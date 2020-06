Terrieripentu Patrikista tulee harvinainen poliisikoira, joka mahtuu nuuhkimaan ahtaatkin sopukat – katso, kuinka koulutus sujuu

12-viikkoinen Patrik on jo menestynyt pr-tehtävässään. Hänellä on 11 000 seuraajaa Instagramissa.

Päällisin puolin parsonrussellinterrieri Patrik on kuin mikä tahansa koiravauva. Se on utelias, leikkisä ja valloittava. Isäntä on Hämeen poliisin vanhempi konstaapeli Miikka Ounila, eli Patrikista tulee isona poliisikoira.

Patrik on melkoinen harvinaisuus, sillä Suomen 250 poliisikoirasta vain kaksi on pienten koirarotujen edustajia. Patrikin edeltäjä Jekku on myös parsonrussellinterrieri.

– Jekku on osoittanut käytännön työssä pienen koiran edut ja soveltuvuutensa poliisikoiraksi, Ounila kertoo.

Patrik on jo aloittanut valmentautumisen tulevaan tehtäväänsä erikoisetsintäkoirana.

– Patrikin pääasiallinen tehtävä tulee olemaan sille opetettujen erikoishajujen etsintä, eli siitä tulee huume-, raha-, ase- ja passikoira, täsmentää Ounila.

Koulutus etenee pennun ehdoilla

Patrikin tärkein tehtävä koiravauvana on oppia sisäsiistiksi ja hallita peruskäskyt.

– Juuri nyt opettelemme maahanmenoa. Istuminen ja paikallaanolo ovat jo aika hyvin hallussa, kertoo Miikka Ounila.

Konstaapeli Miikka Ounila on Patrikin tyytyväinen kouluttaja. Pieni koira voi haistella ympäristöä kädellä kannateltunakin. Juha-Petri Koponen / Yle

Samalla harjoitellaan poliisikoiran tehtäviä pienin askelin. Pennun koulutuksessa täytyy osata lukea ja tulkita koiran käyttäytymistä. Joinain päivinä ei kannata harjoitella mitään vaativaa.

– Kun hetki on oikea, tehdään lyhyitä, muutaman kymmenen sekunnin tai korkeintaan minuutin kestäviä harjoituksia. Niitä sitten toistetaan myöhemmin, vaikka seuraavana päivänä, sanoo Ounila.

Pieni koko on etu

Aikuinen parsonrussellinterrieri painaa 6-8 kiloa, mikä tuo Ounilan mukaan tärkeitä etuja työtehtävissä.

– Ensimmäinen poliisikoirani oli labradorinnoutaja, joka painaa jopa 30 kg. Jaksoin kantaa sitä puolikin tuntia, mutta sitten oli paita märkänä.

– Jekun kanssa huomasin, että koiran kanssa voi tarvittaessa nousta tikkaita ja se voi haistella ympäristöä vaikka kädessä kannateltuna, selittää Ounila.

Pieni koko on etu myös siksi, että koira mahtuu suorittamaan etsintöjä hyvin ahtaissa paikoissa, joihin isommat koirat eivät pääse.

Patrik ja Jekku ovat edelläkävijöitä

Pienten rotujen käyttö poliisitehtävissä ei ole yleistä. Parsonrusselinterrierit ovat ainoat pienirotuiset koirat Suomen poliisilla tällä hetkellä, mutta muilta viranomaisilta niitä löytyy, kertoo Poliisikoiralaitoksen johtaja, ylikomisario Joni Tonteri.

–Näitä pieniä koiria ei juuri ole maailmallakaan käytössä, vaan pääosin poliisin koirat ovat joko noutajia tai paimenkoiria, täsmentää Tonteri.

Valmiina koulutukseen! Juha-Petri Koponen / Yle

Suomessa ollaan samoilla linjoilla. Huume-etsintätehtävissä käytetään lähinnä labradorinnoutajia.

– Muita käytettyjä rotuja ovat kultainennoutaja, sileäkarvainen noutaja, bordercollie ja englanninspringerspanieli, kertoo Tonteri.

Patrik on somehitti

Patrik on jo saavuttanut menestystä pr-puolella. Terrierillä on noin 11 000 seuraajaa Instagramissa.

– Tämä tuli meille vähän yllätyksenä, että Patrik on näin suosittu, myhäilee konstaapeli Miikka Ounila.

Patrik ei ole poliisin käyntikorttina yksin, sillä yleisösuhteiden hoito ja pr-työ ovat osa poliisikoirien tehtäviä.

– Tehtävämääräykseen on kirjoitettu, että nämä asiat ovat osa työtämme. Tätä tehtävää Patrik pystyy täyttämään jo pennusta lähtien.