Suomeen palanneen Minnan isä: “Pari viikkoa sitten ovat käsittääkseni paenneet al-Holista”

Yksi Suomeen palanneista Isis-leirin naisista on Ylen aiemmin haastattelema Minna. Isä uskoo tapaavansa hänet jo reilun viikon päästä.

Minnan isä on iloinen siitä, että hänen tyttärensä on palannut Suomeen yli seitsemän ja puolen vuoden jälkeen.

Niin paljon aikaa on kulunut syksystä 2012, kun tytär yllättäen lähti Syyrian Aleppoon. Se oli ennen terrorijärjestö Isisin nousua ja niin kutsutun kalifaatin perustamista.

Minnasta emme käytä oikeaa nimeä turvallisuussyistä.

Ylen puhelimitse haastattelema isä uskoo, että hän voi reilun viikon kuluttua päästä tapaamaan tytärtään ja Syyriassa syntyneitä lapsenlapsiaan. Heitä hän ei ole ikinä tavannut.

Minna on yksi naisista, joita Yle on haastatellut al-Holin leirissä Koillis-Syyriassa. Hän oli naimisissa kansainvälisesti tunnetun Isis-terroristin, Nero Saraivan kanssa.

Al-Holin leirissä oli kaikkiaan yksitoista suomalaista naista ja kolmisenkymmentä lasta. Naiset ovat kaikki olleet naimisissa Isis-taistelijoiden kanssa ja eläneet terrorijärjestön kalifaatissa Syyriassa.

Sunnuntaina kolme naisista ja heidän yhdeksän lastaan saapuivat Suomeen. Heille oli myönnetty matkustusasiakirjoja Suomen konsulaatista Turkissa.

Perheet palasivat Suomeen reittilennolla. Ulkoministeriön mukaan he joutuvat maksamaan palautuksen kulut jälkikäteen.

Jopa suihku oli outo asia

Minnan isä kertoo Ylelle puhelimitse, ettei hän tunne kaikkia yksityiskohtia siitä, miten tytär pääsi pois al-Holin leiristä.

Selvää on, ettei hyvin syrjäisessä paikassa olevasta leiristä pääse pakoon ilman avustusta. Kun al-Holin -leiristä on aiemmin paettu, on käytetty salakuljettajia.

Isä arvioi, että tytär pakeni lapsineen leiristä noin kaksi viikkoa sitten.

Ennen rajanylitystä Turkkiin he olivat oleskelleet asunnossa Syyriassa. Isä ja tytär onnistuivat viestittelemään muutaman kerran pakomatkan aikana.

Hän kertoo, että Minnan alle kouluikäiset lapset olivat olleet ihmeissään nähdessään suihkun.

– Hiukan olivat kuulemma olleet peloissaan, mutta vähän ajan päästä nauttineet suihkusta, isä kertoo Ylelle.

Suomalaisnaisia haastateltiin leiristä vastaavien kurdijoukkojen vaatimuksesta kontissa leirin ulkopuolella. Antti Kuronen / Yle

Osa lähti jo viikkoja sitten al-Holista

Ulkoministeriön tiedotteessa kerrotaan, että Suomeen saapuneet kolme naista ovat paenneet al-Holin leiristä eri aikoina (siirryt toiseen palveluun).

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan osa naisista on lähtenyt jo viikkoja sitten al-Holista. Kaikki ovat käyttäneet omia reittejään Turkin rajalle.

Suomen viranomaiset ovat Haaviston mukaan avustaneet perheitä Turkin rajan ylityksessä ja Turkissa heille on tehty normaalit matkustusasiakirjat. Turkin viranomaisten kanssa on tehty läheistä yhteistyötä.

Leirin vartiointi ei ole aukotonta

Suomalaisnaiset ja -lapset elävät al-Holin suljetussa osassa yhdessä parinkymmenen tuhannen muun ihmisen kanssa. He ovat kaikki Isis-terroristien entisiä perheenjäseniä.

Koillis-Syyrian kurdeista, arabeista ja kristityistä koostuva SDF-armeija vastaa leirin vartioinnista. Sen aseelliset vartijat ja aluetta ympäröivä aita estävät paot leiristä.

Vartijoiden resurssit ovat silti hyvin rajalliset. Aidan läpi ei ole mahdoton livahtaa öisin. Pakoa yrittävän ongelmaksi muodostuukin, miten päästä siitä eteenpäin.

Al-Hol sijaitsee hyvin syrjäisessä paikassa ja Koillis-Syyrian kurdialueella on paljon tarkastuspisteitä maanteillä. Moni al-Holista pakoon pyrkineistä on nopeasti saatu kiinni.

Koillis-Syyriassa asuva Ylen yhteyshenkilö ei ole viime viikkoina nähnyt raportteja pakoyrityksistä al-Holin leiristä.

Lapset hakevat lounasta ruoanjakelupisteestä al-Holin leirissä Koillis-Syyriassa tammikuussa. Öisin lämpötila laskee lähelle nollaa. Antti Kuronen / Yle

Pakoja ollut aiemmin

Isis-asiantuntija Anne Speckhard kirjoittaa the Daily Beast -verkkojulkaisussa (siirryt toiseen palveluun), että al-Holista on onnistuttu pakenemaan viime kuukausina muun muassa lahjomalla vartijoita ja käyttämällä salakuljettajia.

Speckhardin mukaan Euroopassa on myös paljastettu muutama verkkosivusto, joiden kautta al-Holissa olevat naiset ovat keränneet rahaa leiristä pakenemiseen. Speckhard arvioi salakuljetuksen maksavan useita tuhansia euroja.

