut vuosi vuodelta, mutta tästä vuodesta ei vielä tiedä kukaan.

– Jos juhannuksen jälkeen alkavan muutaman viikon kestävän huippusesongin aikana ei tule väkeä, niin se on kyllä huono juttu, Janina Lindström mietti.

Maarianhaminan katukuva vilkastuu kesällä, kun turistit tulevat. Lassi Lähteenmäki / Yle

Kastelholman linnan liepeillä Smakbyn ravintolaa ja matkailuryritystä pyörittävä kokki Michael Björklund on tuttu muun muassa Strömsö-tv-ohjelmasta. Hän pyörittelee päätään, kun kysyy kevään aiheuttamista tappioista.

– Jättestora förluster! On vaikea sanoa vielä millaiset vahingot tästä syntyivät. Yritämme selviytyä jotenkin, niin kuin kaikki Manner-Suomen kollegat, mutta on tämä rankkaa, Björklund huokaa.

Hän suree myös kesätyöpaikkojen katoamista koronapandemian myötä. Moni nuori ravintola- tai matkailualalle aikova jäi nyt ilman töitä. Björklund valmistautuukin nyt jo ensi kesään, jolloin maailma on ehkä palannut entiselleen.

Ruotsalaisturistien tuloon hän suhtautuu varautuneesti, koska Suomella ja Ruotsilla on ollut niin erilainen linja koronapandemian hoitamisessa.

– Ei ehkä pidä sekoittaa näitä kahta linjaa täällä. Siitä voi tulla turhan työlästä silloin, Michael Björklund arvioi.

Vain muutama koronatartunta

Ahvenanmaa on välttynyt toistaiseksi laajoilta tartunnoilta. Toukokuun loppuun menessä oli havaittu 13 tartuntaa, kun testattuja oli noin tuhat. Maakunnassa on noin 30 000 asukasta.

Ahvenanmaalla moni työskentelee matkailualalla. Työntekijöistä on nyt suurin osa lomautettuna, Visit Ålandin toimitusjohtaja Lotta Berner Sjölund kertoo. Markku Sandell / Yle

Matkailujohtaja Lotta Berner Sjölund kertoo yritysten varautuneen turvaamaan matkailijoiden turvallisuuden ja tartuntojen välttämisen. Suuret tapahtumat on Ahvenanmaallakin peruttu ja osa siirretty myöhäisemmäksi.

– Matkailu on Ahvenanmaalle yhtä tärkeä kuin Etelä-Euroopan maille ja huomattavasti merkittävämpi kuin muulle Suomelle, Berner Sjölund toteaa.

Joka viides yksityisellä puolella työskentelevä ahvenanmaalainen saa leipänsä matkailuelinkeinosta. Korona on iskenyt tähän toimintaan rajusti ja suuri osa työntekijöistä on ollut lomautettuna.

Nyt kesän odotetaan tuovan helpotusta yritysten ja työntekijöiden ahdinkoon. Suomalaiset voivat matkustaa kotimaanmatkoilla myös Ahvenanmaalle, sillä matkustusrajoituksia ei ole. On silti epäselvää, miten ihmisten liikkumisinto voittaa nyt tartuntapelon.

– Ruotsalaisturisteja on yleensä puolet, mutta tuskin he lähtevät liikkeelle. Siellä on kehotettu rajoittamaan matkustelua heinäkuun puoliväliin asti, Visit Ålandin toimitusjohtaja toteaa.

Ahvenanmaan matkailutilasto Ahvenanmaalle matkustaa vuosittain 2,1 miljoonaa ihmistä. Heistä suurin osa astuu maihin. Loput noin 500 000 henkilöä jatkaa risteilyä. Yöpymisiä on yhteensä 1,78 miljoonaa, joista suuri osa asuu omassa mökissä, perheen tai ystävien luona. Loput 530 000 kaupallista yöpymistä sijoittuvat hotelleihin, mökkeihin,venesatamiin, campingalueille, BnB- ja AirBnB-kohteisiin. Yöpyneistä matkailijoista on 47% suomalaisia ja 39% ruotsalaisia. Loput ovat muualta ulkomailta: Saksa n. 3%, Viro 1%, Venäjä 1% ja Latviasta 1%, muut Pohjoismaat. Lähde:: Visit Åland

Hän odottaa ainakin suomalaisten veneilijöiden saapuvan kesäpurjehduksillaan Ahvenanmaalle. Maarianhaminan itäsatamassa on yleensä kesäisin melkoinen vilske.

– Varmaan pidennetään sesonkia syksyyn ainakin hotellien ja mökkien osalta, mutta kyllä kesäsesonki on meille todella tärkeä, Lotta Berner Sjölund sanoo.

Kukaan ei kuitenkaan vielä pysty ennustamaan, millainen matkailukesä Ahvenanmaalle saadaan.

