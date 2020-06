Hallitukselta ei vieläkään linjausta thaimaalaisista marjanpoimijoista – maatilojen EU:n ulkopuolisten työntekijöiden määrä tuplataan

Hallitus ei ole saanut vieläkään linjattua thaimaalaisten marjanpoimijoiden pääsystä Suomeen.

Linjausta odotettiin jo viime viikon keskiviikkona, mutta pääministerin sairausloman vuoksi neuvottelu siirrettiin perjantaille. Linjausta ei ole kuitenkaan saatu tehtyä vieläkään.

– Myös maanantain neuvottelu peruuntui, kertoo hallitusneuvos Olli Sorainen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Soraisen mukaan myöskään Thaimaan päässä ei ole tehty lopullista päätöstä siitä, päästetäänkö poimijoita lähtemään.

Koronatilanne Thaimaassa on kuitenkin hyvä.

– Tartuntojen määrä on pieni, mutta väestömäärään nähden testejä on tehty vähän. Toisaalta Thaimaassa liikkuvuutta on rajoitettu tiukasti ja kättely ei kuulu thaimaalaiseen kulttuuriin, Sorainen kuvaa.

Marjayrityksille tämä tarkoittaa sitä, että odotus jatkuu.

Pohjoismaiden suurimman marjantuottajan, lappilaisen Polarica-konsernin toimitusjohtaja Jukka Kristo on sanonut, että ilman ulkomaalaisia poimijoita kotimaiset marjat jäävät suureksi osaksi metsiin.

Viime vuonna Thaimaasta sai tulla Suomeen 2 500 poimijaa. Ennen koronaa tämän vuoden kiintiöksi nostettiin 3 000.

Maa- ja puutarhatiloille on luvassa työntekijöitä

Sen sijaan maa- ja puutarhatilojen kausityöntekijöistä hallitus sai valmiiksi linjauksensa perjantaina.

EU:n ulkopuolisten kausityöntekijöiden enimmäismäärä kaksinkertaistettiin. Heitä voi tulla maahan enintään 9 000.

He pääsevät maahan, jos sekä maahan pääsyyn että työntekoon liittyvät lupa-asiat ovat kunnossa ja työntekijällä on työnantajan perustelulomake maahantulon välttämättömyydestä.

Maahanmuuttovirasto päättää ja käsittelee pääosan kausityöntekijöiden lupa-asioista. Lopullisen päätöksen maahan pääsystä tekee kuitenkin rajavartiolaitos.

Maahan pääsyn edellytyksenä on edelleen 14 vuorokauden karanteeninomaisten olosuhteiden järjestäminen.

Ulkomaisten työntekijöiden lisäksi tilat tarvitsevat myös useita tuhansia kotimaisia työntekijöitä. Töitä voi hakea esimerkiksi te-toimistojen sivuilta.

