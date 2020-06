Herätys: Oppivelvollisuuden pidentäminen jakaa eduskuntaa, Trump uhkaa mielenosoittajia asevoimilla, museot avasivat vaisusti

Ylen kysely: Oppivelvollisuusiän korotuksen kannattajien ja vastustajien puntit tasan

Enemmistö Ylen kyselyyn vastanneista hallituspuolueiden kansanedustajista kannattaa oppivelvollisuusiän korotusta 18 vuoteen, vaikka koronavirus aiheuttaa talousvaikeuksia kunnille ja valtiolle. Opposition edustajat vastustavat korotusta. Keskustassa on eniten epäröiviä edustajia.

Kyselyyn vastasi 140 kansanedustajaa. Oppivelvollisuusiän korotuksen kannattajien mielestä muutos ehkäisee syrjäytymistä sekä parantaa työllisyyttä ja tuottavuutta työpaikoilla. Vastustajat pelkäävät kustannusten karkaamista kunnissa ja suosisivat muita oppilaiden tukimuotoja.

Trump uhkaa käyttää asevoimia mielenosoittajia vastaan

Yhdysvalloissa kuolleen George Floydin veli Terrence Floyd (keskellä) puhui tukijoukkojen kanssa Minneapolisissa eilen maanantaina. Kerem Yucel / AFP

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo kutsua armeijan apuun Yhdysvalloissa jatkuvien mellakoiden laannuttamiseksi, mikäli osavaltiot tai kaupungit eivät ryhdy riittäviin toimiin. Trump sanoi myös tuovansa tuhansia sotilaita pääkaupunki Washingtoniin.

Yhdysvaltoja kuohuttaneet mielenosoitukset ja niistä kirvonneet mellakat saivat alkunsa viikko sitten tummaihoisen George Floydin surmasta. Mielenosoittajat vaativat loppua syrjinnälle ja rakenteellisen rasismin kitkemistä. Washingtonin-kirjeenvaihtajamme kertoo tässä jutussa, miten eriarvoisia mustat ja valkoiset Yhdysvalloissa edelleen ovat.

Museot avasivat vaisusti

Amos Rexin saldo: 117 kävijää. Jyrki Lyytikkä / Yle

Ensimmäiset museot avasivat ovensa maanantaina. Kävijöitä oli paljon vähemmän kuin normaalisti tähän aikaan vuodesta. Suurin osa Suomen museoista avataan tänään tiistaina.

Koronakevät ajoi nuoria itsetuhoisiin ajatuksiin ja päihdehuoliin

Eristyneisyys poikkeusolojen aikana on lisännyt nuorten ahdistusta. Tiina Jutila / Yle

Koronaepidemia rajoitustoimineen on ahdistanut osaa nuorista itsetuhoisiin ajatuksiin. Yhteydenottojen määrä verkossa tukea tarjoavaan Nuortenlinkkiin on kevään aikana lisääntynyt selvästi viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Viesteissä puhutaan jopa viiltelystä ja itsensä satuttamisesta, kertoo Nuortenlinkin kehittämissuunnittelija Taru Hahto A-klinikkasäätiöstä. Myös huoli omasta ja läheisten päihteidenkäytöstä on lisääntynyt poikkeusolojen aikana.

Pohjoisessa ja lännessä kolkutellaan hellerajaa

Yle

Tiistai on poutainen päivä suuressa osassa maata. Pilvisyys on vaihtelevaa. Lännessä ja pohjoisessa lämpötila kohoaa paikoin lähelle hellerajaa. Idässä päivän lämpötila on 15-20 asteessa. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.