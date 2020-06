Perussuomalaiset epäilee, että ulkoministeriö on auttanut Suomeen saapuneet pakoon al-Holilta – Halla-aho vaatii lasten huostaanottoa

Halla-aho pitää ilmeisenä, että naisia on autettu lähtemään al-Holin leiristä.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho epäilee, että Suomi on tavalla tai toisella auttanut Suomeen saapuneet kolme naista lapsineen ulos al-Holin leiriltä.

– Pidän hyvin epäuskottavana ja epätodennäköisenä että nämä ihmiset olisivat päässeet omin avuin leiriltä ulos. Pitäisin todennäköisenä, että ulkoministeriöllä on ollut rooli siinä, että nämä ihmiset on saatu Suomeen ja sitä pidämme erittäin tuomittavana, Halla-aho sanoi Ylen haastattelussa.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) sanoi maanantaina iltapäivällä, että Suomeen palanneet ovat poistuneet syyrialaiselta leiriltä omia reittejään, eikä hänellä ole tarkkaa tietoa, miten naiset ovat päässeet Turkin rajalle.

Haaviston mukaan Suomi auttoi naiset ja lapset kuitenkin Turkin rajan yli ja Turkissa heille on laadittu matkustusasiakirjat Suomeen siirtymiseksi.

– On mielestäni täysin selvää että heidät on ostettu tai muulla tavoin neuvoteltu ulos leiriltä ja sen jälkeen autettu Turkkiin. Tämä perustuu yleiseen järkeilyyn, Halla-aho sanoo.

Halla-ahon mukaan Haaviston johtamassa ulkoministeriössä ja Maria Ohisalon (vihr.) johtamassa sisäministeriössä on syksystä lähtien näkynyt voimakas tahtotila saada kaikki al-Holin leirillä olleet Suomeen.

– Pidän jopa mahdollisena, että tämä on jonkinlainen koepallo, jolla katsellaan minkälaisia ovat yleisön reaktiot ja poliittiset reaktiot. Sen pohjalta sitten mahdollisesti pyritään edistämään myös vielä leirillä olevien ihmisten palaamista Suomeen.

Halla-aho: Lapset pitäisi ottaa huostaan

Perussuomalaisten puheenjohtaja katsoo, että leiriltä palanneet naiset muodostavat selvän uhan suomalaisten turvallisuudelle.

– Täytyy huomioida se, että nämä naiset ovat osallistuneet erittäin väkivaltaisen, brutaalin ja primitiivisen järjestön toimintaan. Islamistit ovat hyvin verkostoituneita länsimaissa ja myös Suomessa ja tällainen verkostoituminen ja islamistinen myrkynkylvö luo pohjaa tulevaisuuden tragedioille, Halla-aho sanoo.

Halla-aho sanoo Suomeen palanneiden lasten olevan tilanteeseen syyttömiä ja että heidän pitäisi ottaa huostaan.

– Mielestäni ensimmäinen asia, joka tässä tilanteessa pitäisi tehdä, on näiden lasten huostaan ottaminen vanhemmiltaan, jotka mitä ilmeisimmin ovat täysin epäkelpoja vanhemman tehtävään.

Halla-aho vaatii myös eduskunnalle täyttä selvitystä tapahtumien kulusta.

– Toivon että eduskunta saa ainakin jälkikäteen hyvin yksityiskohtaista tietoa siitä, mikä on ollut ulkoministeriön ja viranomaisten rooli näiden ihmisten saamiseksi ulos leiriltä ja mitä aiotaan näiden ihmisten Suomeen palattua tehdä sen eteen, että he eivät pystyisi jatkamaan omaa radikaali-islamistista toimintaansa.

Kokoomuksen Orpo vaatii hallitukselta avoimuutta

Kokoomuksen puheenjohtajalle Petteri Orpolle tieto suomalaisten paluusta leiriltä tuli yllätyksenä.

Hallituksen toiminnan arvioiminen vaatii Orpon mielestä lisää tietoa siitä, miten ihmiset ovat lähteneet leiriltä ja miten heitä on autettu palaamaan Suomeen.

– Taustalla on viime syksyn huono toiminta, jossa jäi olo, että asioita ei kerrottu avoimesti ja salailtiin. Jos joskus, niin nyt hallituksen on nopeasti avattava kaikki tiedot, mitkä tähän paluuseen liittyvät. Tässä on vähän sellainen olo, että miksi tämä tuli taas yllättäen, Orpo sanoo.

Haaviston mukaan hän ei ole voinut kertoa naisten ja lasten saapumisesta aikaisemmin, koska kyse on sotatoimialueella olevista suomalaisista lapsista, joita viranomaiset yrittävät auttaa pois turvallisesti.

Selitys ei tyydytä sisäministerinä toiminutta Orpoa.

– Meidän pitää saada selkeä kuvaus siitä, millä tavalla Suomen viranomaiset ja hallitus ovat tässä toimineet. Mielestäni hallituksen linjaus on ollut se, että aikuisia ei aktiivisesti auteta palaamaan. Tämä meidän pitää arvioida ja saada tietoa siitä, onko autettu vai ei, Orpo sanoo.

Orpon mukaan al-Holin leiriltä palanneet osoittavat myös puutteet Suomen terrorismilainsäädännössä. Kokoomuksen mielestä esimerkiksi terroristijärjestölle kuuluvalle alueelle matkustaminen olisi säädettävä rangaistavaksi.

– Kaikki maat ovat kiristäneet terrorismilakejaan. Tätä keskustelua al-Holin ympärillä on käyty lähes vuosi, eikä hallitus ole tänä aikana pystynyt etenemään näiden lakien säätämisen suhteen ripeämmin, Orpo sanoo.

Hallitus on aiemmin kertonut arvioivansa terroristiseen toimintaan liittyvien lakimuutosten tarpeet ja tekevänsä tarvittavat muutokset. Oikeusministeriö asetti helmikuun (siirryt toiseen palveluun) lopulla työryhmän, jonka tehtävänä on Suomen terrorismilainsäädännön arvioiminen.

