Kainuun sotejohdon luottamuksen puntarointi halvaantui kolmeksi kuukaudeksi – etäyhteydet olivat valtuutetuille liian iso haaste

Kainuun soten johtajan ja hallituksen luottamus joutuvat arvioitavaksi, mutta se on koronakeväänä vienyt tavallista enemmän aikaa. Arkistokuva Kainuun uudesta sairaalasta. Timo Sihvonen / Yle

Kainuun soten päätöksenteko on ollut käytännössä halvaantuneena kolme kuukautta. Kevään aikana ei ole voitu kokoontua etänä, koska valtuutetuilla ei ole digitaitoja ja moni kuuluu riskiryhmään.

Kainuun soten jäsenkunnat ilmaisivat epäluottamuksen Kainuun soten johtoa ja erityisesti sote-kuntayhtymän johtaja Maire Ahopeltoa kohtaan jo viime syksynä.

Kainuun sote-kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto. Elisa Kinnunen / Yle

Luottamuspulaan liittyen päätöksiä piti tehdä yhtymävaltuuston kokouksessa toukokuussa, mutta koronaepidemia muutti suunnitelmia.

Kuntaliiton sosiaali- ja terveysasioista vastaava johtaja Tarja Myllärin mukaan edellä kuvattu tilanne ei ole mitenkään tavaton.

– Tämä digiloikka yllätti kaikki, sillä normaalioloissa ei ole tarvinnut kiinnittää huomiota digiasioihin. Osa kunnista oli varautunut sähköisiin kokouksiin, osa ei.

Myllärin mukaan osassa Suomen kunnissa on istuttu kokouksissa huolehtien turvaväleistä.

Kunta on voinut itse päättää, ottaako se käyttöön sähköisiä kokouksia tai sähköistä päätöksentekoa. Kunnan on kuitenkin pitänyt hallintosäännöissä varautua sähköisen kokouksen mahdollisuuteen (siirryt toiseen palveluun) (Kuntaliitto).

– Monessa kunnassa se ei ole ollut mahdollista, ja hallintosääntöä on jouduttu muuttamaan, Mylläri kertoo.

Koronakevät on ollut näytönpaikka

Digitaitoja on Kainuussa nyt harjoiteltu, ja luottamuspulasta on tarkoitus kokoontua päättämään 17. kesäkuuta niin sanotulla hybridimallilla. Valtuuston jäsenet on samassa tilassa fyysisesti, mutta virkamiehet etäyhteydellä.

– Koronakevät on ollut erittäin hyvä harjoitus. Yhteisiä Skype-kokouksia on järjestetty, ja ne ovat toimineet pääsääntöisesti hyvin. Tästä pitää ottaa hyvät puolet mukaan, kun sote-keskuksia ja palveluverkkosuunnittelua lähdetään kunnolla tekemään, sanoo Kainuun soten yhtymävaltuuston puheenjohtaja Osmo Polvinen.

Polvinen kokee, että vanhojen kokouskäytäntöjen tulisi olla myös mukana, jotta ihmiset voivat tavata kasvotusten.

Sotejohdon luottamuskysymys on ollut koronan aikana taka-alalla, eikä siitä ole Polvisen mukaan keskusteltu. Valtuuston puheenjohtaja ei usko, että siitä oli haittaa, koska hänelle sellaista viestiä ei ole tullut.

Polvinen kuitenkin myöntää, että poikkeuksellinen kevät on ollut soten johdolle osaltaan näytönpaikka.

Kainuun soten yhtymävaltuuston puheenjohtaja Osmo Polvinen uskoo, että sähköinen päätöksenteko voidaan oppia Kainuun sotessa.

Digitaitojen uupumisen lisäksi, luottamuspula kunnissa ei ole mitenkään poikkeuksellista.

– Enemmän näitä on kunnissa, ei niinkään kuntayhtymissä. Viime vuosina niitä on ollut useita, kertoo Kuntaliiton sosiaali- ja terveysasioista vastaava johtaja Tarja Mylläri.

Luottamuspula voi kummuta vaikkapa yksittäisen henkilön vuorovaikutuskyvyn puutteesta, mutta myös kunnan heikko talous voi henkilöityä esimerkiksi kunnanjohtajaan.

Kainuussa luottamuspulan taustalla on pidempiaikainen epäluottamus sotejohdon kykyyn saada muutoksia aikaan Kainuun soten toiminnassa.