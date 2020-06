Ainaishauta ei ole ainainen, jos sitä ei hoida – muun muassa Alvar Aallon äidin hauta sai häätöuhan Jyväskylässä

Alvar Aallon äidin Selly Aallon patsas on ollut huonolla hoidolla.

Alvar Aallon äidin, Selly Aallon, hauta Jyväskylän vanhalla hautausmaalla on saanut huomautuslapun hoitamattomuuden takia.

Jyväskylän vanhalla hautausmaalla on noin 40 hautaa on saanut huomautuslapun hoitamattomuuden takia. Yksi lapun saaneista on arkkitehti Alvar Aallon äidin Selma "Selly" Mathilda Aallon hauta.

Huomautuslapuissa annetaan kesäkuuhun 2021 asti aikaa hoitaa haudat kuntoon tai ostaa haudoille hoitopalvelu seurakunnalta tai yksityisiltä toimijoilta.

Selly Aallon hauta Jyväskylässä on ennen laputusta ollut todella harvojen tiedossa. Esimerkiksi Alvar Aallon työtä tunnetuksi tekevä seura ei ole ollut tietoinen haudan olemassaolosta.

– En ole tiennyt, että hauta on täällä ja ensimmäisen kerran se on nyt tullut esiin, tunnustaa seuran puheenjohtaja Ilkka Halinen.

Vanhan hautausmaan työnjohtaja Liisa Kontunen kertoo, että ennen 40 haudan en laputtamista yritettiin löytää niiden nykyiset haltijat. Vain kolmen haudan sukuun saatiin yhteys.

Haudan haltijoihin ei saada yhteyttä esimerkiksi siksi, että henkilöt eivät ole enää elossa. Jälkipolvi saattaa asua kokonaan muualla. Seurakunnalla ei muita yhteystietoja eikä ole tiedossa kuka haluaisi uudestaan hautoja hallintaan vai haluaako kukaan.

– Selly Aallon hauta on edelleen edesmenneen Alvar Aallon nimissä, joten ei ihme, että se on jäänyt pimentoon.

Alvar Aallon tyttärenpoika Heikki Aalto-Alanen on myös yllättynyt haudan olemassaolosta Jyväskylässä.

– Tämä on meille aivan uusi tieto, että isoäidin hauta on Jyväskylässä. Todella hienoa, että asia on tullut laputtamisen kautta tietoon. Suvun puolella olemme totta kai valmiita ottamaan haudan hoitoomme.

Hautojen laputtaminen kuumottaa sosiaalisessa mediassa

Hautojen laputtaminen on saanut runsaasti huomiota sosiaalisessa mediassa. Muun muassa Entiset ja nykyiset jyväskyläläiset Facebook-ryhmässä hautojen häätöuhkaa on kommentoitu sadoissa viesteissä.

Viesteissä seurakuntaa syytetään hautapaikkojen uudelleen rahastuksesta. Lisäksi ehdotetaan hoitamattomia hautoja yhdistysten, seurojen tai kaupungin hoidettavaksi. Keskustelua herätti myös ehdotus vapaaehtoisista hautakummeista.

Liisa Kontunen harmittelee, että monissa viesteissä heijastuu tietämättömyys hautaustoimilaista ja hautojen hoidon vaatimasta työmäärästä. Tälläkin hetkellä Vanhalla hautausmaalla työskentelee 20 hoitajaa.

– Lakiin kuuluu, että omaiset ovat velvollisia hoitamaan oman hautansa joko maksamalla hautahoitorahastolle hoidosta tai sitten hoitaa itse.

Jyväskylän vanhalla hautausmaalla on hoitamattomia hautoja seurattu vuodesta 2017 alkaen. Haudat on valokuvattu moneen kertaan. Tänä vuonna hoitamattomat haudat päätettiin laputtaa eli laitettiin tiedote haudalle.

– Jollei hautaa ryhdytä hoitamaan, se voi siirtyä seurakunnalle. Osa haudoista tulee uudelleen haudattaviksi, ellei löydy hoitajaa, kertoo työnjohtaja Liisa Kontunen.

Vielä on aikaa reagoida

Seurakunta ei halua hoputtaa, sillä reagointiaikaa hautojen haltuunotoille ja hoitamisille on annettu ensi kesään asti. Sen jälkeen tehdään vielä arviointi haudoista.

– Eli onko hauta kulttuurihistoriallisesti arvokas, meneekö se kokonaan hävitettäväksi vai säilytetäänkö muistomerkit, listaa Kontunen.

Hautojen hallinta-aika voi olla 25 vuodesta ainaiseen. Ainaishauta ei kuitenkaan tarkoita sitä, että sitä ei tarvitse hoitaa. – Jos hauta vuodesta toiseen kasvaa heinää ja rikkaruohoa, niin siihen voi puuttua hautaustoimilain myötä.

Jyväskylän vanhalla hautausmaalla laputettiin edellisen kerran hoitamattomia hautoja vuonna 1996. Sen seurauksena monia hautoja päätyi seurakunnan hoidettavaksi niin sanottuina museohautoina. Tällä hetkellä museohautoja on noin 70.

–Ne ovat kulttuurihistoriallisesti merkittäviä tai haudan muistomerkki on erikoinen. Seurakunta hoitaa niiden pinnat ja hautakivet, kertoo Liisa Kontunen.

Nyt kun Alvar Aallon äidin Selly Aallon hauta on tullut suvun ja muidenkin tietoisuuteen, sen tulevaisuudesta ei tarvitse olla huolissaan. Hauta tulee mitä todennäköisimmin saamaan museohaudan arvon.

– Totta kai Alvar Aalto on jyväskyläläisille tärkeä henkilö ja sitä kautta myös hänen äitinsä. Tässä on nyt mahdollisuus, että tämä jäisi museohaudaksi seurakunnan vastuulle, sanoo Liisa Kontunen.

Alvar Aalto -seuran Ilkka Halinen toivoo, että Selly Aallon hauta otettaisiin mukaan myös kesäisille hautausmaan opastetuille kävelykierroksille. Alvar Aalto itse on haudattu Helsinkiin Hietaniemen hautausmaan taiteilijainmäelle.