Poliisin tiedossa noin 30 hyväksikäytettyä tyttöä – Lounais-Suomen poliisi sai valmiiksi laajan seksuaalirikosjutun esitutkinnan

Poliisi on löytänyt uhreja eri puolilta Suomea. Arkistokuva.

Poliisi on löytänyt uhreja eri puolilta Suomea. Arkistokuva. Eerik Lappalainen / Yle

Lounais-Suomen poliisi on siirtänyt syyteharkintaan poikkeuksellisen laajan seksuaalirikoskokonaisuuden, joka tuli tietoon useiden kotimaisten ja kansainvälisten vinkkien avulla. Epäilty tekijä on kantasuomalainen mies, joka on ollut tutkintavankina alkukeväästä saakka.

Epäilty on käyttänyt hyväksikäytöissä apunaan sosiaalisen median palveluita. Tutkinnassa on tehty yhteistyötä Keskusrikospoliisin ja ulkomaalaisten palveluntarjoajien kanssa.

Poliisi on löytänyt uhreja eri puolilta Suomea. Tutkinnan perusteella on syytä epäillä, että uhreja paljastuu vielä lisää kansainvälisen oikeusapumenettelyn avustuksella.

Poliisin tiedossa on tällä hetkellä noin 30 hyväksikäytettyä lasta, joiden henkilöllisyydet on saatu selville. Näistä 13 uhrin osalta esitutkinta on valmistunut ja saatettu syyttäjälle syyteharkintaan. Kaikki tiedossa olevat hyväksikäyttöjen uhrit ovat 8–14-vuotiaita tyttöjä.

Nuorta varsinaissuomalaista miestä epäillään törkeästä lapsenraiskauksesta, monista lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä sekä kuvien levittämisestä ja hallussapidosta.

Turun pääpoliisiasemalla tutkittavana olleessa juttukokonaisuudessa on ollut esitutkinnan kohteena myös kolme muuta henkilöä.

Poliisi muistuttaa tiedotteessa, että häpeän tunne usein estää uhreja kertomasta tapahtuneesta juuri kenellekään. Siksi vanhempien pitäisi poliisin mielestä ohjata somen turvallista käyttöä ja luoda kotiin ilmapiiri, jossa vaikeistakin asioista uskalletaan puhua.

Poliisi ei tässä vaiheessa tiedota asiasta enempää.